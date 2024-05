Als je aan Apple in 1984 denkt, dan is de kans groot dat de beroemde 1984-reclame door je hoofd schiet. Toch gebeurde er in 1984 nog iets anders: Apple opende voor het eerst een kantoor in Nederland, namelijk in Zeist. In 1997 verhuisde het Nederlandse kantoor naar Bunnik om meer medewerkers te kunnen huisvesten, om uiteindelijk in 2010 terecht te komen in het Hirsch-gebouw in Amsterdam. Op dezelfde plek werd twee jaar later de eerste Nederlandse Apple Store geopend, onder luid gejuich van de Nederlanders. Een jaar later volgde Haarlem en weer een jaar later kwam er een Apple Store in Den Haag bij.

Dat er drie Apple Stores in Nederland zijn, voelt als een vanzelfsprekendheid, maar zo normaal is het niet. Het merendeel van de Europese landen heeft helemaal geen Apple Store en landen als België en Oostenrijk hebben er maar één. Nederland is ook de thuisbasis van de recyclingrobot Daisy. Daarvan zijn er maar twee ter wereld en eentje daarvan staat in Breda.

Tim Cook bij NXP op bezoek.

Nederland heeft ook veel bijgedragen aan de producten en diensten van Apple. Zo levert het Nederlandse bedrijf NXP de NFC-chip in de iPhone en andere producten. Tim Cook ging er in 2023 op bezoek. Het Nederlandse familiebedrijf Arco uit Winterswijk maakte veel meubilair voor Apple Park, het hoofdkantoor in Cupertino. ECCOleather was lange tijd verantwoordelijk voor het leren Apple Watch-bandje. Het Nederlandse tijdschrijftenplatform PRSS leidde uiteindelijk tot Apple News en de klassieke muziek-app Primephonic uit Amsterdam vormde de basis voor de Apple Classical-app.

Nederlandse apps van wereldklasse

Ook aan de App Store hebben Nederlanders een aardige bijdrage geleverd. Vergeleken met grotere landen zijn Nederlandse ontwikkelaars opvallend actief én inventief. Het heeft al tot meerdere Apple Design Awards en andere prijzen geleid, bijvoorbeeld voor Hidden Folks van Adriaan de Jongh, Ridiculous Fishing van Vlambeer en Halide Mark II van Sebastiaan de With. Wereldwijd bekende apps zoals Booking, Relive en WeTransfer worden in Nederland gemaakt.

Bekijk ook Interview: Sebastiaan de With over het succes van Halide In het rijtje van bekende appmakers is Sebastiaan de With een opvallende naam. Sebastiaan is niet alleen de designer van de enorm succesvolle fotografie-app Halide, maar blijkt gewoon uit Nederland te komen. Wij spraken hem na afloop van zijn presentatie op AppDevCon 2018, waar Sebastiaan de afsluitende keynote verzorgde.

Een bijzondere ontwikkelaar is AssistiveWare in Amsterdam: zij maken apps voor mensen die niet goed mondeling kunnen communiceren, bijvoorbeeld door ALS, hersenverlamming, autisme en dergelijke. Het mooie is dat de iPhone en iPad normale apparaten zijn die iedereen gebruikt, waardoor je je als gebruiker van een dergelijke app geen buitenbeentje voelt.

Bekijk ook iCulture interviewt AssistiveWare: apps om beter te communiceren Ook in Nederland worden bijzondere apps gemaakt. Zo is AssistiveWare in Amsterdam een bekende naam op het gebied van ondersteunde communicatie. AssistiveWare maakt apps voor mensen die moeite hebben met communiceren. Wij gingen bij dit bedrijf langs om te vernemen wat het is, dat deze apps zo bijzonder maakt.

Terug in de tijd

Tot slot nog een persoonlijke herinnering. In 1984 waren wij nog niet van de partij, maar in het Apple-kantoor in Bunnik zijn we wel regelmatig geweest. Eind 2006 organiseerde Apple daar in samenwerking met Canon een fotoworkshop voor de media. Met de aanwezige attributen en de nieuwste iLife-software moesten we een grappige foto maken, die vervolgens op een kerstkaart werd afgedrukt. Of dat gelukt is? Oordeel zelf! Vlak daarna hebben we iPhoneclub.nl opgericht, met ons allereerste bericht over een iPhone die niet van Apple is.

Jean-Paul en Gonny tijdens de fotoworkshop bij Apple Bunnik in 2006.

Een kaart maken in de iPhoto-app.

Nog even een recap van de hoogtepunten

1984 – Eerste Apple-kantoor in Zeist met 6 medewerkers

1994 – Kantoor op nieuwe locatie in Zeist

1996 – Kantoor in Bunnik

2010 – Kantoor in Hirsch-gebouw in Amsterdam

2012 – Apple Store Amsterdam

2013 – Apple Store Haarlem

2014 – Apple Store Den Haag

2016 – Liam recyclingrobot in Breda

2018 – Daisy recyclingrobot in Breda

2023 – Start van Apple Music Classical

Speciaal voor het 40-jarige jubileum is er op Apple Music een playlist te vinden ter ere van 40 jaar creativiteit in de Nederlandse muziek. En in de App Store vind je een lijst met enkele van de beste apps van Nederlandse ontwikkelaars.