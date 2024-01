Welke producten gaat Apple in 2024 allemaal uitbrengen? Van een aantal nieuwe producten zijn we al zeker, maar de komst van een aantal producten is ook nog onduidelijk. Lees hier welke Apple-producten wij in 2024 verwachten.

Waar 2023 gekenmerkt werd door vooral veel spec-bumps, hebben we voor 2024 wat Apple betreft hogere verwachtingen. Apple gaat in 2024 meer vernieuwende producten uitbrengen, waarvan eentje zelfs al bevestigd is. Daarnaast kun je ook de jaarlijkste updates van bijvoorbeeld de iPhones en Apple Watch verwachten. En wat gaat Apple dit jaar met de Mac doen? En komen er nog onverwachte nieuwe producten? Je leest het allemaal in dit overzicht van Apple-producten van 2024.

#1 Vision Pro: Apple’s eerste headset

Verwachte release: begin 2024

Het eerste Apple-product dat je in 2024 kan verwachten, is de Vision Pro. Apple heeft al bevestigd dat de headset begin 2024 uit komt… in de VS. De Verenigde Staten is de enige regio waar de Vision Pro begin dit jaar uit komt. Voor andere regio’s is nog niets bekend, maar we verwachten niet dat de headset nog dit jaar in Nederland uit komt. Later in 2024 zijn vermoedelijk andere landen aan de beurt, zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Dat maakt het voor ons vanuit Nederland wel makkelijker om er ook eentje te bemachtigen.

Er gaan al geruchten over de releasedatum van de Vision Pro. Het lijkt er sterk op dat hij eind januari of ergens in februari zal verschijnen. De komende maand verwachten we dat Apple meer duidelijkheid zal geven over wanneer de headset uit komt, misschien wel tijdens een speciaal event.

#2 iPhone 16 (Max): de twee opvolgers van de standaardmodellen

Verwachte release: september 2024

Als er een ander product is waar we zeker van zijn, dan zijn het de nieuwe iPhones. De iPhone 16 en iPhone 16 Max worden in september 2024 verwacht. Er zijn al diverse geruchten over de iPhone 16 geweest, maar de grootste verbeteringen verwachten we dit jaar bij de Pro-modellen. De gewone iPhone 16 en iPhone 16 Max krijgen vermoedelijk wel de actieknop en verbeteringen voor de cameralens, maar andere grote vernieuwingen worden dit jaar niet verwacht. Het zou ons niets verbazen als de stap van de iPhone 15 naar de iPhone 16 qua aantal verbeteringen overeenkomt met de stap van de iPhone 13 naar de iPhone 14. Ook tussen die modellen zat maar weinig verschil.

Bekijk ook iPhone 16: alles over de iPhones van 2024 Alle geruchten over de iPhone 16 verzamelen we hier. We verwachten de iPhone 16-modellen in het najaar van 2024 in vier modellen.

#3 iPhone 16 Pro (Max/Ultra): de meeste verbeteringen verwacht

Verwachte release: september 2024

Bij de Pro-modellen verwachten we dit jaar de meeste verbeteringen. Zo wordt gesproken over een groter scherm en krijgt (zoals ieder jaar) de iPhone 16-camera weer een flinke update. De telelens met tetraprism zou dit jaar ook zijn opwachting maken in de iPhone 16 Pro, nadat dit afgelopen jaar exclusief in de iPhone 15 Pro Max te vinden was. Er komt ook een nieuwe knop speciaal voor filmen.

Dit jaar wordt het ook spannend hoe Apple de Pro-modellen dit jaar gaat noemen. Er zijn al in 2022 geruchten geweest over een Ultra-model van de iPhone. Het zou dan dus om de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Ultra gaan. Laatstgenoemde vervangt mogelijk de iPhone 16 Pro Max. Of dit ook betekent dat er daadwerkelijk onderscheidende functies in komen, is nog even de vraag.

