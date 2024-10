Zoals altijd keken wij ook dit jaar weer reikhalzend uit naar de grote iOS-update. Dit jaar is het de beurt aan iOS 18. De verwachtingen waren hooggespannen: met de belofte dat we veel AI zouden zien en de geruchten dat iOS 18 de grootste update ooit zou worden, was het na jaren eindelijk weer iets om naar uit te kijken. Nu we een aantal maandag aan de slag konden met iOS 18 en de update voor iedereen uit is, is het tijd om de balans op te maken. We hebben iOS 18 aan een uitgebreide test onderworpen en in deze review vertellen we je meer over onze ervaringen.

Tekst en review: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het testen is uitgevoerd vanaf de allereerste beta tot en met de Release Candidate van iOS 18. De definitieve versie van maandag 16 september is mogelijk een iets nieuwere versie van iOS 18 dan voor deze review getest is. Mocht er nog iets veranderen, dan werken we dit artikel bij.

Review iOS 18: niet alles is beschikbaar

Dat niet alle functies van een grote nieuwe update zoals iOS 18 meteen in Nederland of in het Nederlands werken, is volkomen te begrijpen. Maar dit jaar slaat alles. Al voordat Apple iOS 18 aankondigde, waren de verwachtingen hooggespannen. Het zou een van de grootste updates ooit worden, waarbij vooral de focus op AI veel indruk zou maken. En inderdaad: Apple besteedde tijdens de WWDC-keynote bijna een uur aan Apple Intelligence, het nieuwe AI-systeem van Apple dat te vinden is in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia. Apple Intelligence is te vinden in bijna alle standaardapps en functies: van Siri tot de Mail-app en van iMessage tot je meldingen. Maar de eerste versie van Apple Intelligence komt pas in iOS 18.1 beschikbaar, en ook alleen in het Engels én alleen in de VS.

Voor deze review van iOS 18 focussen we dan ook alleen op de functies die je nu wel op je iPhone gaat krijgen. En nu Apple Intelligence wegvalt, wordt meteen duidelijk hoe weinig er écht vernieuwd wordt. Natuurlijk zijn er nieuwe mogelijkheden en functies voor de belangrijkste functies van je iPhone, maar een schokkende update die het gebruik van je iPhone gaat veranderen, is iOS 18 voor ons niet.

iOS 18 review

Bedieningspaneel: praktische personalisatie

Nieuw ontwerp voor Bedieningspaneel

Zelf onderdelen toevoegen en rangschikken

Ook aan te passen: knoppen op het toegangsscherm

Een van de kernpunten van iOS 18 is personalisatie. Dat zien we meteen bij het Bedieningspaneel in iOS 18. Apple is terug naar de tekentafel gegaan en heeft het Bedieningspaneel opnieuw ontworpen. Je vindt er nog steeds dezelfde tegels als in iOS 17 en ouder (zoals de knoppen voor connectiviteit en mediabediening), maar qua ontwerp zijn ze aangepast. En dat heeft een duidelijke reden. Je kunt elke tegel namelijk zelf rangschikken, verwijderen en toevoegen. Je kunt zelfs het formaat van elke knop aanpassen zodra je in de bewerkmodus zit. Daarnaast zijn alle andere extra knoppen (zoals zaklamp, timer, energiebesparingsmodus en meer) nu rond in plaats van in de vorm van een appicoontje.

Over het nieuwe design waren we in het begin niet per se te spreken. Het ontwerp is nu een combinatie van vierkante blokjes en ronde knoppen, waardoor het niet meer als een consistent geheel voelt. In de afgelopen maanden hebben we wel al kunnen wennen aan dit design en voelt het al wat meer vertrouwd dan bij de eerste beta, maar het verdient wat ons betreft niet per se de schoonheidsprijs. Helemaal als je alle blokken en ronde knopjes kriskras door elkaar zet.

Je kunt de combinatie van knopvormen wel omzeilen door elke knop groter te maken (bijvoorbeeld twee vakjes breed), zodat een rondje een rechthoek wordt. Dat maakt het geheel al iets mooier, maar dan neemt elke knop wel weer twee keer zoveel ruimte in.

