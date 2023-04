Om het inruilen van je oude device te promoten, heeft Apple de website voor inruilen vernieuwd. Er wordt nu duidelijk uitgelegd hoe het proces in zijn werk gaat, zowel voor inruilen via de winkel als online.

Apple heeft de laatste tijd meerdere delen van haar website een make-over gegeven. Zo kreeg Apple Support een nieuw ontwerp en kreeg later de algehele Apple-website een vernieuwd menu. Deze keer is het de beurt aan de speciale trade-in-pagina, waar je kunt zien hoeveel Apple maximaal voor jouw oudere device geeft. Daarbij is er vooral meer focus gelegd op de korting die je krijgt en een uitgebreidere uitleg van het gehele proces.



Apple Trade-in website vernieuwd

Bovenaan de website zie je nog steeds meteen welke Apple-apparaten in aanmerking komen voor tegoed en hoeveel je er maximaal voor krijgt. Je kan diverse iPhone-, iPad-, Mac- en Apple Watch-modellen inleveren. Daarbij variëren de inruilprijzen van €50,- (voor een Apple Watch Series 4) tot €810,- (voor een MacBook Pro). De prijzen zijn ten opzichte van de afgelopen paar maanden gelijk gebleven. Behalve wat nieuwe icoontjes en een wat duidelijkere weergave, vinden we hier geen grote veranderingen.

Maar als je nog nooit een toestel bij Apple ingeruild hebt, vraag je je misschien af hoe dit hele proces in zijn werk gaat. Daar is in de vernieuwde pagina meer focus op komen te liggen. Apple legt stap voor stap uit hoe je korting kunt krijgen bij een nieuwe online aankoop en hoe je je device kunt inleveren in de fysieke winkel. Daaronder vind je nog een korte FAQ, waarin veelgestelde vragen beantwoord worden door (zogenaamde) Apple Specialists.

Het is geen toeval dat juist nu de vernieuwde website online verschijnt. Het is binnenkort weer Earth Day en Apple staat daar vaak op allerlei manieren bij stil. Door je toestel in te leveren, zorgt Apple ervoor dat deze gerecycled wordt. Er wordt op de pagina dan ook uitgelegd op welke manieren je je apparaat nog meer kan recyclen. Sommige toestellen komen niet in aanmerking voor inruilwaarde (zoals een Apple TV, HomePod of AirTag), maar kun je wel gratis bij Apple inleveren.

Check ook onze eigen pagina’s waarin je de huidige inruilprijzen van diverse Apple-apparaten kan bekijken:

Je bekijkt de pagina bij Apple via deze link. Wil je de beste prijs krijgen als je je oude iPhone gaat verkopen, dan kun je dat meestal beter ergens anders doen. Lees in onze tip hoe je de beste prijs krijgt voor jouw oude iPhone.