Verwachte release: september 2024

De afgelopen jaren kreeg de Apple Watch telkens een paar kleine verbeteringen. Daardoor lijkt de Apple Watch Series 9 van 2023 qua functies en design nog steeds heel erg op de Apple Watch Series 7 uit 2021. In 2024 gaat dat mogelijk veranderen. Er wordt al een tijdje gefluisterd over een Apple Watch Series X met een nieuw design en veel nieuwe functies. Denk aan een bloeddruksensor, maar ook een functie om slaapapneu te detecteren. Het nieuwe design maakt dit model waarschijnlijk een stuk dunner, maar komt mogelijk wel tegen een prijs. Apple zou namelijk een ander systeem voor het aansluiten van de bandjes overwegen. Of je huidige bandjes daardoor onbruikbaar worden, valt nog te bezien. Lees ook ons eerdere artikel met Apple Watch Series X geruchten.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple Watch X krijgt nieuw design met magnetische aansluiting' Het lijkt erop dat 2024 een belangrijk jaar wordt voor de Apple Watch. Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat de Apple Watch X een compleet nieuw design krijgen. Daarnaast test Apple een nieuwe aansluiting met magneten, waardoor de huidige bandjes wellicht onbruikbaar worden.

#5 Apple Watch Ultra 3: wat zit er deze keer in?

Verwachte release: september 2024

Het lijkt erop dat de Apple Watch Ultra jaarlijks een update krijgt. Hoewel Apple nu nog maar twee generaties uitgebracht heeft, zagen we bij de Apple Watch Ultra 2 al dat Apple er geen problemen mee heeft om een marginale update uit te brengen, zodat dit model qua mogelijkheden en specs gelijk loopt met het standaardmodel. We verwachten dan ook dat de nieuwe functies van de Apple Watch Series X ook gewoon te vinden zijn in een nieuwe Apple Watch Ultra.

#6 Apple Watch SE 2024: gaat deze er komen?

Verwachte release: september 2024

Het is nog niet zeker of Apple dit jaar met een nieuwe Apple Watch SE komt, maar het ligt wel in de lijn der verwachting. Er is al een gerucht geweest over een nieuwe Apple Watch SE in 2024, met een groter scherm. Apple kan bijvoorbeeld het design van de Apple Watch Series 7 en nieuwer pakken en dit gebruiken voor de nieuwe Apple Watch SE. Dan krijgt dit model dus een groter scherm dankzij dunnere schermranden. We zouden dan dus afscheid nemen van 40mm en 44mm, in ruil voor 41mm en 45mm. Dit klinkt lang zo gek nog niet, zeker als je je bedenk dat het gewone model een geheel nieuw design krijgt. Er is dan weer ruimte om de Apple Watch SE ook weer een update te geven.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple Watch Series X en nieuwe Apple Watch SE krijgen grotere schermen in 2024' Apple brengt volgend jaar waarschijnlijk de tiende generatie Apple Watch uit, misschien wel met de naam Apple Watch Series X. Wat er nieuw is, is nog even de vraag. Maar een analist denkt dat er in ieder geval grotere schermen komen, net als bij de Apple Watch SE 3.

#7 iPad 2024: deze komt er zo goed als zeker

Verwachte release: najaar 2024

In 2023 heeft Apple voor het eerst sinds het bestaan van de iPad geen enkel nieuw model uitgebracht. Het is daarom zo goed als zeker dat Apple in 2024 flink uit gaat pakken met diverse nieuwe modellen. Een van die nieuwe modellen is een nieuw instapmodel. De standaard iPad kreeg in 2022 nog een vernieuwd design, dus we denken dat het 2024-model het slechts bij wat verbeterde specs houdt. Denk aan een nieuwe chip en betere camera. Ook kan Apple misschien de prijs wat omlaag doen. Momenteel verkoopt Apple nog het 2021-model met thuisknop, maar wat ons betreft gaat die iPad uit het assortiment en maakt die plaats voor de iPad 2024 voor een prijs van zo’n €450. We hopen dan ook ondersteuning voor de Apple Pencil 2. Lees ook ons overzicht van verwachtingen voor de iPad in 2024.

Bekijk ook Vooruitblik iPads in 2024: welke verbeteringen kunnen we verwachten? Welke iPads gaat Apple in 2024 vernieuwen en welke verbeteringen kun je daarbij verwachten? We blikken vooruit op de vernieuwde modellen van komend jaar, zoals de iPad mini en iPad Air.

