Waarom zou je Sonos kopen?

De tijd is voorbij dat je stereo- of hifi-systeem in één kamer stond of dat je kabels door het hele huis moest aanleggen. Tegenwoordig kun je overal in huis luisteren naar je favoriete muziek, bijvoorbeeld met de multiroom-speakers van Sonos. Met Sonos kun je gemakkelijk een dergelijk systeem samenstellen, waarbij de speakers draadloos met elkaar zijn verbonden. Vanaf je iPhone, iPad of Mac regel je welke muziek wordt gestreamd en op welke speaker, kamer of groep van speakers.

Sonos introduceerde in 2020 het nieuwe softwareplatform Sonos S2. Speakers die hier geschikt voor zijn, hebben de meeste functies. Ook hebben recente speakers ondersteuning voor AirPlay 2, dat noodzakelijk is voor multiroom audio en bedienen via Siri. Bekijk ons overzicht van AirPlay 2 speakers voor alle info.

Onder Apple-gebruikers is het één van de populairste merken omdat het qua beleving en design aansluit op de Apple-producten. De fabrikant heeft een overzichtelijk assortiment met speakers voor toepassing: van een Arc of Beam voor onder je televisie tot de One voor in de slaapkamer. Er zijn ook enkele draagbare modellen. In deze gids lopen we ze met je langs.