Apple is gestopt met het Apple Car-project, zo meldt Bloomberg. Er is meer dan tien jaar gewerkt aan een zelfrijdende auto van Apple, die we waarschijnlijk nooit op de weg zullen zien.

Het is afgelopen met de zelfrijdende auto van Apple. Volgens geruchten is Apple officieel gestopt met Project Titan en heeft Apple’s Chief Operating Officer Jeff Williams dit dinsdag bekendgemaakt aan het personeel. De bijna 2.000 werknemers die aan projecten rondom de Apple Car meewerkten zouden compleet verrast zijn. Dit schrijft Bloomberg op basis van interne bronnen, die niet met naam willen worden genoemd omdat de aankondiging nog niet openbaar is gemaakt. De eerste geruchten over een Apple Car dateren al uit 2014/2015.

Volgens het artikel op Bloomberg gaan de betrokken medewerkers zich voortaan richten op AI-functies:

Twee leidinggevenden vertelden medewerkers dat het project wordt afgebouwd en dat veel medewerkers van het team dat aan de auto werkte – bekend als de Special Projects Group of SPG – worden overgeplaatst naar de divisie kunstmatige intelligentie onder leiding van John Giannandrea. Deze werknemers zullen zich richten op generatieve AI-projecten, een steeds grotere prioriteit voor het bedrijf.

10 jaar Apple Car-ontwikkeling

Apple heeft meer dan tien jaar tijd en miljoenen dollars gestoken in het project. Meerdere experts uit de auto-industrie zijn de afgelopen jaren bij Apple in dienst getreden, waaronder veel mensen die eerder aan autonome voertuigen hebben gewerkt. Volgens geruchten had Apple plannen om de Apple Car in 2026 op de markt te brengen voor een prijs rond de $100.000. De ambities zijn in de loop van de tijd wel iets omlaag bijgeschroefd: in plaats van een volledig zelfrijdende auto zou het voertuig alleen op de snelweg autonoom zijn. In stadscentra en bij slecht weer zou een menselijke chauffeur de besturing moeten overnemen.

Het Apple Car project stond jarenlang onder leiding van Apple-veteraan Bob Mansfield, nadat eerder projectleider Steve Zadesky opstapte. In december 2020 nam AI-expert John Giannandrea de leiding over, wat de indruk wekte dat Apple het vooral zoekt in machine learning en andere slimme technologieën. Daarnaast werd Kevin Lynch ingeschakeld, de man die eerder verantwoordelijk was voor de Apple Watch. Maar ook zij hebben het project blijkbaar niet vlot weten te trekken.

Van Apple Car naar generatieve AI

Mensen die aan de Apple Car zullen zoals gezegd verhuizen naar de AI-divisie van Apple, die toevallig ook onder leiding van John Giannandrea staat. Enkele hardware-engineers en auto-ontwerpers zullen worden ontslagen. Indien mogelijk kunnen werknemers overstappen naar andere onderdelen binnen het bedrijf. Het rommelt al jarenlang in het Project Titan-project, waarbij de focus steeds weer opnieuw verschoof en er steeds weer een ander management werd aangesteld. Daarnaast zijn er wisselende berichten geweest over partners. Apple zou met meerdere traditionele autofabrikanten hebben gesproken over de fabricage, maar dit leidde niet tot een doorbraak.

