Tim Cook zegt dat Apple samen met toezichthouders aan het kijken is hoe Apple Intelligence in de EU beschikbaar kan komen. Maar het lijkt erop dat het vooral Apple zelf is, die beren op de weg ziet staan.

Tijdens een gesprek met investeerders gaf Apple CEO Tim Cook toe dat er wordt gewerkt aan de beschikbaarheid van Apple Intelligence in andere markten, met name China en de EU. Cook gaf geen uitgebreide details, maar gaf wel aan dat zijn bedrijf bezig is om de AI-functies voor iedereen beschikbaar te maken. Volgens de topman wil Apple eerst alle wettelijke vereisen begrijpen, voordat er een tijdschema komt voor deze regio’s. Toen Apple Intelligence tijdens WWDC 2024 werd aangekondigd, zei Apple dat de technologie voorlopig alleen werkt in het Amerikaans Engels en dat het komende jaar meer talen zullen worden toegevoegd.

Nu zal Nederlands niet bovenaan Apple’s prioriteitenlijstje staan, maar een verdere uitbreiding zou erg gewenst zijn. Hoewel Apple Intelligence alleen in het Engels beschikbaar is, kunnen gebruikers een voorproefje van de nieuwe functies krijgen door hun apparaten op Engels te zetten en de regio in de instellingen op Verenigde Staten in te stellen. Voor mensen in China en de Europese Unie zijn de AI-functies echter geblokkeerd door Apple, althans op de iPhone en iPad. Op de Mac is het (om onduidelijke redenen) wel mogelijk om de functies nu al te proberen in de beta. Vandaar dat we over onze hands-on ervaringen met Apple Intelligence konden schrijven. De enige verklaring die we konden bedenken, is dat de Mac geen poortwachtersfunctie in de EU heeft en dus niet blootstaat aan de DMA-regels van de EU.

Bekijk ook Hands-on met Apple Intelligence: een kleine blik op de toekomst In deze hands-on lees je onze eerste korte ervaringen met Apple Intelligence, Apple's nieuwe AI-systeem op iPhone, iPad en Mac. Wij hebben Apple Intelligence alvast kort kunnen testen en vertellen je over onze eerste ervaringen.

Apple liet eerder in een verklaring weten dat de AI-functies in de EU zijn geblokkeerd vanwege “privacy- en beveiligingsproblemen”. Waarschijnlijk is Apple bang dat de functies meoten worden opengezet, om concurrenten een eerlijke kans te geven. In China speelt een heel ander verhaal: daar vereist lokale wetgeving dat gegevens op Chinese servers worden verwerkt en niet naar andere landen worden gestuurd.

Cook zei donderdagavond het volgende:

Zoals je kunt raden, zijn we in gesprek met beide regelgevende instanties die je noemde. Ons doel is natuurlijk om zo snel mogelijk te handelen, want het is altijd ons doel om functies voor iedereen beschikbaar te maken. We moeten eerst de wettelijke vereisten begrijpen voordat we ons daartoe kunnen verbinden en een tijdschema kunnen opstellen, maar we zijn zeer constructief bezig met beide.

De opmerking dat Apple altijd zoveel mogelijk functies breed beschikbaar wil stellen, is niet helemaal waar. Er zijn nog heel wat functies waar we extreem lang op moeten wachten. Een voorbeeld is de uitrol van Fitness+ met ondertitels: dat is al wel beschikbaar in Maleisië en Indonesië en Colombia maar landen die goed engels spreken en met ondertitels om kunnen gaan (zoals Nederland, België en de Scandinavische landen) grijpen nog steeds mis. En zo zijn er nog wel veel meer Apple-diensten waar we lang op moeten wachten of die we nooit zullen krijgen.

Bekijk ook Deze Apple-diensten en -functies zijn (nog steeds) niet in Nederland en België beschikbaar Apple kondigt aan de lopende band nieuwe producten, diensten en functies aan, maar lang niet alles is ook meteen in Nederland en België te gebruiken. In dit overzicht vind je de belangrijkste nieuwe producten en diensten die nog niet in Nederland en België beschikbaar zijn.

Google heeft wel AI-functies in EU uitgerold

Toch lijkt het erop dat de terughoudendheid vooral bij Apple ligt. Google bracht in juni de mobiele versie van de AI-assistent Gemini ook in Nederland en België uit. De app biedt je op allerlei manieren hulp na het intypen of inspreken van een vraag. Je kunt bijvoorbeeld een foto maken van een lekke band en vervolgens instructies opvragen hoe je dit kunt repareren. Ook kun je hulp krijgen bij het schrijven van een tekst. Uiteindelijk moet het doel zijn om een echte AI-assistent te bieden, waarmee je uitgebreid kunt converseren. Eind juli breidde Google de Gemini-chatbot uit naar de Berichten-app op Android, zodat je de app niet meer hoeft te verlaten om vragen aan de chatbot te stellen. Deze functie werkt binnenkort ook in het Nederlands. Het zijn allemaal functies die Apple ook belooft, maar nog niet durft aan te bieden.