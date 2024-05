Review iPad Pro 2024: zo dun, maar tegelijkertijd zo dik

Na onze eerste hands-on met de nieuwe iPad Pro 2024, konden we niet wachten om de nieuwste iPad Pro aan een uitgebreide test te onderwerpen. Daar zijn meerdere redenen voor. Het testen van een nieuw Apple-product is natuurlijk altijd leuk, maar er speelt nog een veel belangrijkere reden mee. De iPad Pro was toe aan een flinke update. Toen Apple in 2018 de iPad Pro met het huidige design uitbracht, werd er veel vernieuwd. Maar sindsdien bleef het telkens bij hele kleine updates. Sterker nog: in onze review van de iPad Pro 2022 noemden we het nog de update die niet nodig is. De ene iPad Pro was zo weinig verschillend ten opzichte van het model ervoor, dat het vooral voelde als een herhaling van zetten. Daar brengt deze nieuwe iPad Pro 2024 (gedeeltelijk) verandering in, zoals je kunt lezen in deze review van de iPad Pro 2024. En dat moment begint al zodra je hem voor de eerste keer in je handen hebt.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De review is geschreven in mei 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De iPad Pro 2024 is een 13-inch spacezwart exemplaar met M4-chip in Cellular en 1TB opslag. Het exemplaar is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

iPad Pro 2024 in het kort

Dit zijn de belangrijkste nieuwe eigenschappen van de iPad Pro 2024:

Snellere chip: M4-chip (in plaats van M2)

Vernieuwd design: platter en nu ook in spacezwart

Nieuw display: tandem OLED, zowel in 13- als 11-inch

Frontcamera nu op de lange zijkant

Achtercamera voorzien van enkele 12-megapixel groothoeklens

Ondersteuning voor nieuw Apple Pencil Pro en Magic Keyboard voor iPad Pro

Standaard met 256GB opslag (was 128GB)

Voorzien van wifi 6E en Bluetooth 5.3, optie voor Cellular met 5G

De iPad Pro 2024 heeft uiteraard ook alle andere functies en eigenschappen die we al kennen van de iPad Pro:

Plat design van aluminium met vlakke zijkanten

Vier speakers

Smart Connector

Thunderbolt/USB 4-poort

ProMotion-display met True Tone, brede kleurweergave, vingerafdrukbestendige coating, volledig gelamineerd

Face ID voor ontgrendelen en aankopen bevestigen

Al dit nieuws en deze functies komen wel tegen een prijs: voor de nieuwe iPad Pro 2024 ben je minimaal €1.219,- kwijt. En dan heb je alleen nog maar het 11-inch model in huis. Dat is fors meer dan wat je in 2018 voor de 11-inch betaalde. De prijs zit nu inmiddels ver boven de duizend euro en dat is toch wel erg veel geld voor een iPad.

Design iPad Pro 2024: ongelooflijk dun

Nieuw dunner ontwerp: 5,1mm (13-inch) en 5,3mm (11-inch)

Afmetingen: 281,6 x 215,5 x 5,1mm (13-inch); 249,7 x 177,5 x 5,3mm (11-inch)

Gewicht: 579 gram (13-inch); 444 gram (11-inch)

Kleuren: zilver en spacezwart (nieuw)

Algehele design: nog steeds aluminium behuizing met platte achterkant en vlakke zijkanten

Al bij de aankondiging van de iPad Pro 2024 sprak Apple over een all-new pro design. Dat vinden we lichtelijk overdreven. Voor een leek ziet deze iPad Pro er net zo uit als de voorgaande modellen. En in de basis is dat ook zo. Is dat erg? Wat ons betreft niet. Een iPad ziet er nou eenmaal uit zoals een iPad eruit hoort te zien. Never change a winning team. Don’t fix what ain’t broken. Je kent de uitspraken vast wel. We zijn dan ook blij dat de iPad niet teruggekeerd is naar een design waarbij de achterkant wat rond afloopt. Het meer platte ontwerp met vlakke zijkanten is wat ons betreft nog steeds de beste form factor voor een tablet, dus het is goed nieuws dat Apple aan die basis niets veranderd heeft.

