Sinds Apple in 2020 overgestapt is op Apple Silicon-chips in de Mac, zien we dat nagenoeg elk Mac-model een upgrade krijgt zodra Apple een nieuwe versie van haar Mac-chips uitbrengt. De ene keer grijpt Apple het moment aan om een grote vernieuwing door te voeren bij een Mac, zoals in 2022 gebeurde bij de compleet vernieuwde MacBook Air. Maar de andere keer is de update iets minder groot, met alleen een nieuwere chip en wat betere specificaties. De M3 MacBook Air hoort in die laatste categorie. Zowel aan de buitenkant als een groot deel van de binnenkant lijkt de M3 MacBook Air van 2024 sprekend op zijn voorganger, die alweer in 2022 verscheen. De verschillen tussen de M3 en M2 MacBook Air zijn dan ook klein, zo hebben wij gemerkt tijdens het testen voor deze review van de M3 MacBook Air. In heel veel gevallen is de M2-variant dan ook eigenlijk een verstandiger keuze als je geen dief van je eigen portemonnee wilt zijn.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De review is geschreven in maart 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De MacBook Air is een 13-inch middernachtblauw exemplaar met de volgende specs: Apple M3-chip met 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB RAM en 1TB SSD. Het exemplaar voor deze test tijdelijk beschikbaar gesteld door Apple.

MacBook Air M3 in het kort

De MacBook Air M3 is voorzien van de nieuwste generatie Apple Silicon-chip, de M3. Maar er zijn nog meer verbeteringen die je alleen in dit model vindt:

Daarnaast heeft dit model ook alle eigenschappen van de vorige MacBook Air met M2-chip:

Verkrijgbaar in 13- en 15-inch

Strak design met platte zijkanten

Keuze uit vier kleuren: middernacht, sterrenlicht, zilver, spacegrijs

8-core CPU; 8- of 10-core GPU

Liquid Retina-display met notch en 500 nits helderheid (maximaal), met True Tone en P3-kleurweergave

Tot 18 uur batterijduur

Twee Thunderbolt/USB 4-poorten, koptelefoonaansluiting en MagSafe

1080p FaceTime HD-camera

Vier (13-inch) of zes (15-inch) speakers; 15-inch ook met force-cancelling woofers

Bluetooth 5.3

Prijs: vanaf €1.299,- (13-inch); vanaf €1.599,- (15-inch)

Design en uiterlijk MacBook Air M3: nog altijd prachtig

Zelfde design als eerdere M2-varianten van MacBook Air

Afmetingen: 30,41 x 21,50 x 1,13 cm (13-inch); 34,04 x 23,76 x 1,15 cm (15-inch)

Gewicht: 1,24kg (13-inch); 1,51kg (15-inch)

Platte boven en onderkant, met vlakke afgeronde zijkanten

Dun en licht, gemakkelijk mee te nemen

Ziet er tijdloos uit

Verkrijgbaar in middernacht, sterrenlicht, spacegrijs en zilver

Middernacht geanodiseerd, ter voorkoming van vingerafdrukken

Toen Apple in 2022 de M2 MacBook Air aankondigde, werden we meteen verliefd op het ontwerp. Het past perfect bij de destijds vernieuwde MacBook Pro, maar dan in het slanke jasje dat we van de MacBook Air gewend zijn. Bij de M3 MacBook Air is dat niet anders. We vinden dit nog steeds een van de mooiste MacBooks die Apple ooit gemaakt heeft, mede doordat het ontwerp zo tijdloos is en toch modern oogt. De zijkanten zijn plat, maar wel met subtiele rondingen naar de boven- en onderkant toe. Dankzij die rondingen is het ook prettiger om de MacBook Air op te pakken dan bijvoorbeeld de vroegere MacBook Pro’s die een wat scherper randje hadden.

Dat Apple de M3 MacBook Air geen aanpassingen in het design gegeven heeft, vinden we geen enkel probleem. Dit design kan wat ons betreft nog jaren mee. Zet je hem naast de M1 MacBook Air (die nog het oudere design uit 2018 heeft), dan is het voor ons niet lastig om de mooiste MacBook aan te wijzen. Dat is namelijk zonder twijfel de M3- (of M2-) versie.

Middernacht: nog steeds magneet voor vingerafdrukken, maar…

Voor deze review van de M3 MacBook Air 2024 hebben we de middernacht variant getest en dat heeft een voor de hand liggende reden. Naast het feit dat we dit de mooiste kleur vinden, heeft Apple ook een kleine wijziging aangebracht. De middernacht variant van de M2 MacBook Air had namelijk een probleem: hij werd wel erg snel vies. Vingerafdrukken hadden vrij spel om de MacBook Air er al snel gebruikt uit te laten zien en voor wie daar gevoelig voor is, was de middernacht variant eentje om te ontwijken. Maar Apple belooft nu met de M3 MacBook Air beterschap: dit model is geanodiseerd, met als gevolg minder vingerafdrukken.

Althans, dat is wat Apple belooft. We hadden van tevoren al goede hoop: Apple heeft dezelfde techniek gebruikt bij de spacezwarte MacBook Pro met M3 Pro/Max uit 2023. We waren destijds in onze review enthousiast over die afwerking, waardoor vingerafdrukken daadwerkelijk minder zichtbaar waren dan bij de middernacht M2 MacBook Air. Voor de M3 MacBook Air in middernacht geldt gelukkig hetzelfde. Hoewel je vingerafdrukken echt niet kan voorkomen, hebben we wel gemerkt dat ze minder snel zichtbaar zijn. Maar wil je de MacBook Air vingerafdrukvrij houden, dan zul je hem toch echt met handschoenen moeten gebruiken.

Herken jij de M3-variant tussen de twee M2-versies aan de vingerafdrukken? Het antwoord lees je hier*.

Scherm MacBook Air M3: mooi en onveranderd

13,6- en 15,3-inch display

Liquid Retina-scherm met ronde hoeken en notch

Resolutie: 2560 x 1664 pixels (13-inch); 2880 x 1864 pixels (15-inch)

Maximale helderheid van 500 nits

Ondersteuning voor brede kleurweergave (P3) en True Tone

Geen 120Hz ProMotion

Wat het scherm betreft heb je bij de MacBook Air sinds vorig jaar de keuze tussen twee modellen: 13- en 15-inch. Deze hebben respectievelijk een 13,6- en 15,3-inch schermformaat. Voor deze review van de M3 MacBook Air hebben we de 13-inch variant getest. Over het scherm van de MacBook Air waren we al enthousiast en dat zijn we nog steeds. Het beeld is haarscherp en het 13-inch formaat is voor ons ook prima om op te werken. Natuurlijk biedt de 15-inch wat meer schermruimte, wat vooral handig is als je veel met meerdere apps en vensters tegelijk werkt (of zelden een extern scherm gebruikt), maar voor veel mensen zal het 13-inch formaat meer dan prima zijn.

MacBooks staan al jarenlang bekend om de mooie kleurweergave en de scherpte en wat dat betreft past de M3 MacBook Air daar weer prima tussen. Voor alledaags computerwerk, maar ook voor foto- en videobewerking, staat het display zijn mannetje. We vinden het wel jammer dat Apple op dit vlak geen enkele verbetering doorgevoerd heeft, vooral omdat de MacBook Pro’s eind 2023 wel een verbetering kregen. De M3 MacBook Pro’s gingen qua maximale helderheid omhoog van 500 naar 600 nits voor standaard SDR-content. Bij de MacBook Air is dat blijven hangen op 500 nits. Hoewel dit voor normaal gebruik binnenshuis meer dan voldoende is, kan het bij minder gunstig lichtinval (bijvoorbeeld buiten) wat lastiger zijn om het scherm goed af te lezen.

We begrijpen dat Apple de MacBook Pro een beter scherm gegeven heeft dan de MacBook Air, maar we hadden liever gezien dat Apple dat alleen doet met extra geavanceerde schermtechnieken zoals miniLED en ProMotion. Dat dit ontbreekt bij de MacBook Air vinden we niet zo’n punt, maar die extra helderheid hadden we wel prettig gevonden.

Hardware en prestaties: M3 weer wat sneller, met een handig voordeel

Nieuwe snellere M3-chip

8-core CPU, tot 10-core GPU (geteste model heeft 10-core GPU)

Snellere en efficiëntere 16-core Neural Engine

Standaard met 8GB of 16GB centraal geheugen, te upgraden naar 24GB (geteste model heeft 16GB RAM)

Opslag met 256GB of 512GB, te upgraden naar 1TB of 2TB (geteste model heeft 1TB)

Ray-tracing met hardware-acceleratie (nieuw)

Een van de pluspunten in de MacBook Air 2024, is de nieuwere M3-chip. Apple belooft voornamelijk betere prestaties ten opzichte van de M1 MacBook Air en de vroegere Intel-modellen. Dat is niet zonder reden: het verschil met de vorige M2-chip is erg klein. We zagen al bij de benchmarks van de M3 MacBook Air dat het verschil alleen bij bepaalde taken pas echt merkbaar is. Dat is op zich een prestatie van formaat: de Apple Silicon-chips zijn al voor alledaags gebruik zo ontzettend snel, dat je een snelheidsverbetering nauwelijks merkt. Dat is dus een compliment voor Apple waard. Maar dat betekent ook dat een nieuwe chip tegenwoordig eigenlijk niet meer per se voldoende is om veel indruk te maken. Chips van twee generaties geleden presteren immers ook heel goed. Apple heeft zichzelf daar dus een beetje mee in de vingers gesneden, omdat een nieuw model daardoor al snel minder indrukwekkend is.

Maar de M3 MacBook Air is ook niet bedoeld voor huidige bezitters van de M2-variant. Met dit model richt Apple zich vooral op de mensen met een vroegere Intel MacBook of gebruikers die nog nooit eerder een MacBook hebben aangeschaft. In dat opzicht biedt de MacBook Air M3 prestaties van wereldklasse. Voor de doelgroep van deze MacBook is het zelfs misschien wat overkill. We durven te wedden dat een deel van de gebruikers ook prima uit de voeten zou kunnen met een M1 MacBook Air. Maar je wil natuurlijk wel het liefst het nieuwe design en de betere specs, waardoor je toch uit komt bij deze M3 MacBook Air (of de voorgaande M2-variant).

In onze test hebben we vergelijkbare prestaties gemerkt als bij het testen van de M3 iMac, afgelopen november. Voor dagelijkse taken als documenten maken, surfen, mailen, videostreamen en meer, is de M3 (evenals de M2- en M1-variant) meer dan snel genoeg. Voor de meeste mensen die op zoek zijn naar een MacBook Air, zijn dit dan ook de belangrijkste taken. Heb je specifieke wensen zoals foto- en videobewerking of wil je erop gamen, dan biedt de M3-chip wel wat voordelen. Op deze grafische vlakken presteert de M3 een stukje beter. Bij games die voor Apple Silicon ontworpen zijn, zijn de grafische kwaliteit net wat beter en draait alles soepeler dan op een M2 MacBook Air of ouder. Dat is ook mede te danken aan ray-tracing met hardware-acceleratie. Daardoor ziet belichting in games er mooier uit.

Maar Apple heeft ook een andere MacBook in het assortiment met een M3-chip, die voor dit soort grafische taken nog meer voordelen biedt dankzij de betere hardware: de M3 MacBook Pro 2023. Ben je professional en werk je veel met foto- of videobewerking, dan wil je dat natuurlijk wel op een zo mooi mogelijk scherm doen. Wil je vaker gaan gamen op de MacBook? Ook dat doe je het liefste op een mooier scherm met hogere resolutie. Dat zijn allemaal eigenschappen die je wel in de M3 MacBook Pro vindt, en niet in deze MacBook Air. Denk aan het miniLED-display met ProMotion en hogere helderheid. Maar ook de extra poorten van een MacBook Pro komen goed van pas bij bepaalde taken waar de M3-chip nu toe in staat is. Je bent dan wel zo’n €500,- extra kwijt, maar dat maakt het uitvoeren van deze taken wel weer een stuk beter.

Twee schermen tegelijk gebruiken (maar…)

Een van de praktische voordelen van de M3-chip, is dat je er nu twee externe schermen op kan aansluiten. Bij de vorige generatie Apple Silicon MacBook Air-modellen was dit beperkt tot maar één scherm. Een jammerlijke beperking, vooral omdat je bij vroegere Intel Macs veel meer schermen kon aansluiten. We vinden het dus fijn dat de MacBook Air M3 nu weer meerdere externe schermen tegelijk ondersteunt, al moet je ook bij dit model rekening houden met een beperking.

Het werkt namelijk alleen als je de MacBook Air gesloten houdt. Dit heeft als gevolg dat je nog steeds maar twee schermen tegelijk kan gebruiken, net als bij een M2 of M1 MacBook Air in combinatie met een enkel extern scherm. Het grote verschil zit hem in het feit dat je bij de M3 dus twee grotere externe schermen gebruikt, terwijl je bij de M2 of M1 MacBook Air het kleinere MacBook-scherm combineert met een groter extern display. Het is wel prettig dat je met de M3 MacBook Air nu ook met twee grotere schermen kan werken. In de praktijk werkt dat ook heel simpel: sluit bijvoorbeeld twee Thunderbolt-geschikte displays aan op beide usb-c-poorten, klap de MacBook Air dicht en je kunt van start.

