De komst van de nieuwe HomePod was een redelijke verrassing. Dat er een nieuw model zou komen wisten we eigenlijk wel al, maar dat deze al zo snel zou komen hadden maar weinig mensen gedacht. De belangrijkste verbeteringen zijn de nieuwe snellere S7-chip, het grotere display en ondersteuning voor Thread, maar er zijn nog meer kleine details die je misschien nog niet gezien hebt. Dit zijn zes details en ontdekkingen van de HomePod 2023 die je ook moet weten.

#1 Stereopaar alleen mogelijk met gelijke modellen

Als je een HomePod stereopaar wil maken, zul je daarvoor altijd twee gelijke modellen moeten gebruiken: twee keer een eerste generatie HomePod, twee keer een HomePod mini of twee keer een tweede generatie HomePod. Je kan dus niet de tweede generatie HomePod combineren met een eerste generatie, mocht je die al hebben staan van een paar jaar geleden en je opstelling willen uitbreiden. Je kan natuurlijk wel gewoon muziek op beide speakers tegelijk afspelen, maar je kunt ze niet combineren tot één stereoset, ook niet in combinatie met een Apple TV.

#2 Tweede generatie is kleiner en lichter

Apple heeft aan de afmetingen van de HomePod gesleuteld ten opzichte van de eerste generatie. De nieuwe HomePod 2023 is 168mm hoog en 142mm breed, terwijl de eerste generatie 172mm hoog en 142mm breed was. Dat betekent dat de nieuwe dus 4 millimeter platter is. Op het blote oog zal je dat niet zo snel zien, maar het is mogelijk het gevolg van een gewijzigde binnenkant. De nieuwe HomePod is namelijk ook wat lichter: 2,3 kilo in plaats van 2,5 kilo.

#3 Betere wifi

De nieuwe HomePod 2 heeft ondersteuning voor Thread (voor HomeKit) en Ultra-Wideband dankzij de U1-chip. Maar wist je dat er ook betere wifi in zit? De nieuwe HomePod 2023 heeft ondersteuning voor 802.11n wifi, terwijl de eerste versie nog werkte met 802.11ac wifi. De Bluetooth-specs (voor de eerste configuratie) is ongewijzigd gebleven met Bluetooth 5.0.

#4 Minder tweeters en microfoons

Aan de binnenkant heeft Apple het één en ander gewijzigd als het om de onderdelen voor het geluid gaat. In de nieuwe HomePod 2 zitten vijf tweeters en vier microfoons. In de eerste generatie zaten nog zeven tweeters en zes microfoons. Het is onduidelijk wat dit voor gevolgen heeft voor de geluidskwaliteit ten opzichte van de eerste versie, simpelweg omdat er nog geen indrukken van de pers zijn en de nieuwe HomePod nog niet verkrijgbaar is. Maar dat er minder onderdelen in zitten, verklaart mogelijk ook meteen het minder hoge en lichtere design.

#5 Geluidsherkenning en temperatuursensor ook in de HomePod mini

Twee van de nieuwe functies van de nieuwe HomePod zijn de temperatuur- en luchtvochtigheidssensor en ondersteuning voor een functie genaamd Geluidsherkenning. Maar al deze functies komen ook gewoon naar de HomePod mini. De HomePod mini heeft al sinds het begin een sensor binnenin om de temperatuur en luchtvochtigheid te meten, maar deze werd nooit benut. Daar komt met HomePod software-update 16.3 verandering in. Later dit voorjaar komt ook de Geluidsherkenning naar beide modellen. Daarmee stuurt de HomePod een melding naar je iPhone als de speaker het alarm van een rook- of koolmonoxidemelder herkent.

#6 Versnellingsmeter aan boord, maar waarvoor?

Op de specspagina op Apple’s website is te lezen dat de nieuwe HomePod een versnellingsmeter heeft. Deze wordt bij andere toestellen vaak gebruikt om beweging van het apparaat te meten. Waar de HomePod deze sensor precies voor gebruikt is niet helemaal duidelijk. Mogelijk wordt dit benut voor de ruimtedetectie, waarmee de HomePod kan bepalen waar hij in huis staat en daar zijn geluid op aanpassen.

#7 Stroomkabel eindelijk te verwijderen?

Bij de eerste HomePod was er de kritiek dat de stroomkabel niet te verwijderen is. Daardoor was het niet mogelijk om een langere kabel aan de HomePod te hangen of om de kabel gemakkelijk weg te werken. Bij de HomePod mini zat er iets van verbetering in, omdat de stroomadapter aan het uiteinde van de usb-c-kabel los te halen was. Gaat Apple met de HomePod 2023 een stap verder? Op de specspagina staat namelijk vermeld dat er in de doos een netsnoer meegeleverd is. Bij de oorspronkelijke HomePod werd dit niet vermeld, omdat deze aan de HomePod vast zat. Het lijkt er dus op dat je de stroomkabel nu los kan halen, al weten we dat nog niet zeker.

#8 Nieuwe HomePod iets duurder dan voorheen

De nieuwe HomePod heeft een adviesprijs van €349,-. Dit is dezelfde prijs als de oorspronkelijke introductieprijs van de eerste HomePod in Europa, maar dus wel hoger dan de laatste verkoopprijs voordat Apple de eerste HomePod uit de schappen haalde. De HomePod kostte in februari 2021 in Europese landen €329,-. In voorjaar 2019 voerde Apple namelijk een prijsverlaging van de eerste HomePod door. Maar deze prijs heeft Apple voor het nieuwe model dus niet vast kunnen houden.

De nieuwe HomePod 2023 is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf 3 februari geleverd. De nieuwe HomePod is niet de enige aankondiging die Apple deze week gedaan heeft. Je leest in onze samenvatting meer over Apple’s januari 2023-aankondigingen.