Maar waar komt dat all-new pro design dan vandaan? Dat zit hem vooral in de dikte van de iPad Pro. Met slechts 5,1mm dik is het de dunste iPad die Apple ooit gemaakt heeft (waar staat de naam iPad Air nou eigenlijk nog voor?). Sterker nog, het is het dunste Apple-apparaat dat ooit gemaakt is. De 11-inch variant is ietsjes dikker, met 5,3mm. En dat de iPad Pro nu zo dun geworden is, heeft ook een functionele reden. Het is gelukkig niet alleen maar een getal om over op te scheppen.

Wij zijn vanwege het formaat eigenlijk nooit echt een grote fan geweest van de 12,9-inch iPad Pro. Hij voelt toch al snel een beetje lomp, dik en groot, terwijl je een iPad vooral gebruikt omdat hij zo lekker licht en compact is. Het nieuwe design komt dan ook vooral voor de 13-inch iPad Pro als geroepen. Op het moment dat je hem voor het eerst vastpakt, voel je meteen hoe ongelooflijk dun hij is. Je kan je haast niet voorstellen dat Apple ooit nog dunner zou gaan. Al is het alleen maar omdat de usb-c-poort nou eenmaal die ruimte nodig heeft. Dankzij het dunne design is het gevoel in de hand een stuk prettiger, helemaal als je er langere tijd op moet tekenen.

Voor deze review hebben we dus het 13-inch model getest. In onze eerdere hands-on mochten we ook even met de 11-inch variant aan de slag. Hoewel die ook erg dun is, merk je toch meteen het verschil tussen de 5,1mm van de 13-inch en de 5,3mm van de 11-inch. Het verschil is slechts 0,2mm, maar toch is dit in onze ogen merkbaar.

Dat dunne ontwerp heeft ook een ander gevolg, namelijk voor het gewicht. De nieuwe iPad Pro is zo’n 100 gram lichter dan zijn voorganger. Daar zit hem wat ons betreft het grootste voordeel in het gebruik van het nieuwe design. Doordat de iPad Pro zoveel lichter geworden is, neem je hem veel gemakkelijker met je mee. Ook als je op de bank zit om een digitale krant te lezen of om te tekenen, is het prettig dat hij niet meer als een grote baksteen (oké, dat is lichtelijk overdreven) op je schoot of in je handen ligt. Dat verschil merk je ook nog eens als je hem gebruikt met het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Pro. Voorheen was die combinatie veel zwaarder dan een MacBook Air, maar nu ontlopen ze elkaar niet veel meer.

Bij de iPad Pro was in 2018 enige kritiek op het feit dat hij relatief gemakkelijk te buigen was. Daar zijn we bij dit nieuwe model wel een klein beetje huiverig voor, al is het ook weer niet zo erg dat we bang zijn om hem per ongeluk te buigen. Op een iPad gaan zitten is sowieso nooit een goed idee. Maar Apple heeft de behuizing binnenin ook opnieuw ontworpen om ervoor te zorgen dat hij toch nog erg stevig is. En dat gevoel kregen we in het gebruik ook wel. Je hebt echt niet het gevoel dat je een eenvoudig buigbaar stukje aluminium in je handen hebt.

Spacezwart is het nieuwe spacegrijs

Los van het design, heeft Apple de iPad Pro ook nog in een nieuw kleurtje uitgebracht: spacezwart. Alhoewel, nieuw: deze kleur kennen we al van de M3 Pro/Max MacBook Pro van afgelopen najaar. We hadden van tevoren al gedacht dat Apple deze kleur ook naar de iPad Pro zou brengen en daar zijn we ook wel blij mee. Spacegrijs begint inmiddels een beetje gedateerd en saai te worden. Hoewel je het verschil tussen spacegrijs en spacezwart vooral ziet als je de twee naast elkaar houdt, zijn we wel tevreden met de nieuwe kleur. Al hadden we liever gehad dat het wat dieper zwart was geweest. In bepaalde lichtomstandigheden weet je niet meer of je nou spacezwart, spacegrijs of zilver in je handen hebt. Uiteindelijk voelt het toch een beetje als vijftig tinten grijs.