#8 iPad Air 2024: deze keer in twee formaten

Verwachte release: voorjaar 2024

Heb je altijd al een grotere iPad willen hebben, zonder de extra dure functies van de iPad Pro? Dan moet je dit jaar bij de iPad Air 2024 zijn, zo zeggen de geruchten. Apple kiest dit jaar vermoedelijk voor twee formaten: 10,9- en 12,9-inch. Daarbij krijgt de iPad Air 2024 ook een nieuwe chip, maar het is nog even de vraag of dit de M2- of M3-chip wordt. Stiekem hopen we ook dat Apple de frontcamera verplaatst naar de lange kant en dat daarmee de landschapsweergave de standaard wordt. Qua design verwachten we (los van wat nieuwe kleurtjes) geen veranderingen.

Bekijk ook Gerucht: 'Nieuwe iPad Air 2024 krijgt M2-chip' Het lijkt erop dat de nieuwe aankomende iPad Air 2024 niet de nieuwste chip krijgt. Volgens een bron krijgt de nieuwe iPad Air een M2-chip.

#9 iPad Pro 2024: eindelijk compleet vernieuwd

Verwachte release: voorjaar 2024

De iPad Pro ziet er al sinds 2018 nagenoeg hetzelfde uit. Apple heeft in al die jaren wel geregeld nieuwe modellen uitgebracht, maar het ging dan meestal om kleinere updates met nieuwe chips, verbeterde camera en een nieuw scherm voor de grootste iPad Pro. In 2024 worden er meer vernieuwingen verwacht. Zo krijgt de iPad Pro 2024 vermoedelijk een OLED-display, zowel in het kleinere als grotere model. De grotere versie zou bovendien nog iets groter worden, met een scherm van zo’n 13-inch. Een nieuw design is ook niet uitgesloten, met ondersteuning voor draadloos opladen. Er wordt zelfs gesproken over MagSafe in de iPad Pro 2024. Tot slot maakt dit model de sprong van de M2- naar de M3-chip, al is nog de vraag of dat ook daadwerkelijk nieuwe krachtigere mogelijkheden oplevert. We hopen ook dat Apple de frontcamera verplaatst naar de lange zijkant.

Er zijn overigens ook geruchten geweest over een nieuw Magic Keyboard voor iPad, gemaakt van aluminium. Hierdoor voelt de iPad Pro nog meer als een laptop, met onder andere een groter trackpad.

Bekijk ook 'Grote update voor iPad Pro gepland in 2024 (en dit zit erin)' Het lijkt erop dat we dit jaar weinig hoeven te verwachten van de iPad Pro, maar dat betekent niet dat Apple stil zit. Voor 2024 wordt wel een grote update voor de iPad Pro verwacht, zo zegt een betrouwbare bron. Maar welke verbeteringen zijn er dan?

#10 iPad mini 2024: een spec-bump voor de kleinste iPad

Verwachte release: najaar 2024

Het is dit jaar alweer drie jaar geleden dat de huidige iPad mini verscheen. Deze zesde generatie iPad mini kreeg toen een geheel nieuw design en ondersteuning voor de Apple Pencil 2. Met de zevende generatie iPad mini voor 2024 verwachten we een snellere A-chip en verbeterde camera’s, zodat dit model weer een tijdje mee kan. Verwacht dus geen groter scherm, nieuw design of andere verbeterde eigenschappen.

#11 AirPods 4: deze keer in twee uitvoeringen?

Verwachte release: najaar 2024

De huidige derde generatie AirPods uit 2021 zouden niet helemaal volgens Apple’s verwachtingen gepresteerd hebben. Daarom gaat volgens bronnen de gehele AirPods-lijn in 2024 vernieuwen. Van de AirPods 4 komen er twee uitvoeringen: eentje als opvolger van de oudere AirPods 2 en eentje als opvolger van de AirPods 3. Qua design is het een combinatie van de AirPods 3 en de AirPods Pro, zonder in-ear oortips. Het verschil tussen de twee varianten van de AirPods 4 zouden zitten in de functies. Het uitgebreidere model krijgt vermoedelijk ruisonderdrukking en ondersteuning voor Zoek mijn in de oplaadcase. De wat voordeligere variant heeft deze extra’s niet, maar qua geluidskwaliteit verwachten we wel een upgrade ten opzichte van de AirPods 2.

Bekijk ook 'Apple gaat AirPods-lijn in 2024 compleet vernieuwen' Apple is volgens Bloomberg van plan om de AirPods-lijn behoorlijk te vernieuwen. Er staan onder andere een AirPods Max met usb-c en compleet vernieuwde AirPods 4 op de planning voor volgend jaar.

