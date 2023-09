Apple heeft voor de iPhone 15-serie een nieuw materiaal geïntroduceerd: FineWoven. Wat is dit precies? Is het gemaakt van textiel of van plastic? En hoe duurzaam is het? We vertellen alles wat er tot nu toe bekend is over FineWoven.

Tijdens de keynote van september 2023 kondigde Apple niet alleen de iPhone 15-serie aan, maar ook een reeks accessoires gemaakt van FineWoven materiaal. De nieuwe hoesjes, kaarthouders en Apple Watch-bandjes zijn per direct verkrijgbaar en zijn bedoeld als milieuvriendelijk alternatief voor de lederen accessoires. Maar wat is FineWoven? Waar is de fijngeweven stof van Apple’s iPhone-hoesjes en horlogebandje van gemaakt en is het wel zo duurzaam als Apple wil doen geloven?

Welke FineWoven accessoires?

Apple verkoopt op dit moment vier accessoires van FineWoven-materiaal:



Diverse FineWoven-accessoires in de kleuren Taupe en Sahara-beige.

Kortom: ook als je niet de nieuwste iPhone of Apple Watch hebt kun je FineWoven-accessoires gebruiken. De hoesjes zijn alleen verkrijgbaar voor de iPhone 15-serie en zullen niet met terugwerkende kracht voor eerdere modellen verschijnen.

Wat is FineWoven?

Zoals de naam al aangeeft is FineWoven een fijngeweven materiaal. Het lijkt op een merknaam van Apple, maar in sommige regio’s (Duitsland, Frankrijk, Spanje) hanteert Apple de letterlijk vertaalde naam ‘fijngeweven’.

Apple vermeldt bij de hoesjes en kaarthouder niet waarvan het exact gemaakt is, maar bij de Magnetic Link is te lezen dat het voor 100% uit polyester bestaat. Het is dus geen natuurlijk materiaal, maar geweven plastic. Volgens Apple is 68% van dit materiaal afkomstig uit recycling, de rest is nieuw geproduceerde kunststof.

Wat is microtwill?

Apple beweert dat de stof gemaakt is van microtwill, dat het gevoel geeft van suede. Dat laatste is subjectief, omdat suede meestal wat langere vezels heeft, terwijl FineWoven volkomen glad is. Microtwill is niet een materiaal, maar een weeftechniek voor textiel. Hierdoor ontstaan diagonale richels die zacht aanvoelen als je heel fijne draden gebruikt. Twill is ook een weeftechniek die wordt gebruikt voor jeans (denim), waarbij wat dikkere draden van katoen zijn gebruikt. Als je met de macrolens van je iPhone inzoomt op een spijkerbroek zul je ook de diagonale strepen zien.

Ingezoomd op een Magnetic Link-bandje van FineWoven materiaal zijn de diagonale lijnen wat moeilijker te herkennen, maar ze zijn er wel:

FineWoven van dichtbij

Vanwege de kritiek op de FineWove-case van Apple heeft iFixit het materiaal onder de microscoop bekeken met een vergroting van 52x en 490x. Dit bevestigde dat de stof inderdaad bestaat uit bundels strakgeweven vezels. Elke vezel is veel kleiner dan een haarlok en is ongeveer zes micron dik. Een bundel vezels vormt een draad die ongeveer 150 micron dik is. Dit lijkt op het materiaal dat ook wordt gebruikt voor dure jassen van Patagonia en Arc’teryx.

Als er een krasje op de FineWoven-stof komt, breken de vezels niet. Maar de kras zorgt er wel voor dat de beschadigde vezels het licht onregelmatig weerkaatsen. Krassen blijven dus zichtbaar en zijn niet meer te herstellen. De zachtheid van het materiaal betekent ook dat sleutels en andere voorwerpen die je in je broekzak draagt sporen kunnen achterlaten. Na verloop van de tijd zal het hoesje er dus niet meer zo mooi uitzien. Of deze slijtage mooi is, is een kwestie van smaak. Bij leren hoesjes vinden mensen een versleten uiterlijk met patina mooi, maar bij textiel kan het er wel eens groezelig en lelijk uit gaan zien.

FineWoven en vlekken

Over groezelig gesproken: omdat de hoesjes van textiel zijn gemaakt, zijn ze niet afwasbaar, zoals bij gladde niet-absorberende materialen het geval is. De stof is gevoelig voor vlekken, vooral bij contact met vette substanties zoals olie en sauzen. De hoes is wel enigszins bestand tegen koffie en thee: in dat geval kun je de hoes afspoelen met water. Omdat de FineWoven hoesjes relatief donker gekleurd zijn, zal een koffievlek niet erg opvallen. Tenminste, als je een slappe americano drinkt zoals op de foto hieronder. Bij sterk gezette espresso zal de vlek waarschijnlijk wat meer opvallen.

iFixit verwacht dat de hoesjes na verloop van tijd vies zullen worden door contact met etenswaren en vloeistoffen. Vlekken van olie en saus zijn niet meer te verwijderen en dat geldt waarschijnlijk ook voor vlekken door wijn, rode bieten, kersen en ander rood fruit.