Overigens blijven er wel veel vingerafdrukken achter op de spacezwarte behuizing van de iPad Pro. Wij hebben daar persoonlijk niet zo’n probleem mee, helemaal niet omdat de iPad Pro vaak in een hoes zit. Maar het lijkt er niet op dat Apple de speciale afwerking gebruikt heeft die wel te vinden is in de MacBook Pro in spacezwart (en nieuwe middernacht M3 MacBook Air).

Scherm iPad Pro 2024: eindelijk OLED

Eerste iPad met OLED-scherm

Zowel op 13- als 11-inch model Ultra Retina XDR OLED-display

Zogenaamd tandem OLED

Ook beschikbaar in optie met nanotextuur

We hebben er lang op moeten wachten, maar nu is hij daar: de eerste iPad met OLED-scherm. Apple maakte bij de vorige generaties nog indruk met mini-LED, wat qua prestaties in de buurt kwam van OLED. Maar er waren twee minpunten: het was alleen beschikbaar op de grotere iPad Pro en dit model had relatief veel last van blooming. Dat betekent dat er een lichteffect ontstaat rondom bijvoorbeeld witte tekst tegen een zwarte achtergrond. Dat kan soms nog wel eens storend zijn. Hoewel dit effect nog steeds zichtbaar is op de iPad Pro 2024, zagen we wel dat het minder prominent was. Het OLED-scherm is in dat opzicht dus een stukje beter dan het mini-LED scherm van de vorige generaties.

Apple maakt voor dit scherm gebruik van een techniek genaamd tandem OLED. Dat wil zeggen dat er in feite twee OLED-panelen achter elkaar staan, die met elkaar samenwerken voor het beste schermresultaat. Dat levert ook een voordeel op bij SDR-content: de helderheid is verhoogd van 600 nits naar 1000 nits. Bij HDR-content is de maximale piekhelderheid nog steeds 1600 nits. Voor een tablet zijn dit prima resultaten, waardoor je in elke lichtomstandigheid prachtige beeldkwaliteit hebt.

Maar een vergelijking maken met het mini-LED scherm van de vorige generaties is niet helemaal eerlijk. De meeste mensen die kiezen voor de nieuwe iPad Pro 2024, zullen nog een iPad met LCD-scherm hebben. En in vergelijking met dat scherm is het OLED-scherm werkelijk een verademing. Zwarttinten zijn veel dieper, kleuren springen er veel meer uit en ook de HDR-helderheid kan echt het verschil maken bij een film of serie. Als je eenmaal een iPad met OLED-scherm gebruikt hebt, wil je eigenlijk niet meer iets anders.

Het mooie is dat deze beeldkwaliteit nu ook eindelijk in een compactere iPad beschikbaar is. De 11-inch iPad Pro stapt eindelijk af van LCD, rechtstreeks naar het nieuwe OLED-scherm. Je hoeft dus niet per se de grootste iPad in huis te halen om toch te profiteren van het mooiste scherm. En dat kan alleen maar een voordeel zijn.

Het scherm is verder ook voorzien van alles wat we de afgelopen jaren van een iPad gewend zijn: ProMotion, brede kleurweergave, True Tone, anti-reflectiecoating en meer. Het enige wat we jammer vinden, is dat de iPad Pro (nog?) geen always-on display heeft. We zien wel situaties waarin dat van pas had kunnen komen, bijvoorbeeld als je een iPad wil gebruiken tijdens het koken met bijvoorbeeld een timer op het toegangsscherm. Of wat te denken van de stand-by modus die Apple in iOS 17 introduceerde op de iPhone, waarmee je de iPad had kunnen omtoveren tot een always-on smart display voor in huis. Vooralsnog moeten we dit soort functies missen.