#12 AirPods Max 2: in ieder geval met usb-c

Verwachte release: najaar 2024

De AirPods Max zijn alweer ruim drie jaar oud, dus dat het tijd is voor een opvolger zal iedereen beamen. Sinds de release van de eerste AirPods Max zijn er flink wat verbeteringen bij gekomen, waaronder een nieuwe H2-chip. De nieuwste generatie AirPods Max krijgt volgens bronnen in ieder geval een usb-c-poort in plaats van Lightning, maar we verwachten toch ook wel dat er een betere H2-chip in komt. Lees meer over de verwachte release van de AirPods Max 2.

Bekijk ook 'AirPods Max 2 met usb-c komt eind 2024' De tweede generatie AirPods Max komt volgens kenners pas eind 2024 of misschien zelfs in 2025. Er zit waarschijnlijk usb-c in, maar geen nieuwe H2-chip.

#13 MacBook Air met M3: een snellere chip in beide formaten

Verwachte release: begin 2024

Apple bracht afgelopen oktober al de M3-chip uit in de eerste Mac-modellen, maar de populairste MacBook heeft nog de M2-chip. Het is daarom zo goed als zeker dat Apple in 2024 de MacBook Air voorziet van een M3-chip. De release van de M3 MacBook Air staat volgens bronnen gepland voor maart 2024. Zowel het 13- als 15-inch model maakt de sprong van M2 naar M3. Andere verbeteringen verwachten we niet per se. Apple zou wel de helderheid van het scherm iets kunnen verhogen (naar 600 nits), zoals onlangs ook met de MacBook Pro gedaan is. Lees ook ons artikel over de release van de M3 MacBook Air.

#14 Mac mini met M3: spec-bump voor de kleinste Mac

Verwachte release: eerste helft 2024

De Mac mini werd in januari 2023 voorzien van de M2- en M2 Pro-chip, maar inmiddels zijn we al aanbeland bij de M3-, M3 Pro- en M3 Max-chip. We verwachten daarom dat Apple over niet al te lange tijd met de M3 Mac mini komt, waarin de gewone M3-chip en de M3 Pro-chip zitten. Stiekem hopen we dat Apple van de gelegenheid gebruikmaakt om meer te veranderen aan de Mac mini. Zo kan die wat ons betreft wel wat kleiner, mogen de poorten vernieuwd worden en hopen we dat er een betere speaker in zit. Want de speaker die nu in de Mac mini zit, klinkt zelfs beroerder dan die in de Apple Watch. Geruchten zijn hiervoor echter nog niet geweest.

#15 Mac Studio M3 Max/Ultra

Verwachte release: zomer 2024

De Mac Studio is een van Apple’s meest krachtige Macs in de line-up. Sinds de komst van dit model heeft Apple elk jaar een update uitgebracht en we verwachten dat dat dit jaar niet anders zal zijn. Apple moet hiervoor wel nog de krachtigere M3 Ultra-chip aankondigen, maar dat zou zomaar in de loop van 2024 kunnen gaan gebeuren. We verwachten een nieuwe Mac Studio daarom ook pas ergens in de zomer, misschien wel tijdens de WWDC.

#16 Mac Pro M3 Ultra

Verwachte release: zomer 2024

Wat geldt voor de Mac Studio, geldt ook voor de Mac Pro. Beide modellen spreken allebei de veeleisende Mac-gebruiker aan en nieuwe versies zullen vermoedelijk ook tegelijk aangekondigd worden. De nieuwe Mac Pro met M3 Ultra-chip vervangt dan de Mac Pro M2 Ultra, die in 2023 onthuld werd. Wellicht dat Apple het design nog gaat opfrissen, want we denken dat de Mac Pro nog wel iets kleiner kan. In het verleden gingen er nog wel geruchten dat Apple nog met een Extreme-versie van de chip komt, dus wellicht dat 2024 het jaar daarvoor is.

