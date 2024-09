Het is alweer tien jaar geleden dat Apple de eerste Apple Watch onthulde. Voor mij is de Apple Watch een onmisbaar apparaatje geworden. Hier zijn tien dingen waar ik de Apple Watch voornamelijk voor gebruik.

Het is deze maand alweer tien jaar geleden dat Apple de Apple Watch onthulde. Na jarenlange geruchten over een smartwatch van Apple, kwam daar op 9 september 2014 de “one more thing”: de allereerste Apple Watch. Inmiddels is de Apple Watch niet meer uit Apple’s portfolio weg te denken en is het een van de populairste smartwatches ooit. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Waar de Apple Watch in het begin vooral de focus had op fashion en lifestyle, is het in de jaren daarna vooral uitgegroeid tot een hulpmiddel om je activiteiten bij te houden (of soms zelfs je leven te redden). Maar voor mij is de Apple Watch een echte alleskunner. Ik kan dan ook al jaren niet meer zonder en wil de Apple Watch zoveel mogelijk gebruiken. Op manieren waar jij misschien wel nooit aan gedacht hebt.

De meeste standaardfuncties van je Apple Watch kent iedereen wel: klokkijken, meldingen ontvangen en je workouts bijhouden. Maar zelfs voor deze functies probeer ik net wat meer uit de Apple Watch te halen dan wat je er op het eerste gezicht mee kan doen.

Overigens wil ik wel benadrukken dat je voor nagenoeg al deze functies ook een iPhone kan gebruiken. Maar dat is dan ook niet het punt van dit artikel. Het is juist de veelzijdigheid en de mogelijkheid om in een bepaalde situatie de Apple Watch te gebruiken in plaats van de iPhone die het voor mij zo onmisbaar maakt.

#1 Klokkijken (met veranderende wijzerplaten)

De Apple Watch is in de eerste plaats natuurlijk een horloge. Maar wat het voor mij zo nuttig maakt, is dat je de wijzerplaat tot op zekere hoogte zelf kan ontwerpen en samenstellen. Apple biedt inmiddels zoveel verschillende wijzerplaten met aanpassingsmogelijkheden, dat je onder Apple Watch-gebruikers maar zelden exact dezelfde combinaties van wijzerplaten en complicaties tegen komt.

Wat ik ook met de wijzerplaten doe, is dat ik deze automatisch laat aanpassen op basis van tijd. Op vrijdagavond, als het weekend in gaat, kies ik een rustigere analoge wijzerplaat dan doordeweeks tijdens werkdagen. Tijdens werkdagen wil ik exacter weten hoe laat het is, terwijl ik in het weekend genoeg heb aan de meer globale weergave van een analoge wijzerplaat. Ook heb ik een speciale workout-wijzerplaat die ik gekoppeld heb aan een Focus-modus, zodat deze automatisch wijzigt.

#2 Meldingen ontvangen en op reageren

Dankzij de meldingen op de Apple Watch hoef ik mijn iPhone veel minder vaak uit mijn broekzak te halen. Je hoort vaak dat mensen willen afkicken van de grote hoeveelheid meldingen van hun iPhone, door het aantal apps dat meldingen mogen doorsturen naar de Apple Watch te beperken. Wat voor mij juist het beste werkt, is juist wel alle meldingen doorsturen. Zo kan ik ook in een handomdraai zien of die iPhone-melding wel zo belangrijk is of niet. In plaats van alleen de belangrijkste meldingen op de Apple Watch, wil ik ze het liefst allemaal zodat ik snel kan beoordelen of het belangrijk is of niet.

#3 Activiteiten volgen, workouts tracken en slaap meten

De Apple Watch heeft me de afgelopen jaren vooral met de neus op de feiten gedrukt. Het maakt inzichtelijk hoeveel je beweegt en sport, al spoort me dit niet direct aan om juist meer te gaan bewegen. Het maakt me echter wel bewuster van mijn leefpatroon. Bovendien geeft het vastleggen van een workout mij wel meer plezier in het sporten dan wanneer ik dat niet doe.