Maar aan de andere kant: veel mensen zullen het scherm van de iPad Pro bedekt hebben met een dichtgeklapte hoes als deze niet in gebruik is. We kunnen ons voorstellen dat Apple daarom besloten heeft om het always-on scherm nog niet naar de iPad te brengen.

Ook met nanotextuur optie

De iPad Pro 2024 is Apple’s eerste touchscreen device waarbij je kan kiezen voor een scherm met nanotextuur. Dit zorgt ervoor dat er minder reflectie op het scherm zichtbaar is. Het is een soort matte afwerking, waardoor kleuren ook natuurgetrouwer zijn. Wij hebben voor deze review helaas niet het nanotextuurscherm getest, maar hebben het wel even kunnen proberen voor onze hands-on.

Het scherm met nanotextuur geeft een ander gevoel aan je vingers. Het scherm voelt zachter aan en is in het beginnen best wel even wennen, maar vonden we in onze korte test best wel prettig. Maar de reden dat je voor nanotextuur zal kiezen, heeft vooral te maken met beeldkwaliteit. Voor onze doeleinden (en voor de meeste gebruikers) is nanotextuur wat overdreven. Het is er vooral voor mensen die in hele lastige lichtomstandigheden werken (bijvoorbeeld veel tl-balken in een kantoor). Overweeg je de optie met nanotextuur, dan raden we aan om dit eerst even zelf met eigen ogen te aanschouwen.

Hardware en prestaties: M4 is er voor de toekomst

Nieuwe snellere M4-chip

Tot 1,5x snellere CPU, tot 4x snellere pro rendering, 1,2x snellere geheugenbandbreedte, nieuwe 16-core Neural Engine

Betere prestaties voor zware taken

Vooral bedoeld voor (toekomstige) AI-functies

Vanaf 256GB opslag, tot 2TB

Wifi 6E en Bluetooth 5.3

10 uur batterijduur

Usb-c met Thunderbolt/USB 4

Vier speakers met Dolby Atmos-support

Het is inmiddels geen verrassing meer dat een nieuwe iPad voorzien wordt van een snellere chip. Maar was dat wel echt nodig? Bij de iPad Pro met M2-chip of zelfs de M1-chip zijn wij eigenlijk nooit tegen beperkingen aan gelopen. Sterker nog, in onze review van de iPad Pro 2022 schreven we nog dat de M2-chip overkill was voor de iPad Pro, mede door de beperkingen van iPadOS. Toch bleek, als we Apple mogen geloven, de M4-chip noodzakelijk. De M4-chip bevat namelijk een nieuwe Display Engine, die verantwoordelijk is voor de weergave van het nieuwe OLED-scherm. Bovendien is de M4-chip energiezuiniger geworden, waardoor de batterijduur nog net zo lang is als voorheen, maar dan wel in een iPad die veel dunner is. En een dunnere iPad, betekent ook dat er minder ruimte is voor koeling. Mede daarom is de M4-chip zo belangrijk voor dit nieuwe model.

Het is echt niet zo dat de M4-chip nou zoveel merkbare betere prestaties oplevert of zorgt voor veel nieuwe mogelijkheden. Volgens Apple is de M4-chip 1,5x sneller dan de M2-chip, maar in normaal dagelijks gebruik merkten we hier niet zoveel van. Af en toe krijgen we de indruk dat animaties wat vloeiender zijn, maar dat kan ook te maken hebben met het nieuwe OLED-display. Sommige specifieke – en dan met name zware – taken gaan inderdaad sneller. Denk aan het bewerken van foto’s in Photomater of het knippen, plakken en bewerken van een video in Final Cut Pro. Maar al die taken waren al heel snel bij de M2-chip. Deze taken gaan nu simpelweg nog veel sneller. Het meeste verschil van de snelheid van de chip merk je als je de overstap maakt van een wat oudere chip, zoals de A12Z-chip of ouder.