Hou je de MacBook Air open, dan zie je alleen beeld op het eerst aangesloten display. Het tweede aangesloten scherm gaat dan op zwart. Het grote voordeel is dat je hierdoor in je werkopstelling wat flexibeler bent. En voor de doelgroep zullen twee externe schermen (met een gesloten MacBook Air) ook wel voldoende zijn. Wil je toch meer, dan is er altijd nog de duurdere MacBook Pro met M3 Pro- of M3 Max-chip.

Poorten: nog steeds aan een kant

Om twee schermen aan te sluiten kun je dus beide Thuderbolt-poorten gebruiken. Maar het nadeel is wel dat deze allebei aan dezelfde linker kant zitten. Dat vonden we bij de vorige MacBook Air ook al een klein minpuntje en dat is bij de M3 niet anders. Dit beperkt je in je aansluitmogelijkheden, omdat je bijna verplicht bent de MacBook Air rechts te zetten bij gebruik van een of twee externe schermen. Zet je de MacBook Air links, dan moet er dus altijd een kabel (of een adapter) in een onhandige bocht richting het scherm lopen. Heb je twee kabels van twee schermen lopen, dan ziet dat er op je bureau nog rommeliger uit.

Upgrades en meer

De M3 MacBook Air is nog steeds beschikbaar vanaf 8GB RAM. Er is online veel discussie geweest of dit voldoende is voor hedendaagse laptops. Voor een instapmodel zoals de MacBook Air dat is, vinden we 8GB anno 2024 nog net voldoende. Maar dan wel alleen voor mensen die weinig zware toepassingen gebruiken en niet vaak veel vensters en apps tegelijk gebruiken.

Het is overigens wel voor het eerst dat Apple ook een standaardconfiguratie met 16GB RAM biedt. Hoewel je bij Apple zelf altijd al een op maat gemaakte MacBook Air met 16GB RAM kon kiezen, zorgt de standaardconfiguratie ervoor dat deze ook bij andere winkeliers te koop is. Dat maakt de 16GB RAM-versie een stuk toegankelijker. Ook al moet je er wel flink voor betalen: een losse upgrade van 8GB naar 16GB ram kost je €230,- extra. Terwijl de nieuwe standaardconfiguratie met 16GB RAM (én 512GB opslag en 10-core GPU) je €460,- extra kost.

De upgradeprijzen van Apple’s Macs zijn nou eenmaal hoog en dat is zeker iets om rekening mee te houden. Je zou dan bijvoorbeeld beter een M2-variant met 16GB RAM kunnen kiezen. Je bent dan iets meer geld kwijt (€130,-) dan voor een M3 met 8GB RAM, maar hebt dan wel twee keer zoveel werkgeheugen én een 10-core GPU.

Over upgrades gesproken: bij de M2 MacBook Air kozen sommige mensen nog bewust voor een MacBook met 512GB opslag, omdat de SSD van de 256GB-versie tragere lees- en schrijfsnelheden had. Dat komt omdat Apple destijds overgestapt was van twee 128GB-modules naar eentje met 256GB. Voor de M3-variant is Apple weer teruggegaan naar twee 128GB SSD-chips, met als gevolg hogere lees- en schrijfsnelheden. In de praktijk merkte je het verschil echter alleen bij hele specifieke taken, maar toch zijn we blij dat Apple deze opmerkelijke keuze nu weer teruggedraaid heeft.

Batterijduur MacBook Air M3

Tot 15 uur draadloos internetten

Tot 18 uur films kijken in de Apple TV-app

Standaard geleverd met 30W usb-c-adapter of 35W dubbele usb-c-adapter (afhankelijk van configuratie)

Kan ook snelladen met usb-c-adapter van 70W of meer

Een van de voordelen van een MacBook met Apple Silicon, is dat de batterijduur veel langer is dan bij de vroegere Intel MacBooks. Sinds de M1 MacBook Air uit 2020 belooft Apple een batterijduur van 15 uur voor draadloos internetten en 18 uur voor films kijken via de TV-app. Dit zijn veelbelovende cijfers, maar in de praktijk kom je wel iets lager uit. Je bent immers niet 18 uur non-stop films aan het kijken via de TV-app en ook niet 15 uur achtereenvolgens aan het internetten. Vaak combineer je verschillende taken achter elkaar, waardoor de batterijduur in de praktijk wel wat lager uit komt. Maar het blijft indrukwekkend: een batterijduur van meer dan 12 uur is geen uitzondering.

