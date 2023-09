Ben je klant van T-Mobile of Tele2, dan zie je vanaf vandaag een ander logo boven je factuur verschijnen. Nadat T-Mobile en Tele2 in 2021 overgenomen werden door twee investeringsmaatschappijen, krijgen beide providers nu een nieuwe naam. De providers gaan verder onder de naam Odido. Daarbij komen er ook nieuwe Unlimited-abonnementen, waardoor het aanbod daarvan uitgebreid wordt naar vier stuks.



Odido: nieuwe naam voor T-Mobile en Tele2

In 2017 werd Tele2 door T-Mobile overgenomen, dat toen nog in handen was van Deutsche Telekom. Maar twee jaar geleden verkocht Deutsche Telekom de twee merken aan de investeringsmaatschappijen Apax en Warburg Pincus. Na die overname veranderde er nog niks, want beide providers gingen met hun eigen vertrouwde namen en aanbod door. In principe mochten de nieuwe eigenaren de namen T-Mobile en Tele2 nog vijf jaar gebruiken, maar nu is dus besloten om helemaal over te gaan op Odido. Alle winkels worden ook omgebouwd naar de nieuwe naam, die je zowel van links naar rechts als rechts naar links kan lezen.

De naamswijziging naar Odido geldt voor alle diensten van T-Mobile (dus ook T-Mobile Thuis) en alle diensten van Tele2 (dus ook Tele2 Thuis). De merken Ben en Simpel blijven onder de eigen naam opereren.

Wat betekent dit voor huidige klanten?

Voor huidige klanten van T-Mobile en Tele2 mobiel verandert er in principe niets. Je huidige abonnement loopt gewoon nog door met de voorwaarden en tarieven zoals je die ook bij T-Mobile en Tele2 had. Ook de einddatum van je contract blijft zoals het is. Het gaat immers alleen om een naamsverandering: de eigenaar van de telecombedrijven blijft gelijk sinds de overname in 2021. Je hebt dan ook géén nieuwe simkaart nodig: je ziet automatisch Odido bovenin je iPhone-scherm staan.

Nieuwe Unlimited-abonnementen van Odido

Met de komst van Odido zijn er in totaal nu vier Unlimited-abonnementen beschikbaar, die van elkaar verschillen met internetsnelheid en extra’s. Unlimited Start kost €27,50 per maand en biedt tot 10Mbps internetsnelheid. Unlimited Basis kost €32,50 per maand en biedt een snelheid tot 300Mbps. De twee duurste Unlimited-bundels zijn Unlimited Plus en Unlimited Premium. Met Unlimited Plus (€37,50 per maand) krijg je snelheid tot 600Mbps en één extra naar keuze. Unlimited Premium is de duurste versie en kost €49,50 per maand voor 1Gbps internetsnelheid. Je krijgt daar ook drie extra’s bij. Onder de extra’s vallen onder andere een abonnement op Videoland, Podimo, Deezer en Viaplay, maar ook gratis Visual Voicemail. Binnenkort komen ook HBO Max en SkyShowtime hiervoor beschikbaar. Apple Music, Spotify en Netflix doen niet mee.

Dit is het complete aanbod van Odido:

2GB data + 120 minuten bellen: €14,- per maand

10 GB data + 120 minuten bellen: €17,50 per maand

15GB data + 120 minuten bellen: €20,- per maand

Onbeperkt internet en bellen Start (10Mbps): €27,50 per maand

Onbeperkt internet en bellen Basis (300Mbps): €32,50 per maand

Onbeperkt internet en bellen Plus (600Mbps + 1 extra*): €37,50 per maand

Onbeperkt internet en bellen Premium (1Gbps + 3 extra’s**): €49,50 per maand

*Bij de extra’s heb je keuze uit Videoland, Podimo (podcasts) of Visual Voicemail

** Bij de extra’s heb je keuze uit Videoland, Deezer (muziek), Podimo (podcasts), Viaplay, Visual Voicemail, HBO Max of SkyShowtime

De komst van Odido betekent dus ook dat de maximale internetsnelheid bij de provider stijgt. Bij T-Mobile en Tele2 was de maximale snelheid 450mbps, maar dat gaat nu dus omhoog naar 1Gbps.

Nieuwe buitenlandbundels

Bij Unlimited Start en Unlimited Basis kun je je bundel ook gebruiken binnen de EU. Daaronder vallen dezelfde landen als voorheen bij T-Mobile het geval was, dus zonder bijvoorbeeld Zwitserland, Andorra, Monaco en Turkije. Bij Unlimited Plus en Unlimited Premium is Buitenland Plus inbegrepen. Met Buitenland Plus kun je 50 GB internet en onbeperkt bellen en sms’en gebruiken in de EU, Zwitserland, Turkije én de VS. Je mag dan ook onbeperkt bellen vanuit Nederland naarde EU, Zwitserland, Turkije én de VS.

Heb je vast internet op hetzelfde adres, dan betaal je minder en krijg je meer data. Zo wordt de 2GB-databundel verhoogd naar 4GB en betaal je maar €11,50 per maand. Hetzelfde geldt voor de andere abonnementen. Je krijgt elke maand €2,50 korting en tot 5GB extra data bij je bundel. Ook krijg je tot €7,50 korting per maand op je Unlimited-abonnementen en tot €5,- korting per maand op internet voor thuis. Er is ook nog een Unlimited Samen-abonnement, dat je kan delen met vrienden of familie.