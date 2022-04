Tap to Pay is een nieuwe aankomende betaalfunctie voor de iPhone. Het maakt van je iPhone een pinapparaat en het is ontwikkeld door Apple. Hoe werkt Tap to Pay precies, wanneer komt het in Nederland beschikbaar en wat heb je ervoor nodig?

We kennen inmiddels allemaal wel Apple Pay, de functie waarmee je via je iPhone kan betalen bij de kassa. De iPhone is een ideaal middel om mee te betalen, omdat je geen pinpas meer nodig hebt. Maar wat krijg je als je het omdraait, dat de iPhone niet het middels is om betalingen mee te doen maar juist om betalingen mee te ontvangen? Dan krijg je Tap to Pay. In deze uitleg leggen we je alles uit wat je moet weten over Tap to Pay van Apple.

Tap to Pay van Apple: je iPhone als pinapparaat

Tap to Pay is een functie waarmee je je iPhone gebruikt als pinapparaat. Zoals de naam al zegt, tap je met een betaalkaart, creditcard, een andere iPhone, Apple Watch of ander betaalmiddel bij de iPhone, zodat je via NFC kan betalen. De iPhone kan dus ook Apple Pay-betalingen ontvangen. Het werkt dus net zoals met een pinpas. De betaalfunctie gebruik je op een iPhone, maar doordat het via NFC werkt kunnen ook andere apparaten op die manier via de iPhone betalingen doen. Denk bijvoorbeeld aan Android-toestellen via Google Pay. Alle betaalmethodes die werken met NFC zijn geschikt om via een iPhone met deze betaalfunctie mee af te rekenen.

Maar Tap to Pay is geen functie waar gewone gebruikers direct van kunnen profiteren. Het is een middel voor bedrijven en winkels om zonder fysiek extern pinapparaat betalingen te kunnen ontvangen. Maar er is nog meer nodig dan alleen een iPhone: bedrijven en winkels die een iPhone willen gebruiken voor het ontvangen van NFC-betalingen, moeten een ondersteunende betaaldienst gebruiken. Het zit dus niet standaard ingebakken in de iPhone en is dus ook niet meteen klaar voor gebruik.

De functie vervangt dus het fysieke pinapparaat, maar ook de mobiele apparaatjes die vaak met een app werken. Je hebt daardoor als winkelier geen apart toestel meer nodig, want je gebruikt gewoon de iPhone.

Tap to Pay is in februari 2022 aangekondigd. Apple beloofde dat de functie later dit jaar beschikbaar komt in die VS. In iOS 15.4 zijn al de eerste voorbereidingen genomen voor de introductie van de betaalfunctie.

Geschikte apparaten voor Tap to Pay

Zoals gezegd gebruik je de iPhone om NFC-betalingen te accepteren. Maar je hebt wel een specifiek model iPhone nodig. Tap to Pay om betalingen mee te ontvangen komt beschikbaar op de volgende modellen:

Wil je een betaling doen op een iPhone met Tap to Pay? Dan kun je daarvoor een Apple Pay-apparaat gebruiken (iPhone, Apple Watch), een Android-toestel met NFC-betaalmethode (zoals Google Pay) of een betaalpas of pinpas met NFC. Het is niet duidelijk of je bij een pinpas ook de mogelijkheid hebt om een pincode in te voeren op de iPhone. Geschikte kaarten zijn in ieder geval die van Mastercard, Visa en American Express.

Tap to Pay partners van Apple: met deze betaaldiensten werkt het

Apple werkt voor de uitrol van de betaalfunctie bij winkeliers samen met betaalproviders. Zij moeten via een app ondersteuning bieden voor de iPhone als pinapparaat. Dit zijn de partners die met Apple samenwerken aan Tap to Pay:

Stripe

Adyen

Adyen is een bekende naam. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf regelt veel betalingen van webshops en andere partijen. Bedrijven die met Adyen samenwerken kunnen op die manier Tap to Pay aan winkels aanbieden. Enkele merken en commerciële platformen die in samenwerking met Adyen deze functie gaan ondersteunen, zijn Lightspeed Commerce en NewStore. Meer over de aankondiging van Adyen lees je op hun website.

Het wil echter niet zeggen dat alle winkels die samenwerken met Adyen deze nieuwe betaalfunctie gaan ondersteunen. Voor Apple Pay geldt namelijk hetzelfde: ook al biedt Adyen Apple Pay aan aan haar klanten, dat wil niet zeggen dat alle webshops het daadwerkelijk ondersteunen.

Veelgestelde vragen over Tap to Pay

In dit deel van de Tap to Pay-uitleg beantwoorden we enkele veelgestelde vragen over de nieuwe betaalfunctie:

#1 Wanneer komt Tap to Pay naar Nederland?

Er is nog niets bekend over of en wanneer Tap to Pay naar Nederland of België komt. Apple heeft alleen laten weten dat de functie ‘in de loop van het jaar’ beschikbaar komt in de VS. Er is nog niet gesproken over internationale beschikbaarheid, al gaan we er wel vanuit dat de functie op den duur ook in andere landen beschikbaar komt. Maar wanneer dat is, is dus niet bekend.

#2 Hoe is de beveiliging van Tap to Pay?

Betalingen die via een iPhone als pinapparaat gedaan worden, verlopen via dezelfde beveiliging als Apple Pay. Betalingen die gedaan worden, zijn beveiligd via de Secure Element in de iPhone, het afgelosten en beveiligde deel in de chip. Apple weet daardoor ook niet wie er betaald heeft en wat er gekocht is.

Bekijk ook Apple Pay en privacy: zo zit het met de beveiliging van Apple's betaaldienst Hoe zit het met Apple Pay en privacy? Weet Apple precies hoeveel je uitgeeft en wat je koopt? Of zijn al je gegevens veilig? En wat gebeurt er als je toestel met Apple Pay gestolen is? In dit artikel lees je alles over de privacy en beveiliging bij Apple Pay.

Kan ik hiermee ook onderling betalen met vrienden?

Nee, Tap to Pay is uitsluitend bedoeld voor winkeliers. Je kan het niet gebruiken om er een vriend mee te laten betalen, bijvoorbeeld als je iets voorgeschoten hebt. Alleen winkeliers die een contract hebben bij een aangesloten betaalprovider, kunnen de betaalfunctie aanbieden aan klanten die willen betalen. Maar nu de techniek beschikbaar komt op de iPhone, is het in principe een kleinere stap om de functie ook aan consumenten onderling beschikbaar te stellen. Maar voor nu zijn hier nog geen plannen voor.

Welke winkels bieden Tap to Pay aan?

Het is nog niet bekend welke winkels deze functie aan gaan bieden. Op moment van schrijven is het alleen bekend dat de fysieke Apple Stores in de VS Tap to Pay gaan gebruiken. Als je een aankoop in een Amerikaanse Apple Store doet, kun je dus straks afrekenen via een iPhone van een medewerker. Zij gebruiken nu ook al iPhones met een apart systeem, maar de betalingen worden meestal via een apart apparaatje gedaan. Dat is dan dus niet meer nodig.

Zijn er kosten verbonden aan Tap to Pay?

Als je in een winkel die Tap to Pay aanbiedt op een iPhone de betaling doet, hoef je hier niets extra’s voor te betalen. Het werkt gewoon als ieder andere pinbetaling. Het is niet bekend of winkeliers extra kosten moeten maken om de functie te ondersteunen of dat het onderdeel is van het contract dat ze hebben met de betaalprovider. Er zijn in ieder geval geen kosten meer nodig voor het huren of kopen van pinapparaten en mobiele kassa’s.