Los van het esthetische aspect, zorgt het nieuwe Bedieningspaneel voor veel meer functionaliteiten. En daar zijn we wél over te spreken. Het Bedieningspaneel bestaat nu uit vier individuele schermen en door naar beneden te scrollen kun je ertussen wisselen. Los van de standaardknoppen, is er ook een apart scherm voor muziekbediening, HomeKit-accessoires en connectiviteit. Je kunt ook direct naar een van deze schermen springen, door bij het openen van het Bedieningspaneel in een veeg verder naar beneden te scrollen.

We vinden het wel jammer dat het rangschikken van deze pagina’s nu nog niet zo makkelijk kan. De enige manier waarop je dat nu kan doen, is door een extra pagina toe te voegen en een bestaande pagina met alle knoppen na te bootsen. Waarom Apple niet gewoon via de Instellingen-app een optie biedt om de pagina’s van het Bedieningspaneel te rangschikken, is ons onduidelijk.

Je kunt namelijk zoveel pagina’s toevoegen als je wil, gevuld met welke knop je ook maar wil. Het is zelfs mogelijk om elke soort knop meermaals toe te voegen. Wil je een enkel scherm met alleen maar knoppen voor de zaklamp? Dan kan dat gewoon. Apple geeft je in iOS 18 echt nagenoeg volledige vrijheid om het Bedieningspaneel naar eigen smaak aan te passen. En dat vonden we na al die jaren ook wel nodig. Daar komt bij dat er nu ook heel veel extra knoppen zijn om toe te voegen én dat apps van derden zelf ook knoppen kunnen maken. De eerste apps met die ondersteunen druppelen al binnen en we verwachten dat de komende maanden er nog veel meer bij komen. Je gaat het Bedieningspaneel daardoor ook veel meer gebruiken.

Het toevoegen van een extra knop is wat ons betreft nog wel een beetje contra-intuïtief. Je moet eerst een lege plek op het scherm ingedrukt houden, waarna er allemaal minnetjes en lege bolletjes verschijnen. We zijn nog altijd geneigd om op zo’n lege plek te tikken om een knop op die plek toe te voegen, maar zo werkt dat helaas niet. Een nieuwe knop verschijnt altijd op de eerstvolgende lege plek, dus je moet hem daarna nog weer verslepen. Dat moet echt beter kunnen.

De extra mogelijkheden van het nieuwe Bedieningspaneel stemmen ons dus tevreden, maar het nieuwe design is in onze ogen nog niet iets om over naar huis te schrijven.

Beginscherm: cosmetische personalisatie

Nu ook donkere appicoontjes

Kleurfilters voor een eigen stijl

Vrijer in het indelen van apps

Apps verbergen en vergrendelen

Ook bij het beginscherm zien we in iOS 18 de personalisatieopties terug. Maar daar zijn de wijzigingen vooral cosmetisch. Apple biedt je de mogelijkheid om voor appicoontjes een donkere variant in te stellen. We vinden dat wel prettig, omdat je dit kan koppelen aan de donkere modus. Het is al jaren mogelijk om alles op de iPhone donker te maken in bijvoorbeeld de avonduren, maar een spierwit appicoontje zat dan toch altijd een beetje in de weg. In iOS 18 maakt Apple daar dus een eind aan en we vinden dat dit goed werkt. De functie maakt zelfs appicoontjes van derden donker, waarbij de kleuren op een slimme manier aangepast worden. Appontwikkelaars kunnen ook zelf donkere appicoontjes bijvoegen, maar als een app dat de komende jaren nog niet heeft, loopt deze gelukkig (in de meeste gevallen) niet hopeloos achter.

Maar wat mij betreft slaat Apple op dit gebied van personalisatie ook door. Je kunt nu namelijk ook een kleurfilter instellen voor alle appicoontjes. Dol op paars? Dan geef je alle appicoontjes gewoon een paarse tint. Liever felgeel? Geen probleem, in een mum van tijd ziet je iPhone eruit als een felgeel waarschuwingsbord die je vooral in het verkeer vindt. We zijn niet bepaald fan van deze extremere vorm van personalisatie. Aan de ene kant is het fijn dat Apple je nu die optie biedt als je hier echt heel erg behoefte aan hebt, maar aan de andere kant levert het wat ons betreft altijd een lelijker beginscherm op. Maar smaken verschillen natuurlijk.

We vinden dat Apple met deze kleurtinten een beetje achter de feiten aanloopt. Een aantal jaar geleden was het ineens populair om alle appicoontjes op je iPhone aan te passen naar een eigen stijl. Dit werkte via een omweg via de Opdrachten-app. Zo kon je bijvoorbeeld voor elke app alternatieve icoontjes instellen, in een eigen gekozen stijl. Het was een hype van jaren geleden die maar korte tijd populair was. Nu hobbelt Apple daar een beetje achteraan met een officiële functie, maar die qua functionaliteiten ook nauwelijks iets toevoegt ten opzichte van de eerdere omweg.

