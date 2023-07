De naam Twitter en het logo met de blauwe vogel gaat verdwijnen. Momenteel wordt alles omgezet naar de naam X. De beslissing lijkt wat uit de lucht te zijn gevallen, maar is nu echt in gang gezet.

Sinds de overname van Twitter door Elon Musk, is er enorm veel kritiek op het sociale netwerk. Er worden allerlei omstreden wijzigingen doorgevoerd. Zo werd het blauwe vinkje alleen voorbehouden voor betalende gebruikers, werden er diverse beperkingen opgelegd voor wie niet betaalt en werden controversiële wijzigingen ook ineens weer (deels) teruggedraaid. Twitter lijkt inmiddels een speelplein te worden van de hersenspinsels van Elon Musk en de nieuwste stap in deze saga lijkt daar weer het gevolg van te zijn. De afgelopen dagen tweette hij al meermaals over de letter X en zei hij dat we afscheid moeten gaan nemen van het Twitter-merk. Wat daarvoor in de plaats komt, is het merk X.



Twitter wordt X

In de afgelopen 24 uur hebben zowel Elon Musk als de zijn opvolger als Twitter CEO Linda Yaccarino anagegeven dat de naam Twitter gaat verdwijnen. Sinds vandaag prijkt het X-logo op de gevel van het hoofdkantoor en het logo is zelfs ontworpen door een gebruiker. Het logo werd oorspronkelijk ontworpen voor een niet meer bestaande podcast, maar mag nu dus door X (lees: Twitter) gebruikt worden.

Inmiddels word je ook doorgestuurd naar de Twitter-website als je naar X.com gaat. Linda Yaccarino legt op Twitter (X?) uit dat het nieuwe platform ‘het wereldwijde marktplein’ opnieuw zal transformeren. Ze zegt dat X de toekomst wordt waarbij berichten, audio, video, betalingen en meer centraal staan. Ideeen, diensten en meer komen daar allemaal samen, zo is de gedachte. X wordt dus een soort alles-in-één-platform. De afgelopen jaren heeft Elon Musk hier vaker naar gehint, maar nu de transformatie in gang is gezet lijkt het er ook echt van te gaan komen.

Inmiddels heeft het officiële Twitter-account de naam ook aangepast naar X. Maar zoals met elke recente wijziging van het platform, is er al direct veel weerstand van gebruikers. Bekende gebruikers als tech-YouTuber MKBHD zeggen het nog gewoon Twitter te blijven noemen, waarop Elon Musk reageert “dat dat niet meer lang zal duren“.

Elon houdt van X

Eerder dit jaar richtte Elon Musk al het bedrijf X Corp. op, waar Twitter onderdeel van is. Maar de letter X komt nog veel vaker voor bij bedrijven en producten van Musk. SpaceX, het ruimtetranspportbedrijf, gebruikt de X ook prominent in de naam en ook bij Tesla-modellen zien we de X vaker terugkomen. In een tweet (als dat nog zo genoemd mag worden) van gisteren, maakte hij op niet zo subtiele wijze duidelijk dat hij dol is op de letter X.

Op dit moment bestaat het domein Twitter.com nog wel en zien we het blauwe vogeltje ook nog gewoon op de website staan, maar als het aan Elon Musk ligt gaat dat niet lang meer duren. Je weet bij Elon Musk echter nooit hoe serieus een wijziging of idee precies is, al is het vaak wel een man van zijn woord.