De Neural Engine in de M4-chip is ook vernieuwd. Deze chip is verantwoordelijk voor allerlei taken die te maken hebben met kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning. Dat zit hem nu nog in kleine dingetjes: het loshalen van een object van de achtergrond in een foto, of met machine learning een foto in een tik verbeteren in Photomater. Maar het is niet zo dat de nieuwe Neural Engine en de snellere M4-chip ervoor zorgt dat er nu dingen mogelijk zijn die op voorgaande iPad Pro’s niet kunnen. We hopen stiekem dat Apple voor iPadOS 18 meer in het vat heeft zitten als het gaat om AI-functies die de nieuwste chips vereisen. Dat maakt de verbeteringen van de M4-chip wat meer concreet, naast dat een bepaalde taak nu twee seconden sneller gaat dan voorheen.

Meer opslag, dezelfde batterijduur

Goed nieuws is er voor iedereen die veel met de iPad doet en er ook heel lang mee wil doen. Standaard krijg je met de iPad Pro 2024 namelijk 256GB opslag en dat is twee keer zoveel dan voorheen. Daarmee zit de iPad Pro inmiddels op dezelfde minimale opslagcapaciteit als een Mac en dat is toch wel een erg fijne gedachte. Je kan dit nog naar wens upgraden naar 512GB, 1TB of 2TB, maar voor veel mensen zal 256GB nu toch echt wel voldoende zijn.

Wat wel hetzelfde gebleven is, is de batterijduur. Dat is aan de ene kant een goed teken. Als een apparaat veel dunner wordt (zoals bij de iPad Pro 2024 het geval is), gaat dat vaak ten koste van andere onderdelen. Denk aan de batterijduur. Maar gelukkig heeft Apple dezelfde beloofde batterijduur van 10 uur weten te behouden. Aan de andere kant: het is ook “maar” 10 uur gebruikstijd. Bij MacBooks zijn we inmiddels gewend aan een batterijduur van 15 uur of zelfs langer. De iPad heeft al sinds het prille begin een batterijduur van 10 uur en in dat opzicht vinden we dat toch een beetje jammer. Het gebeurt ons toch net wat te vaak dat de iPad leeg is als we hem er weer bij willen pakken, helemaal omdat de iPad niet een apparaat is wat we per se elke dag gebruiken (zoals een iPhone of MacBook). En hem dus ook niet elke dag opladen.

Overige specs: onveranderd

De overige hardware en prestaties van de iPad Pro 2024 zijn ongewijzigd ten opzichte van de voorganger. En daar is helemaal niks mis mee. De iPad Pro had al een hele snelle usb-c-poort voor opladen en aansluiten van apparaten. De vier speakers die in de iPad zitten, presteren ook prima voor waar je de iPad voor gebruikt. Wat ons daarbij wel opvalt, is dat het geluid van de iPad Pro-speakers nog niet in de buurt komt van de speakers van de MacBook Pro. Maar dat is ook niet zo verwonderlijk: de iPad Pro is vele malen dunner, waardoor er binnenin minder ruimte is voor de speakers. Het speakergeluid is, gezien de platte iPad, daarom alsnog indrukwekkend te noemen.

Camera iPad Pro 2024: eindelijk zoals het hoort

12-megapixel groothoekcamera aan de achterkant

12-megapixel TrueDepth-ultragroothoekcamera aan de voorkant

Frontcamera voor het eerst bij iPad Pro aan lange zijkant, beter beeld voor videobellen

Geen ultra-groothoeklens meer aan de achterkant

Nieuwe adaptieve True Tone Flash

Wie maakt er nou echt foto’s met een iPad? Jouw antwoord is waarschijnlijk “ik niet” en tot die conclusie moet Apple ook gekomen zijn. De iPad Pro heeft aan de achterkant namelijk een cameralens minder dan de voorgaande modellen. De ultra-groothoeklens, voor het maken van meer uitstrekte 0,5x-foto’s, is verdwenen. De exacte reden hiervoor is niet genoemd, maar er zullen maar weinig mensen teleurgesteld over zijn. Wat overblijft, is een meer dan prima 12-megapixel groothoeklens. Deze zul je voornamelijk gebruiken voor het scannen van documenten of tijdens het videobellen.