Je kan daardoor zonder problemen de hele dag werken op de MacBook Air, zonder dat je bij hoeft te laden. Je gaat uiteraard wel verschil in batterijduur merken als je bijvoorbeeld twee externe schermen aansluit, maar in dat geval adviseren we sowieso om de stroomadapter te gebruiken.

Daarover gesproken: opladen kan nog steeds op twee manieren. Je kan de meegeleverde MagSafe-kabel gebruiken, die eenvoudig magnetisch vastklikt in de de linker MagSafe-aansluiting. Je houdt daardoor de twee usb-c-poorten vrij om accessoires aan te sluiten. Maar je kan deze poorten ook gebruiken om de MacBook mee op te laden. Al met al zijn we over de batterijduur van de M3 MacBook Air meer dan tevreden, zoals we dat ook al waren bij de M2- en M1-variant.

Score 8.6 M3 MacBook Air 2024 Vanaf €1.299,- Voordelen + Snellere M3-chip met een aantal specifieke verbeteringen

Snellere wifi is mooi meegenomen (mits je een geschikte router hebt)

Twee externe schermen tegelijk gebruiken

Middernacht nu minder gevoelig voor vingerafdrukken

Veel waar voor je geld

Tijdloos design

Mooi scherm Nadelen – Twee externe schermen niet te combineren met MacBook Air-scherm

Poorten aan slechts één kant

In de praktijk wel erg weinig verschil met de M2-variant

Conclusie M3 MacBook Air 2024 review

De M3 MacBook Air is zonder twijfel de beste MacBook Air die Apple ooit gemaakt heeft, maar dat geldt nagenoeg altijd voor elk nieuw model MacBook dat Apple uitbrengt. Toch vinden we het niet per se voor iedereen de beste keuze van dit moment. De verschillen met de M2 MacBook Air zijn namelijk verwaarloosbaar, want alleen in hele specifieke gevallen merk je iets van de verbeteringen van de M3-versie. Denk dan aan het spelen van games of sommige geavanceerde apps voor foto- en videobewerking. De M3 MacBook Air is hierin net wat beter, maar er zijn door de M3-chip geen nieuwe toepassingen bijgekomen die je op de M2-versie niet gedaan kreeg. Het enige wat alleen op de M3 MacBook Air kan, zijn twee externe schermen tegelijk gebruiken. Maar dat is maar voor een beperkte groep gebruikers interessant.

Begrijp ons niet verkeerd: de M3 MacBook Air is een geweldige MacBook en misschien wel de beste die Apple ooit gemaakt heeft. Bijna alles klopt: van het strakke design tot het mooie scherm en de snelle prestaties tot de geweldige draagbaarheid. Op dit moment is de M2 MacBook Air (die nog steeds in het 13-inch formaat in het assortiment van Apple zit) misschien wel de veel slimmere keuze. Je bespaart er flink wat geld mee, terwijl je nagenoeg dezelfde ervaringen hebt.

Herken jij de M3-variant tussen de twee M2-versies aan de vingerafdrukken? Het antwoord lees je hier**.

M3 MacBook Air kopen

Wil je na het lezen van deze M3 MacBook Air 2024 review Apple’s nieuwste paradepaardje kopen? Je kan daarvoor terecht bij Apple, maar ook andere winkels als Coolblue en MediaMarkt. Bij Apple zijn speciale configuraties beschikbaar, waarbij je zelf de opslag, werkgeheugen en grafische chip kan kiezen. Dit zijn de adviesprijzen:

Prijzen 13-inch MacBook Air 2024 met M3-chip

Prijzen 15-inch MacBook Air 2024 met M3-chip

Ook nog verkrijgbaar: M2 MacBook Air

Ook nog te koop bij Apple en diverse winkels: de M2 MacBook Air uit 2022 (13-inch). De 15-inch M2 uit 2023 is niet meer bij Apple te koop, maar nog wel bij andere winkels. De M2-variant van de MacBook Air is inmiddels een stuk goedkoper dan de M3-variant, voor nagenoeg dezelfde mogelijkheden, design, scherm en meer. Lees ook ons artikel voor de verschillen tussen de M3 MacBook Air vs M2 MacBook Air.

Prijzen 15-inch MacBook Air 2023 met M2-chip