Je kunt dit voorkomen door je FineWoven-accessoires in te spuiten met een waterafstotende spray met langdurige werking, zodat hij beter bestand is tegen vlekken. Apple zegt dat deze hoesjes, net alle andere, duizenden uren zijn getest tijdens de ontwerpfase en tijdens het fabricageproces. Maar in het dagelijks gebruik zul je toch rekening ermee moeten houden dat de hoesjes gaandeweg steeds meer versleten raken.

FineWoven teardown: veel plastic

iFixit heeft het FineWoven-hoesje van Apple opengesneden om te kijken wat erin zit. De FineWoven-stof zit alleen aan de buitenkant, terwijl er aan de binnenkant grijs schuim zit. Daarachter zit een hardplastic plaat, de MagSafe-magneten, wit schuim, nog een tweede hardplastic plaat en een binnenste laag van FineWoven stof. Al deze lagen zijn dun, waarbij de FineWoven-stof zelf ongeveer 0,17 mm dik is.

De zijkanten van de case zijn eveneens bekleed met FineWoven-stof, maar dit lijkt te zijn gecoat met een harsachtig materiaal. Dit zorgt voor een hard en niet-poreus oppervlak. Vandaar dat sommige mensen de indruk hadden gekregen dat de zijkant van plastic is gemaakt. Zo voelt het althans.



Zijkanten van de FineWove-case met harslaagje, dat de indruk wekt van plastic.

Apple zegt over de FineWove-cases voor de iPhone: “Dit hoesje van topkwaliteit is gemaakt om lang mee te gaan en je iPhone optimaal te beschermen.” Veel mensen zullen dit niet zo ervaren: je betaalt hetzelfde hoge bedrag van €69,- voor deze hoesjes, terwijl ze een stuk minder ‘premium’ aanvoelen en vrijwel zeker niet zo lang meegaan. Wie blijft lopen met een vieze case vol vlekken en strepen, die je niet meer kunt schoonmaken?

Conclusie: FineWoven een duurzame keuze?

Apple geeft aan dat FineWoven is ontwikkeld met oog op de planeet, omdat het deels uit gerecycled polyester bestaat en een aanzienlijk lageren CO2-voetafdruk heeft dan leer. Maar dat is niet helemaal eerlijk: in vergelijking met de intensieve en waterverslindende bewerking van leer (waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van chemicaliën) is bijna élk hoesje milieuvriendelijker.

In vergelijking met leer is FineWoven inderdaad iets milieubewuster. Maar toch vinden wij het geen duurzame keuze:

Er zijn geen natuurlijke, afbreekbare materialen gebruikt. Het hoesje bestaat voor bijna 100% uit plastic, dat niet afbreekbaar is terwijl Apple de indruk wekt dat het om milieuvriendelijk textiel gaat.

Apple vergelijkt met leer, maar dan is bijna elk hoesje duurzamer.

De hoesjes zijn vlek- en slijtagegevoelig en zullen misschien al na een jaar worden weggegooid of vervangen.

De hoesjes zijn niet CO2-neutraal, terwijl Apple daar tijdens het iPhone-event wel een heel punt van maakte. Wij vinden: pak dan meteen door met je CO2-neutrale doelen als je een nieuw materiaal introduceert en kies een materiaal dat hieraan voldoet.

Twill kan worden geweven van natuurlijke materialen (zoals katoen, wol en zijde) of van synthetische vezels (kunststoffen zoals polyester, nylon). Apple heeft gekozen voor synthetische materialen en dat is jammer, omdat waarom is er niet gekozen voor hergebruik van katoenen t-shirts, waarvan er genoeg op de afgedankte kledingberg liggen?

Bij de vernieuwde Sport Loop (die overigens wel CO2-neutraal is), gaat het om een mix van 82% gerecycled nylon, polyester en spandex. Alledrie geen natuurlijke materialen. Om het nog net iets romantischer te maken, vermeldt Apple dat sommige materialen afkomstig zijn van afgedankte visnetten. We dromen meteen weg naar een idyllisch vissershaventje in Griekenland…

Los daarvan is het natuurlijk toe te juichen dat Apple is afgestapt van leer. Een leren tas of jas gaat vaak jarenlang (of zelfs decennialang) mee, maar de leren hoesjes werden vaak afgedankt door mensen die na een jaar alweer overstapten naar een ander toestel.

Lees ook onze eerste indruk van het FineWoven-hoesje.