Voor het scannen van documenten komt de nieuwe adaptieve True Tone Flash van pas. Deze vernieuwde flitser past zich aan aan het omgevingslicht, zodat je zelfs in lastigere lichtomstandigheden een goede scan kan maken, zonder dat schaduw roet in het eten gooit. In onze test werkt dit perfect. De iPad Pro herkent automatisch schaduwinval en zal dan tijdens het scannen van een document automatisch de nieuwe flitser activeren. We hebben een scan met de nieuwe iPad Pro 2024 vergeleken met een scan die gemaakt is met de iPad Pro 2021 en het verschil is duidelijk zichtbaar. Op de nieuwste iPad Pro levert de scan een meer egaal resultaat op, waarbij je geen last hebt van onhandig lichtinval.

Frontcamera eindelijk goed bruikbaar

De gebeden zijn gehoord: de frontcamera op de iPad Pro 2024 is verplaatst van de korte schermrand naar de lange schermrand. Dat betekent dat de voorste camera eindelijk bovenaan zit als je de iPad horizontaal gebruikt. En dat is in de praktijk zoveel fijner tijdens het videobellen. Je hebt nooit meer last van een vreemde kijkhoek. Selfies maken met een iPad zul je niet vaak doen, maar tijdens het videobellen maakt dit al een wereld van verschil, helemaal als je hem in een (toetsenbord)hoes gebruikt.

Dat de camera nu verplaatst is, heeft ook nog een ander voordeel, zo bleek uit onze test. De kans is namelijk een stuk kleiner geworden dat je de frontcamera en sensoren met je vingers bedekt. Wij gebruiken de iPad inmiddels bijna alleen nog maar in liggende oriëntatie (dus horizontaal), maar voorheen gebeurde het dan regelmatig dat we de iPad vast hadden op de plek waar de camera en de Face ID-sensoren zitten. Dat gebeurt nu bij de iPad Pro 2024 niet meer. Het is een kleine wijziging die je in de praktijk echt zult waarderen.

Accessoires: Apple Pencil en Magic Keyboard beide in het nieuw

Geschikt voor Apple Pencil met usb-c en nieuwe Apple Pencil Pro

Vernieuwd Magic Keyboard voor iPad Pro

Smart Folio-hoes voor iPad aangepast met verbeterde kijkhoek

Bij de nieuwe iPad Pro hoort ook een set nieuwe accessoires. Bijna geen enkele van Apple’s vorige accessoires passen nog op de nieuwe iPad Pro. Dat is spijtig, omdat je dan ook meteen een nieuwe hoes of zelfs een nieuwe Apple Pencil moet kopen. Maar gelukkig heeft Apple wel van de gelegenheid gebruikgemaakt om alle accessoires te vernieuwen en beter te maken.

De grootste vernieuwing vinden we bij de Apple Pencil Pro. De Apple Pencil Pro heeft meerdere nieuwe functies, waaronder een knijp- en draaifunctie. De knijpfunctie bleek in onze test al een bijzonder handig hulpmiddel. Hoewel we geen tekenaars of kunstzinnige artiesten zijn, merk je dat het al snel van pas komt. Door even kort in de Apple Pencil te knijpen, verschijnt er een nieuw halfrond menuutje in bijvoorbeeld de Notities-app of in Freeform. Vanuit daar kun je eenvoudiger wisselen tussen tekentools. Dit wordt al snel zo’n gewoonte, dat je helemaal nooit meer het aparte tekenmenu onderin de app hoeft te gebruiken.

