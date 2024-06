Game emulators voor iPhone en iPad: met deze apps speel je retro consolegames

Provenance: veel spelsystemen, maar nog niet te downloaden

Geschikt voor: iPhone, iPad, Apple TV

Consoles: NES, SNES, Game Boy, Virtual Boy, Nintendo 64, SEGA-systemen, PlayStation, Atari-systemen en meer

Provenance is bijna een alles-in-een-emulator waar heel veel spelsystemen in ondersteund worden. Veel populaire retro-systemen van Nintendo (zelfs de Virtual Boy) worden ondersteund, maar ook de PlayStation van Sony en systemen van SEGA en Atari. Het bijzondere is ook dat Provenance geschikt is voor zowel iPhone en iPad als de Apple TV. Op de Apple TV is er ondersteuning voor de Top Shelf (als je de app bovenaan het beginscherm zet) en op de iPhone is er haptische feedback voor de virtuele knoppen.

Provenance is al sinds 2016 in ontwikkeling en was al via sideloading te installeren op de iPhone. De hoofdontwikkelaar van de app vertelde in april dat aan een App Store-variant van Provenance wordt gewerkt, maar gaf geen tijdschema. Het kan dus nog wel even duren. Als het wordt goedgekeurd zou Provenance de eerste emulator zijn voor Sony, SEGA en Atari.