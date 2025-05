Al in februari 2024 bracht Apple de Sports-app uit, waarmee je live scores van allerlei sportwedstrijden en standen van competities kan volgen. Maar na ruim een jaar is de app nog steeds niet hier beschikbaar en dat is eeuwig zonde.

Apple brengt niet zo heel erg vaak zelf nieuwe apps uit, maar als ze dat wel doen heeft het meteen onze aandacht. Zo ook in februari 2024, toen Apple de Sports-app uitbracht. Met de app kun je in real-time scores van wedstrijden uit diverse sportcompetities volgen, waaronder de MLS, NBA en NHL. Maar veel interessanter zijn de competities die Apple later toegevoegd heeft: Champions League, Conference League, Europa League en zelfs de Formule 1. Genoeg interessante competities dus en daarnaast biedt de app ook nog eens een blik op Apple’s nieuwste designelementen. Het is daarom erg zonde dat de app hier niet beschikbaar is. Maar waarom is dat eigenlijk?

De kracht van de Apple Sports-app

Het grote voordeel van de Apple Sports-app is dat deze volledig gratis te downloaden is en je live en in real-time de scores van sportwedstrijden kan volgen, in een design dat er strak uit ziet. Je kan je favoriete teams aangeven en met meldingen blijf je op de hoogte van scores. Misschien wel de meest handige functie is de ondersteuning voor Live Actviteiten, waardoor live scores en tussenstanden in mooie meldingen op het toegangsscherm en in het Dynamic Island te volgen zijn. Tegelijkertijd zie je interessante statistieken over wedstrijden, van allerlei verschillende sporten. Een handige app voor echte sportfans dus.

Tegelijkertijd biedt de app mogelijk een blik in het toekomstige appontwerp van Apple. Volgens geruchten krijgen veel apps in iOS 19 een opgefrist ontwerp, waarbij onder andere de knoppenbalk verdwijnt en er een andere indeling voor de bediening komt. In de Apple Sports-app zien we daar al een vleugje van, waarbij knoppen bovenaan staan en de app een meer schermvullende benadering heeft. We zien dat ook al bij de recent uitgebrachte Uitnodigingen-app.

De app heeft niet al teveel poespas, maar zet de belangrijkste info centraal. Je wordt niet overvallen door talloze opties en mogelijkheden, maar doet precies wat het moet doen. De app is het afgelopen jaar regelmatig vernieuwd en uitgebreid:

Meer sportcompetities, waaronder Formule 1, NASCAR, Champions League voor vrouwen en meer

Ondersteuning voor Live Activiteiten, inclusief het inplannen voor het ontvangen van live meldingen

Wijzigingen in het ontwerp voor makkelijkere bediening

Sportnieuwsbrief (via Apple News)

Tussenstanden in de competitieoverzichten

Waarom is Apple Sports nog steeds niet in Nederland?

Apple Sports is echter op dit moment alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Canada. Dus zelfs in landen als Duitsland en Frankrijk is de app niet beschikbaar, ondanks dat bijvoorbeeld de Bundesliga in de app te volgen is. Apple heeft hier zelf nooit een verklaring voor gegeven, maar daar kunnen we wel een goede inschatting van maken.

De Sports-app heeft namelijk nauwe integratie met twee Apple-diensten: Apple TV en Apple News. Je kan sommige wedstrijden live volgen in de Apple TV-app, terwijl je relevante nieuwsartikelen kan lezen in de Apple News-app. Apple News is in Nederland niet beschikbaar en qua sport kun je in Nederland alleen de MLS (Amerikaanse voetbalcompetitie) volgen. Apple zou natuurlijk een iets uitgeklede versie van de Sports-app in Nederland (en andere landen) kunnen uitbrengen, waar deze koppeling niet in zit. Maar dat is helaas niet hoe Apple vaak werkt. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het te maken heeft met bepaalde rechten voor competities, aangezien Apple in landen als de VS ook niet de rechten heeft voor bijvoorbeeld de Champions League.

Op zoek naar een alternatief? Er zijn diverse sportnieuws apps voor iPhone en iPad waarmee je live standen en competities kan volgen, maar vaak zijn dit apps die focussen op een enkele sport. Lees ook ons overzicht van voetbalstandenapps, waar ook enkele apps in staan met ondersteuning voor Live Activiteiten.