Apps vrijer indelen

Een welkome toevoeging is dat je apps op je beginscherm nu vrijer kan indelen. Er is nog steeds sprake van een onzichtbaar raster waar de icoontjes in moeten staan, maar ze hoeven niet meer aansluitend te zijn. Je kan dus je appicoontjes rondom het object van je achtergrondfoto plaatsen. Zo blijft bijvoorbeeld je partner, kind, huisdier of ander object goed zichtbaar. Zelf zullen we dit niet per se gebruiken (we kiezen altijd liever een wat rustigere achtergrond dan een foto), maar voor wie dat wel wil is het een welkome toevoeging. Helemaal omdat het je beginscherm niet lelijker maakt.

Iets anders nieuws is dat je apps kan vergrendelen met Face ID of Touch ID en ook apps kan verbergen van je beginscherm. Deze twee functies zijn aan elkaar gelinkt: om een app te verbergen, moet je deze eerst vergrendelen met Face ID. We hadden liever gezien dat je apps ook in een vergrendelde map in je appbibliotheek kan zetten, zonder dat de apps individueel ook vergrendeld hoeven te zijn.

Foto’s-app: nog altijd wennen

Compleet nieuw design

Enkele weergave met alle onderdelen onder elkaar

Indeling zelf aan te passen en onderdelen te verbergen

Met elke jaarlijkse grote iOS-update is er bijna altijd wel een app die een grondige make-over krijgt. Dit jaar is het de beurt aan de Foto’s-app. Als je het aan ons vraagt, was een compleet nieuw ontwerp voor de Foto’s-app niet bepaald nodig. De Foto’s-app zoals deze in iOS 17 was, werkt voor ons nog altijd prima. Toch vond Apple het blijkbaar nodig om de app een totale metamorfose te geven. Tijdens het testen de afgelopen maandag hebben wij vooral het idee gekregen dat de wijziging vooral gedaan is om maar iets te veranderen. Natuurlijk probeert Apple de app beter te maken, maar of dat gelukt is is een tweede.

Tijdens de betaperiode is er meermaals aan de app gesleuteld. De soort diaweergave bovenaan, waarbij je kan vegen tussen je volledige bibliotheek of gecureerde collecties, bleek bij nader inzien toch niet zo’n succes. Je vindt nu bovenaan gewoon weer alleen je eigen fotocollectie, zonder dat je horizontaal kan vegen. Bovendien zie je nu meer van je eigen foto’s, zonder dat je hoeft te scrollen. We zijn blij dat Apple naar de feedback geluisterd heeft, maar toch blijft de nieuwe app wennen.

De app bestaat nu namelijk uit een heel lang scherm waarbij je verticaal moet scrollen. Bovenaan vind je je fotobibliotheek, met een weergave die nagenoeg overeenkomt met het Bibliotheek-tabblad in iOS 17. Daarmee dwingt Apple je ook om deze weergave te gebruiken. Wij gebruiken eigenlijk altijd het Recent-album in het Albums-overzicht, omdat dit zo rechttoe rechtaan is, met zo min mogelijk poespas. Maar dat album is nu geen optie meer, waardoor je opgescheept zit met de Bibliotheek-weergave. Als alternatief zijn er wel de Recente dagen-albums, maar daar heeft elke dag in feite z’n eigen album. Terwijl je natuurlijk niet altijd weet op welke dag je een foto gemaakt hebt.

Zodra je de app opent, vult de bibliotheekweergave tweederde van je scherm. Om het scherm met alleen je chronologische bibliotheek te vullen, moet je eersts een stuk scrollen. Nogal onhandig, wat ons betreft. Onder je bibliotheekweergave vind je allemaal losse tegels met foto’s van recente dagen, personen en huisdieren, verzamelingen, terugblikken en nog veel meer. Alles staat een beetje random door elkaar heen, want enige vorm van rangschikking lijkt te zijn verdwenen. Weg zijn de tabbladen onderin waarmee je makkelijk kan wisselen naar verschillende weergaves: je bent nu vooral heel veel aan het scrollen.

