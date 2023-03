De iCulture-app gaat stoppen – en dit is waarom

Na jaren trouwe dienst is het tijd voor een afscheid: de iCulture-app gaat vanaf 1 augustus 2023 verdwijnen. Waarom? Dat leggen we uit in dit artikel en we vertellen ook wat het betekent voor jou als huidige gebruiker en voor mensen die nog in-app aankopen hebben.

Misschien vraag je je wel eens af wat er met de iCulture-app aan de hand is. De app krijgt al een tijdje geen updates meer en nieuwe functies zoals widgets zitten er nog niet in. Na de grote update naar versie 3.0 hebben we nog wat kleine verbeteringen en bugfixes aangebracht, maar dat was het wel. Dat is geen bewuste keuze. We hadden natuurlijk het liefst onze app up-to-date gehouden en bij elke grote iOS-release weer nieuwe verbeteringen doorgevoerd, maar dat bleek helaas niet mogelijk. Dit is er aan de hand.



Waarom zijn er geen bugfixes?

Onze vaste freelance appontwikkelaar heeft enige tijd geleden aangegeven dat hij vanwege zijn nieuwe fulltime baan bij een wereldwijde partij niet meer voor ons kon (mocht) ontwikkelen. Een nieuwe ontwikkelaar zou voor ons snel te kostbaar worden. We betalen onze freelancers uiteraard een nette vergoeding, maar de huidige marktomstandigheden maken het vrijwel onmogelijk voor kleine partijen zoals iCulture om een ontwikkelaar in vaste dienst te nemen of voor meerdere dagen per week in te huren. Ontwikkelaars zijn gewild en veel zelfstandige ontwikkelaars hebben door de onzekere economische situatie wereldwijd voor meer vastigheid gekozen.

Er is ook een reden waarom we de huidige versie niet meer verder aan het doorontwikkelen zijn en ook geen bugs meer hebben opgelost. We waren sinds 2021 bezig met een complete rewrite van de app, die al goed gevorderd was, maar die we helaas niet hebben kunnen afmaken door het vertrek van de ontwikkelaar. Een nieuwe ontwikkelaar (als we die al hadden kunnen vinden) zou behoorlijk wat tijd kwijt zijn om vertrouwd te raken met code die door iemand anders is geschreven. Dat kost ons simpelweg te veel geld.

We zijn ons ervan bewust dat de huidige app een aantal (zeer) storende bugs bevat. Het lukt niet om deze bugs op te lossen, omdat Apple geen updates meer accepteert van de huidige app. Deze voldoet niet meer aan de nu geldende vereisten.

Kortom: we stonden voor drie opties: de app in de huidige vorm zo lang mogelijk in de lucht houden en afwachten totdat alles echt vastloopt (dat is onze eer te na), zelf een programmeercursus volgen (helaas, we hebben het met de huidige bezetting al druk genoeg met de website, dus dat gaat niet lukken) of definitief stoppen met de app. We hebben met pijn in ons hart voor het laatste gekozen. Geen leuke beslissing, maar het is beter om op het ‘hoogtepunt’ te stoppen, dan wachten tot we worden bedolven onder klachten, omdat niets meer goed werkt.

Steeds minder nieuws-apps beschikbaar

We snappen dat het teleurstellend is: de grootste Apple-site van Nederland moet toch een app hebben? Maar helemaal uniek is dat niet als je naar de bekende internationale collega’s kijkt: onze vrienden van MacRumors hebben nooit een eigen app gehad en de app van 9to5Mac heeft al drie jaar geen update gekregen. Waarschijnlijk om dezelfde redenen: in een ideale wereld zijn goede ontwikkelaars in grote getale beschikbaar en kunnen ze een oneindig aantal uren aan een perfecte app werken, maar als “kleinere” nieuwsorganisatie lukt dat gewoon niet. Een ander punt wat voor ons ook speelt, is dat het bestaan van de app de ontwikkeling van de website tegenhoudt, omdat elke nieuwe feature ook goed in de app moet worden getoond en we daar dus veel tijd mee kwijt waren.

Bekende Nederlandse techsites zoals Tweakers en Bright hebben ook al jarenlang geen eigen app meer en doen het nog steeds prima. Dat is overigens voor ons geen reden geweest om dan ook maar met de app te stoppen. Integendeel, we hebben het zo lang mogelijk geprobeerd vol te houden, maar we hebben nu een punt bereikt waarbij we vinden dat de huidige app in versie 3.x écht niet meer mee kan en we de investering ook niet meer kunnen verantwoorden.

Wat nu?

Op het moment van publicatie van dit artikel is de app al niet meer beschikbaar in de App Store. Je kunt de app nog blijven gebruiken, maar vanaf 1 augustus 2023 zal de app functioneel worden uitgeschakeld. Je kunt dan uiteraard nog steeds terecht op onze website, op de desktop of mobiel.

De mogelijkheid om de advertenties af te kopen via een in-app abonnement is nu ook uitgeschakeld. Lopende in-app abonnementen blijven uiteraard nog actief tot de app stopt. Mensen met een in-app abonnement met einddatum na 1 augustus 2023 kunnen na die datum het resterende deel van hun abonnementsgeld terugvragen, als ze dat willen. We hebben geïnventariseerd hoeveel mensen dit zijn, maar dit aantal is zo klein dat we dit gemakkelijk administratief kunnen afwikkelen. We zullen hier te zijner tijd nog over berichten.

Lange geschiedenis

De iCulture-app bestaat al sinds 2009 (!) en verscheen dus al een jaar nadat de App Store van start ging. Aanvankelijk nog onder de naam ‘iPc’, aangezien we van Apple onze echte naam ‘iPhoneclub’ niet mochten gebruiken. Met de naamswijziging naar ‘iCulture’ veranderde de naam van de app uiteraard mee. In de loop van de jaren hebben we regelmatig nieuwe functies toegevoegd als dat zinvol was voor onze nieuwsapp. Zo kwamen er al snel pushberichten in om je op de hoogte te houden van nieuwe artikelen. Later verfijnden we dit verder zodat je alleen een melding kon krijgen bij breaking news of onze redactiekeuze. Die mogelijkheid is er overigens ook voor de webpush-notificaties, dus je hoeft niet bang te zijn dat je ineens voor elk artikel een notificatie ontvangt.

Verder waren we een van de weinige Apple-nieuwssites met een iPad-versie van de app. Het leverde een mooie waardering in de App Store op van 4,6 sterren op basis van 7.000 reviews. Iets waar we ook heel trots op zijn, is dat onze app vanaf het begin erg toegankelijk was voor blinde en slechtziende gebruikers, onder andere met VoiceOver. We hebben hier meermaals complimenten over gekregen van VoiceOver-gebruikers. Uiteraard nemen we die ervaringen mee om onze (mobiele) website nog beter en toegankelijker te maken.

Helaas komt er nu toch echt een einde aan. Dank voor jullie altijd goed onderbouwde feedback en voor jullie enthousiasme. We hopen dat jullie onverminderd iCulture zullen bezoeken via de website – desktop of mobiel.