Elke app kan zijn of haar eigen implementatie van dit menu gebruiken. In Goodnotes wissel je ook tussen de beschikbare tekentools, maar in bijvoorbeeld Procreate kun je dankzij de knijpfunctie eenvoudig van laag in je tekening wisselen. Knijp in de Apple Pencil Pro en hou dit ingedrukt, en vervolgens kun je de laag selecteren door er met je Apple Pencil boven te hangen. Afhankelijk van de app is het in het begin even wennen, maar uiteindelijk kun je er echt handige dingen mee doen.

Meer ervaringen met de Apple Pencil Pro lees je in onze aparte review van de Apple Pencil Pro, die later op iCulture verschijnt.

Toch vinden we het jammer dat je bijna verplicht bent om een nieuwe Apple Pencil te kopen. De tweede generatie Apple Pencil is namelijk niet geschikt. Ergens begrijpen we dit wel. Apple moest namelijk het magnetische oplaadsysteem in de zijkant van de iPad opnieuw ontwerpen, om plaats te maken voor de frontcamera en Face ID-sensoren. De Apple Pencil 2 kan je dan ook niet lekker magnetisch aan de iPad Pro 2024 hangen. Apple moest daardoor een nieuwe Apple Pencil maken, waarbij de magneten aangepast zijn. Als goedkoper alternatief voor de Apple Pencil Pro, is er nog wel de Apple Pencil met usb-c.

Vernieuwd Magic Keyboard voor iPad Pro

Omdat de iPad Pro zo dun geworden is, moest Apple ook terug naar de tekentafel voor hoesjes en het Magic Keyboard voor iPad. De nieuwe uitvoering van het Magic Keyboard voor iPad Pro is uitgevoerd in een aluminium behuizing. Althans, het deel rondom de toesten en waar je je handpalmen op laat rusten. De rest van de toetsenbordhoes is nog gelijk qua materiaal en dat vinden we eigenlijk toch wel een beetje jammer. Waar we wel blij mee zijn, zijn de extra functietoetsen en het grotere trackpad. De functietoetsen hebben we toch wel gemist op het vorige model.

Binnenkort lees je op iCulture ons volledige oordeel van het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Pro. Overigens vinden we het ontbreken van een nieuwe versie van het Smart Keyboard Folio wel een gemis. Er is qua toetsenbordhoezen van Apple daardoor veel minder keuze. Vind je het Magic Keyboard voor iPad te duur, dan kom je automatisch uit bij andere merken als Logitech.

Vernieuwde Smart Folio

Tot slot heeft Apple ook nog een vernieuwde variant van de Smart Folio-case uitgebracht. Net als voorheen vouw je deze helemaal rondom de iPad en zit deze dankzij de magneten stevig vast. Nieuw is dat er extra kijkhoeken mogelijk zijn als je de iPad Pro staand neer zet. Je hebt nu meer keuzevrijheid in hoe je de iPad Pro positioneert voor het kijken van bijvoorbeeld een video. De iPad hoeft nu niet meer per se zo rechtop te staan, dus dat is een prettig bijkomend voordeel. Wel vinden we deze hoes eigelijk nog steeds veel te duur (€89,- voor 11-inch en €119,- voor 13-inch).

Voor wie is de iPad Pro 2024?

Maar voor wie is deze iPad Pro 2024 nou eigenlijk bedoeld? Er zal geen twijfel over bestaan: deze iPad Pro is vooral voor degene die altijd van alles het beste wil hebben, creatief is of voor diegene die een wat ouder model heeft. Het OLED-scherm zal meer mensen aanspreken dan bijvoorbeeld de ondersteuning voor de nieuwe Apple Pencil Pro. We vinden de iPad Pro 2024 dan ook vooral ideaal voor iedereen met een iPad Pro van 2020 of ouder. Heb je een model met M1- of M2-chip, dan is updaten echt niet per se nodig. Zeker niet als je een grotere variant met mini-LED hebt.