Je kunt het scrollen beperken door de individuele onderdelen uit te schakelen. Daarmee wordt de verticale lijst met onderdelen korter. Je kunt op deze manier bijvoorbeeld alleen je eigen bibliotheek en enkele filteropties in beeld houden. Maar zelfs dan staan de onderdelen die je wel aangevinkt houdt in een verticale lijst onder elkaar. En alle onderdelen die je uitgevinkt hebt, zijn ook niet op een andere plek te benaderen. Het is daarmee kiezen tussen twee kwaden.

De vernieuwde Foto’s-app gaat zonder twijfel de meeste kritiek krijgen zodra iOS 18 later dit jaar voor iedereen beschikbaar is. De vernieuwde app heeft zo’n leercurve, dat het wat ons betreft een betere keuze was geweest om alles maar te houden zoals het is.

Meer verbeterde apps: iMessage, Agenda, Instellingen en meer

Berichten-app: RCS, meer emoji-reacties in iMessage, berichten inplannen

Agenda: aangepaste weergave, Herinneringen in de Agenda

Instellingen: onderdelen opnieuw gerangschikt, aparte sectie voor appinstellingen

Apple heeft ook heel veel standaardapps voorzien van tallozen grote en kleinere vernieuwingen. Voor deze review van iOS 18 willen we de focus leggen op drie vernieuwde apps: Berichten, Agenda en Instellingen

Berichten: fijne vernieuwingen, maar aan de late kant

De Berichten-app krijgt in iOS 18 eindelijk ondersteuning voor RCS. Deze sms-opvolger had wat ons betreft al veel eerder toegevoegd moeten worden. Al twee jaar geleden schreven we dat het tijd was dat Apple dit toe ging voegen en dit jaar komt het er eindelijk van. Nederlandse providers moeten RCS nog wel gaan ondersteunen, maar wij zijn goed gestemd dat dat gaat gebeuren.

Waar je wel meteen van kan profiteren, zijn de andere vernieuwingen voor iMessage in iOS 18. Je kan nu elke emoji als reactie toevoegen aan een bericht en het is zelfs mogelijk om berichten in te plannen. Vooral de eerste optie vinden we handig, al komt het wel wat laat. In WhatsApp en andere chatapps kan dit al jaren. We vinden ook eigenlijk dat het een beetje achterhaald worden dat dergelijke updates van iMessage gekoppeld zijn aan grote iOS-updates. Het duurt daardoor lang voordat een app als iMessage dit soort vernieuwingen krijgt, waardoor de app toch een beetje achter populaire apps als Signal en WhatsApp aan hobbelt. Terwijl de ontwikkelingen en trends bij veel apps zo snel gaat, dat een eenjaarlijkse update een beetje als mosterd na de maaltijd voelt.

In onze review van iOS 17 noemden we al dat we het jammer vonden dat de Agenda-app geen enkele vernieuwing kreeg. In iOS 18 haalt Apple de schade in, al vinden we dat Apple wat verder had mogen gaan. Het design van de Agenda-app is wat opgefrist, zodat je in meer weergaves kan zien hoe volgepland je dagen zijn. Daarnaast is het eindelijk mogelijk om je herinneringen uit de Herinneringen-app in de Agenda-app te bekijken en af te vinken. Je kan helaas niet instellen welke herinneringen uit welke lijsten je in de Agenda-app wil zien, want het is alles of niets.

Wat we nog wel missen, is een combinatie met de Weer-app. Als je een buitenactiviteit wil plannen, ben je toch vooral aan het switchen tussen de Weer-app en de Agenda-app. Dat moet toch echt slimmer kunnen, door in de Agenda-app de temperatuur met het algehele weerbeeld te tonen.

Instellingen-app: sommige instellingen zijn overzichtelijker

De Instellingen-app is op een paar punten opgefrist, ten gunste van het gebruik van de app. We vinden de instellingen wat logischer ingedeeld en sommige optie zijn makkelijker te herkennen dankzij een eigen icoontje. Wat wel nog even wennen is, is dat alle appinstellingen samengevoegd zijn onder het kopje Apps, inclusief Apple’s eigen standaardapps. Daardoor is het soms wel wat lastig om de instellingen voor de standaardapps te vinden, maar we verwachten dat we over een paar maanden niet beter weten.