#17 Apple TV 4K 2024: snellere chip

Verwachte release: eerste helft 2024

Al in januari 2023 ging er een gerucht dat Apple werkt aan een snellere Apple TV voor 2024. De huidige Apple TV 4K uit 2022 heeft een A15-chip, dus mogelijk kiest Apple voor een nieuw model met A16- of A17-chip. Een snellere chip zou vooral voor games voordelen opleveren, dankzij ondersteuning voor ray-tracing. Of er nog iets anders vernieuwd wordt, valt nog te bezien. We hebben al een tijdje niets meer over een nieuwe Apple TV gehoord, dus of deze er ook echt gaat komen in 2024 is nog onzeker.

#18 HomePod 2024: deze keer met scherm?

Verwachte release: eerste helft 2024

In 2023 bracht Apple de grote HomePod terug, tot vreugde van veel Apple-gebruikers. Apple lijkt daarom weer toekomst te zien in de HomePod. Er gaan dan ook al een tijdje geruchten dat Apple in 2024 een HomePod met scherm uit gaat brengen. Uit de code van tvOS blijkt dat Apple tests uitvoert op een iPad mini. Wat exact de mogelijkheden zijn, is nog een grote vraag.

Bekijk ook Opnieuw geruchten over HomePod met display: Apple test tvOS op een iPad mini Apple zou nog steeds werken aan een HomePod met beeldscherm. Er lijkt actief aan te worden gewerkt, nu er in de code van tvOS 17.2 aanwijzingen zijn gevonden dat Apple aan het testen is met een iPad mini.

Overigens is het ook alweer een tijdje geleden dat Apple een nieuwe HomePod mini uitbracht. Daarover hebben we al een tijdje niets meer vernomen, dus voor 2024 lijkt een nieuwe versie onzeker.

Wildcards: deze producten kunnen ook nog komen

Er gaan ook al jarenlang geruchten over een aantal andere nieuwe producten waar Apple al een tijdje aan werkt. Het zijn vooral producten voor de langere termijn, al is er altijd een mogelijkheid dat een of meerdere van deze producten in 2024 het levenslicht ziet.

#19 Smart home display

Verwachte release: mogelijk in 2024 (of later)

Al in januari 2023 ging er een gerucht dat Apple werkt aan een iPad-achtig slim scherm voor je smart home. Dit zou dienen als de centrale hub voor al je smart home-accessoires, bijvoorbeeld voor op een kast of aan de muur. Je zou daarmee alles centraal kunnen regelen. Het is echter onduidelijk of dit een losstaand product gaat worden of dat deze functie beoogd is voor de HomePod met ingebouwd scherm.

Bekijk ook 'Apple werkt aan iPad-achtig slim scherm voor smart home-bediening' Volgens een betrouwbare bron werkt Apple aan een of meerdere smart displays voor het bedienen van je smart home. Het is een iPad-achtig apparaat dat je aan de muur zou kunnen bevestigen.

#20 Nieuw extern Mac-scherm

Verwachte release: mogelijk in 2024 (of later)

Over schermen gesproken: Apple werkt volgens bronnen ook aan een nieuw extern scherm voor de Mac, dat eveneens dient als smart home-display. Of dit een opvolger van het Studio Display of Pro Display XDR wordt (of een volledig nieuw model), is nog de grote vraag. De release is ook nog onzeker, want het zou zomaar nog jaren kunnen duren voordat we dit apparaat zien.

Bekijk ook 'Apple werkt aan smart home-scherm voor de Mac' Apple zou werken aan een nieuwe extern display voor de Mac, dat in stroombesparende modus ook te gebruiken is als een smart home-display. Dat schrijft Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief.

#21 Combinatieproduct Apple TV en HomePod

Verwachte release: mogelijk in 2024 (of later)

Al in 2022 ging er een gerucht dat Apple werkt aan een combinatie tussen de Apple TV en HomePod. De Apple TV zou een ingebouwde HomePod-speaker en camera hebben. Toen dit gerucht in 2022 voor het eerst op dook, werd nog gezegd dat het onduidelijk is of dit product er uiteindelijk echt gaat komen. Een jaar later werd duidelijk dat Apple er nog steeds aan werkt, al is een release nog onduidelijk. Het zou ons niets verbazen als (een deel van) de functies verschijnen in toekomstige versies van de Apple TV en HomePod, in plaats van in één nieuw product.

Dit komt er niet in 2024

Tot slot werkt Apple nog aan een aantal andere producten, die je volgens de huidige planning nog niet in 2024 hoeft te verwachten: