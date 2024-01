Alles over de iPad Air 2024

De iPad Air is de middenklasse tablet, die qua specs en mogelijkheden tussen de standaard iPad en de iPad Pro in zit. De aanstaande iPad Air 2024 is alweer de zesde generatie en is de opvolger van het model dat in 2022 geïntroduceerd werd, de iPad Air 2022. Op deze pagina lopen we de verwachte vernieuwingen met je langs, zoals een groter formaat, een snellere chip en verbeterde draadloze functies.

iPad Air 2024 in het kort

Dit zijn de belangrijkste (verwachte) eigenschappen van de zesde generatie iPad Air 2024:

Zesde generatie iPad Air, opvolger van de vijfde generatie iPad Air uit 2022

Voor het eerst verkrijgbaar in twee formaten: 10,9-inch en 12,9-inch

Hetzelfde dunnen en platte ontwerp met vlakke zijkanten als zijn voorganger

Snellere M2-chip

Usb-c connector, Touch ID in de aan/uitknop

Werkt met Apple Pencil Hover

Wifi 6E en Bluetooth 5.3

128GB en 256GB opslag

Verkrijgbaar in meerdere kleuren

Verwachte release in maart 2024

Verwachte prijs: vanaf €789,45 voor het instapmodel

iPad Air 2022

Zesde generatie iPad Air komt eraan

De iPad Air 2024 staat in de startblokken en wordt de opvolger van de huidige 10,9-inch iPad Air uit maart 2022. Die bevatte verbeteringen zoals de M1-chip, 5G, een verbeterde 12-megapixel frontcamera met ondersteuning voor Center Stage en een usb-c-poort die data tot twee keer sneller kon verplaatsen. Verder bijzonderheden waren de Touch ID-vingerafdruksensor in de aan/uitknop en de keuze uit nieuwe kleuropties zoals paars en blauw.

iPad Air 2024 release

De nieuwe iPad Air 2024 staat volgens analist Ming-Chi Kuo gepland voor massaproductie in het eerste kwartaal van 2024, wat betekent dat de tablets in de eerste helft van het jaar worden verwacht. Maar is een gebruikelijke maand voor Apple om nieuwe producten aan te kondigen, maar ook de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC is een optie. Een introductie in maart 2024 is echter het meest voor de hand liggend. De vorige iPad Air kwam in maart 2022, terwijl zijn voorganger in oktober 2020 verscheen.

Design en scherm van de iPad Air 2024

Er zijn geen geruchten over veranderingen in het uiterlijk van de volgende iPad Air. Wel kunnen we een opvallende verandering in de line-up verwachten.

Volgens analist Ming-Chi Kuo heeft Apple voor het eerst twee schermformaten gepland voor de IPad Air 2024. Het gaat om het gebruikelijke formaat van 10,9-inch en daarnaast een groter model van 12,9-inch. Dit is identiek aan het schermformaat van de grote iPad Pro. Dit zal de keuze voor veel mensen breder, maar ook wat ingewikkelder maken. Kies je voor de nieuwe iPad Air 2024 of voor de iPad Pro 2022 met dezelfde chip?

Volgens Kuo krijgt de iPad Air nog steeds een traditioneel LCD-paneel, dus geen mini-LED. Bij de iPad Pro 2024 zou Apple zelfs willen overstappen naar OLED-schermen. Kuo verwacht dat het 12,9-inch model van de iPad Air zal worden voorzien van een ‘oxide backplane’ voor betere schermprestaties.

Op internet zijn ondertussen CAD-tekeningen verschenen van de 12,9-inch iPad Air, die suggereren dat het ontwerp niet veel zal veranderen, afgezien van de fysieke afmetingen en een nieuw camera-eiland. De afbeeldingen zijn afkomstig van 91 Mobiles uit niet-geïdentificeerde bronnen. Ze laten zien wat je kunt verwachten van de grotere iPad Air. De randen zijn plat, de voorkant is schermvullend en er is een FaceTime-camera bedoeld voor de portretstand. Touch ID zit nog steeds in de aan/uitknop en ook bij de usb-c-poort zijn geen wijzigingen te zien.

iPad Air 2024, CAD-tekening van de achterzijde

Het belangrijkste verschil is de camera aan de achterkant, die nu bestaat uit een camerasensor met lens en flitser in een gecombineerd camera-eiland, in plaats van alleen een verhoogde camera.

iPad Air 2024, CAD-tekening van de voorzijde

Meer over het grotere formaat iPad Air 2024 met 12,-inch scherm lees je in een apart artikel.

iPad Air 2024 met M2-chip

De volgende generatie iPad Air wordt waarschijnlijk uitgerust met de M2-chip voor verbeterde prestaties, zo meldt Mark Gurman van Bloomberg. Dit is dezelfde chip die al in de iPad Pro 2022 zit. Het huidige model van de iPad Air is nog voorzien van een M1-chip. Meer over de M2-chip in de iPad Air 2024 lees je in een apart nieuwsartikel.

Functies en specs iPad Air 2024

Hoewel er nog weinig geruchten zijn over toekomstige functies van de iPad Air 6, kunnen we al wel een geïnformeerde voorspelling doen. Zo is het waarschijnlijk dat de volgende iPad Air-modellen zijn voorzien van wifi 6E en Bluetooth 5.3. Daardoor zijn snellere wifi-snelheden met een ondersteunde router mogelijk. Beide zijn al toegevoegd aan de iPad Pro, de iPhone 15-modellen en de meeste nieuwe Macs. Het zou logisch zijn dat de iPad Air dit ook krijgt.

Daarnaast vinden we 64GB opslag voor het instapmodel echt niet meer van deze tijd. We gaan er vanuit dat Apple dit ophoogt naar de combinatie 128GB en 256GB, of mogelijk zelfs naar 128GB en 512GB.

Een andere verwachting is dat Apple Pencil Hover wordt ondersteund. Dit houdt in dat de Apple Pencil al op een afstand van 12mm van het scherm herkend wordt. Je krijgt dan een stipje op het scherm te zien. Het werkt met de eigen apps van Apple en met apps van derden voor notities en tekenen.

Prijs van de iPad Air 2024

Er zijn nog geen geruchten over een mogelijke prijsverhoging of -verlaging van de iPad Air. Dit zou het volgende betekenen:

Toch is het goed mogelijk dat de prijzen bij de iPad Air 2024 na eerdere inflatiecorrecties iets omlaag gaan. In onze vooruitblik iPads in 2024 schrijven we dat de iPad Air zo rond de €729,- zou kunnen gaan kosten.

In de praktijk kun je de iPad Air 2022 vanaf zo’n €750,- aanschaffen bij andere winkels. En voor het topmodel ben je bij andere winkels rond de €950,- kwijt. Bij Apple betaal je altijd de vaste adviesprijs.