De krachtigere chip en ondersteuning voor de Apple Pencil Pro zal vooral ook de echte professional aanspreken, die op zoek is naar een meer draagbaar alternatief dan een zware MacBook Pro. Door het dunnere design neem je de iPad Pro 2024 veel makkelijker met je mee en de nieuwe Apple Pencil Pro biedt meer voordelen voor creatievelingen.

Zonder software geen iPad en dat brengt ons bij de huidige staat van iPadOS. iPadOS bepaalt ook voor een groot deel voor wie de iPad (en met name de iPad Pro specifiek) geschikt is. Er zullen namelijk veel mensen twijfelen tussen een iPad Pro of een MacBook Air of MacBook Pro. Je kunt met veel dingen hetzelfde doen, al is de iPad Pro in bepaalde opzichten wat veelzijdiger. Het is een tekentablet en computer in een, terwijl je op een MacBook toch vooral wat meer computerachtige taken zult uitvoeren. Maar iPadOS kan anno 2024 nog steeds een belemmering zijn. De iPad Pro schreeuwt om meer mogelijkheden. Mogelijkheden die nu nog niet kunnen door bijvoorbeeld de beperkte multitasking van iPadOS. We hopen echt dat iPadOS 18 hier wat meer mogelijkheden gaat bieden. Al spreken we die hoop elk jaar weer opnieuw uit.

Score 9 iPad Pro 2024 Voordelen + Prachtig nieuw OLED-scherm, nu ook op de kleinere iPad Pro

Supersnelle chip (die vooral op de toekomst gericht is)

Mooi dun design, zonder breekbaar aan te voelen

Standaard 256GB opslag

Nieuwe accessoires werken prettig

Frontcamera eindelijk op de juiste plek Nadelen - Nieuwe iPad-accessoires nodig, vorige generaties niet geschikt

Verhoogde prijs

Mogelijkheden iPad Pro nog steeds beperkt door iPadOS

Conclusie iPad Pro 2024 review

De iPad Pro heeft met het 2024-model eindelijk een sprong gemaakt waar de iPad Pro zo aan toe was. Het opgefriste design (hoewel niet helemaal nieuw), maakt vooral dankzij de dunne behuizing veel indruk. Een echte blikvanger is het nieuwe OLED-scherm, in combinatie met de hoge helderheid. Het is knap hoe Apple zo’n mooi OLED-scherm in een plattere behuizing heeft weten te stoppen en het resultaat mag er zijn. En we hebben er lang op moeten wachten, maar ook de 11-inch iPad Pro maakt eindelijk de overstap naar een mooier display.

Apple heeft met de iPad Pro 2024 ook wat ergernissen opgelost. De frontcamera zit eindelijk op een plek waar hij hoort, terwijl de standaardopslagcapaciteit verdubbeld is. Maar dit alles komt wel tegen een veel hogere prijs en dat voelt toch een beetje als een bittere pil. Dat maakt de iPad Pro meteen voor minder mensen aantrekkelijk, zeker nu je voor een lager bedrag ook een prima grote 13-inch iPad Air 2024 in huis kan halen. En tegelijkertijd komt in deze prijsklasse ook de MacBook Air of zelfs de MacBook Pro om de hoek kijken. De iPad Pro 2024 spreekt dus vooral de professional en creatieveling aan, al zullen die nog wel moeten dealen met de beperkingen van iPadOS. iPadOS is nog altijd niet in de staat waarin het volgens ons moet zijn. De snellere M4-chip is leuk en biedt betere prestaties in apps, maar het besturingssysteem zelf lijkt toch stil te gaan staan. En dat voelt toch een beetje als een gemiste kans bij zo’n krachtige iPad.

iPad Pro 2024 kopen

Wil je na het lezen van deze review van de iPad Pro 2024 een nieuwe iPad kopen? De iPad Pro is vanaf nu te bestellen en binnenkort beschikbaar bij de bekende winkels. In ons artikel met iPad Pro 2024 prijzen vind je een compleet overzicht van alle prijzen.