Over inzicht gesproken: de afgelopen jaren draag ik mijn Apple Watch ook regelmatig ‘s nachts voor het bijhouden van mijn slaap en het meten van de polstemperatuur. Ik kijk zelden tot nooit naar de data die de Apple Watch daarvan opslaat, maar voor die keren dat het nodig is of ik benieuwd ben, heeft het me wel geholpen. Vlak voor een coronabesmetting een paar jaar geleden zag ik dankzij de Apple Watch al dat mijn polstemperatuur plotseling flink hoger werd. Dat bleek vooral een duidelijke aanwijzing op hoge koorts.

#4 Weerbericht checken via diverse apps

Het weerbericht houdt iedereen altijd wel bezig. Wat het checken van het weer via de Apple Watch zo handig maakt, is dat je het met een draai om je pols kan checken. Zonder direct teveel afgeleid te raken van talloze meldingen op je iPhone. Met een complicatie voor de temperatuur check ik hoe warm het buiten is, zodat ik weet hoe ik me moet kleden. En als ik wil weten of het gaat regenen, gebruik ik daar geregeld de apps van Buienrader en Buienalarm op de Apple Watch voor. Dit soort dergelijke snelle taken passen voor mij perfect bij het gebruik van de Apple Watch. En het is helemaal handig als je de zonder iPhone de deur uit gaat, iets wat ik ook steeds vaker doe.

#5 Navigeren, ook zonder iPhone

Als ik met de auto de deur uit ga, heb ik bijna altijd wel mijn iPhone bij me om via Apple Kaarten te navigeren en CarPlay te gebruiken. Maar zelfs dan vind ik de weergave op de Apple Watch en de kleine tikjes op de pols bij de afslagen buitengewoon handig. Natuurlijk kan je ook prima zonder, maar voor mij maakt de Apple Watch navigeren soms net wat prettiger.

Sinds ik een Apple Watch met 4G-verbinding heb, merk ik ook dat ik het thuislaten van de iPhone steeds meer waardeer. Even met de fiets naar het centrum om een boodschap te doen of bij een familielid langs gaan, daar heb ik echt niet mijn iPhone voor nodig. Navigeren met de Apple Watch vind ik dan ook zonder iPhone voor bepaalde bestemming best wel handig, met name op de fiets.

#6 Smart home bedienen

Lampen, raam- en deursensoren, camera’s, deurbellen, slimme stekkers, gordijnen en meer: met meer dan zestig HomeKit-apparaten in huis kan ik bijna niet zonder Siri en de Apple Watch. Toegegeven: ik gebruik Siri voornamelijk op de HomePod om HomeKit-apparaten te bedienen en de status op te vragen, maar in sommige situaties vind ik de Apple Watch daar ook een heel fijn hulpmiddel bij. Helemaal omdat je je iPhone binnenshuis lang niet altijd op zak hebt.

Over HomePod gesproken: de Apple Watch is ook een uitstekende afstandsbediening voor het bedienen van de muziek. Pauzeren of het volume wijzigen wil je niet altijd met je stem doen, dus de functie waarbij de huidige afgespeelde muziek op de dichtstbijzijnde HomePod automatisch op de Apple Watch verschijnt, is voor mij al erg vaak van pas gekomen. Datzelfde geldt ook voor het afspelen op de Apple TV. Afstandsbediening of iPhone niet binnen handbereik? De Apple Watch heb je altijd bij je.

Waar ik uitsluitend mijn Apple Watch bij gebruik, is het ontgrendelen van mijn HomeKit-deurslot. Sinds ik de Aqara U200 met Wallet-huissleutel heb, is dat de enige manier waarop ik mijn deur vergrendel en ontgrendel. Even de Apple Watch tegen de keypad houden en klaar.

#7 Betalen met Apple Pay

Een andere functie die ik nagenoeg uitsluitend via de Apple Watch gebruik, is betalen met Apple Pay. Een pinpas heb ik al jaren niet meer gebruikt, want betalen doe ik sowieso alleen nog maar met Apple Pay. En de Apple Watch maakt dat voor mij nog veel makkelijker dan via de iPhone. Bijvoorbeeld in het alledaags gebruik, zoals bij het inpakken en betalen van je boodschappen bij de zelfscan. Je wilt dan niet zitten hannesen met je iPhone in je ene hand en je boodschappentas in je andere hand. Even je pols draaien tegen het pinautomaat is dan veel praktischer.