Andere geteste verbeteringen in iOS 18

Er zijn nog meer handige nieuwe functies in iOS 18 (groot en klein) die de moeite waard zijn. Zo zijn je wachtwoorden nu ondergebracht in een aparte Wachtwoorden-app en dat is toch een stuk praktischer dan ver verstopt in de Instellingen-app. Hopelijk moedigt de aparte Wachtwoorden-app gebruikers aan om veiligere wachtwoorden aan te maken. Het zorgt er in ieder geval voor dat deze standaardfunctie zichtbaarder en daarmee toegankelijker is.

Bekijk ook Dit kun je met Apple’s nieuwe Wachtwoorden-app Apple heeft nu een eigen Wachtwoorden-app (Engels: Passwords), waarmee je allerlei inloggegevens beveiligd kunt opslaan. Hij is beschikbaar voor gebruikers met iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia én Windows!

Maar iOS 18 bevat ook wat andere kleine details en handige vernieuwingen die je pas tijdens het testen echt goed merkt. Zo is het aanpassen van het formaat van een widget een stuk makkelijker (eindelijk!), is de videospeler voor filmpjes in de Foto’s-app een stuk prettiger, zijn er handige vernieuwingen in CarPlay in iOS 18 en meer. Maar wat ons wel opgevallen is: het aantal kleine vernieuwingen en handige verbeteringen is in iOS 18 een stuk minder dan in voorgaande iOS-updates en dat is toch jammer.

Tot slot willen we nog even het onderwerp bugs aansnijden. In dergelijke grote iOS-updates is er altijd wel sprake van bugs en problemen, zo ook in iOS 18. We hebben gemerkt dat er soms nog wat visuele bugs in zitten en dat nog niet alles altijd even logisch werkt. Aan de andere kant zijn we in de laatste versie geen grote problemen of fouten in iOS 18 tegengekomen. Dat is ook niet zo gek, voor zo’n update die lang niet zo groots is als in het verleden. De problemen die er zijn hebben vooral te maken met gewenning.

Wat misschien nog wel mee kan spelen, is dat Apple sommige functies verwijderd heeft. We noemden al de nieuwe Foto’s-app, waardoor sommige mogelijkheden wat weggestopt of verdwenen zijn, maar ook de oude widgets die je misschien nog kent van voor iOS 14 (toen je widgets op je beginscherm kon zetten) zijn met ingang van iOS 18 afwezig. Deze vond je in recente iOS-versies nog helemaal onderaan in het Vandaag-scherm (het aparte widgetoverzicht links van je eerste beginscherm), maar zijn nu echt verleden tijd. Misschien voor sommigen een bittere pil, maar wij hebben ze persoonlijk niet echt gemist.

Score 7.8 iOS 18 Gratis Voordelen + Uitgebreider Bedieningspaneel, met ondersteuning voor apps van derden

Nieuwe handige functies in veel standaardapps, zoals Agenda, Berichten en Apple Kaarten

Eindelijk knoppen op het toegangsscherm aanpassen

Bepaalde instellingen meer naar je eigen hand te zetten Nadelen - Aanpassen en rangschikken van Bedieningspaneel gaat nog wat omslachtig

Foto's-app qua indeling lang niet altijd even logisch meer

Grootste nieuwe toevoeging (Apple Intelligence) voorlopig niet in Nederland

Personalisatiemogelijkheden slaan wat door en zijn niet altijd mooi

Conclusie iOS 18 review

iOS 18 is een indrukwekkende update, maar eigenlijk alleen als je in de VS woont. Apple Intelligence wordt zo’n groot onderdeel van alle vernieuwingen, dat er toch maar weinig over blijft voor gebruikers die deze vernieuwingen niet krijgen. Wat er overblijft: een flink verbeterd Bedieningspaneel, meer personalisatie van het beginscherm (al zijn we daar niet per se heel enthousiast over) en enkele verbeterde apps. iOS 18 wordt daarmee voor Nederlandse gebruikers niet een update die veel zal veranderen aan het gebruik van je iPhone, al worden sommige mogelijkheden wel makkelijker, handiger en persoonlijker.

Toch is er bij bepaalde cruciale punten nog werk aan de winkel. De Foto’s-app is onnodig omslachtig, doordat alles nu in een enkele verticale weergave gepropt is. Ondanks dat je zelf veel kan instellen, blijft het onnodig ingewikkeld en voelt het als een verandering die er alleen maar is om iets te veranderen. We hopen dan ook dat Apple de komende maanden nog flink gaat sleutelen aan zowel iOS 18 als de Foto’s-app.