Maar ik heb de afgelopen jaren ook in meer specifieke situaties gemerkt dat betalen met Apple Pay via de Apple Watch handig is. Bijvoorbeeld als je bij een dagje strand even een snack wil halen bij een strandtent verderop. Geen gedoe met een losse pinpas of iPhone in de hand.

#8 Klantenkaarten in Wallet scannen

De Wallet-app gebruik ik (behalve voor Apple Pay en m’n eigen huissleutel) ook voor klantenkaarten, tickets en meer. Ik heb dankzij Pass4Wallet inmiddels al m’n klantenkaarten in de Wallet-app gezet, die dus ook allemaal op de Apple Watch beschikbaar zijn. En doordat de Wallet-kaarten automatisch verschijnen op basis van locatie, hoef ik nooit lang te zoeken voordat ik de kaart bij de winkel kan scannen. Helaas werkt deze functie sinds watchOS 10 in mijn ervaring wat minder goed dan voorheen, maar toch vind ik het een waardevolle toevoeging. Helemaal als ik mijn iPhone thuis gelaten heb.

#9 Korte telefoongesprekken voeren (of alvast gesprek aannemen)

Dat je kan bellen met de Apple Watch, weet denk ik iedereen wel. Maar wist je dat het ook een handig hulpmiddel is om snel een inkomende oproep alvast op te nemen, voordat je bij je iPhone bent? Dat is vooral handig als je een belangrijk telefoontje krijgt en net je iPhone niet binnen handbereik hebt. Of als je net in een rumoerige omgeving zit en nog even tijd nodig hebt om een rustigere plek uit te zoeken.

Je kan vanaf de Apple Watch aangeven dat je het gesprek met de iPhone wil beantwoorden. De inkomende oproep wordt alvast geaccepteerd, waarna de beller een stem hoort die zegt dat hij of zij in de wacht gezet is. Dat geeft jou tijd om je iPhone erbij te pakken of om naar een geschikte plek te lopen om het gesprek te voeren. Dat scheelt weer gedoe met terugbellen en gemiste oproepen, zeker als het om een belangrijk telefoontje van een anoniem of algemeen doorverwijsnummer gaat.

#10 Diverse handige apps voor snelle sessies

Tot slot wil ik nog een aantal apps in het zonnetje zetten die ik op de Apple Watch met enige regelmaat gebruik. De Parcel-app voor het volgen van pakketjes staat standaard tussen mijn Apple Watch-widgets en geeft me een snelle blik op de status van een pakketje dat onderweg is. De Shazam-app is dan weer praktisch om net dat ene nummer te laten herkennen. Dat is helemaal handig als snelheid van belang is, omdat het nummer alweer bijna afgelopen is. Er zijn nog wel meer nuttige Apple Watch-apps die ik met enige regelmaat gebruik.

Conclusie: ik kan (en wil) niet meer zonder Apple Watch

Al deze redenen om je Apple Watch te gebruiken stellen op zichzelf meestal niet zoveel voor, helemaal omdat je er ook gewoon je iPhone voor in de plaats kan gebruiken. Maar alles bij elkaar zorgt het ervoor dat de kleine dingetjes in het leven soms net wat makkelijker gaan. Wat voor mij ook meespeelt, is dat het ik het simpelweg leuker vindt om dit soort dingen op de Apple Watch te doen dan op een iPhone. Het voelt af en toe nog steeds een beetje surrealistisch om bijvoorbeeld helemaal zonder telefoon de deur uit te gaan, maar onderweg toch alles te kunnen doen via je horloge. Dat had ik tien jaar geleden toch niet verwacht.

Deze maand komt Apple met vermoedelijk drie nieuwe Apple Watch-modellen, waaronder de Apple Watch Series 10. Wil je ook een Apple Watch kopen, dan raden we aan om daar nog even op te wachten.

