Als laatste van de drie grote providers is Vodafone de enige die de Apple Watch Cellular met 4G niet ondersteunt, terwijl Vodafone-klanten met een Apple Watch hier al tijden om vragen. Wat zijn nu de plannen van Vodafone met de 4G Apple Watch? Dat hebben we voor je uitgezocht.

Sinds oktober 2021 is de Apple Watch Cellular in Nederland verkrijgbaar. T-Mobile was de eerste provider die de 4G-functie ondersteunde en afgelopen oktober ging ook KPN van start met de Apple Watch 4G. De grote vraag blijft dan ook: waar blijft Vodafone? De provider is de afgelopen jaren vaag geweest over het ondersteunen van de Apple Watch 4G-functie. Beloftes worden niet gedaan, maar ook een concrete aankondiging blijft uit. Wij hebben opnieuw navraag gedaan bij de provider, al is het antwoord alles behalve bevredigend.



Waar blijft Apple Watch 4G bij Vodafone?

Naar aanleiding van vragen van lezers, hebben we opnieuw bij Vodafone geïnformeerd over de status. Het statement van Vodafone over de Apple Watch 4G van eind mei 2023 is als volgt:

Als VodafoneZiggo kijken we naar de wensen van klanten en volgen we de ontwikkelingen in de markt. Deze laten zien dat de Apple Watch een belangrijk product is geworden. Als wij besluiten ondersteuning van de Apple Watch Cellular aan te bieden, zullen wij onze klanten en iCulture hierover uiteraard informeren.

Dit statement verschilt helaas weinig met die van de afgelopen jaren. In juni 2020 en augustus 2021 verklaarde Vodafone tegenover iCulture dat de “eSIM-implementatie van Apple Watch aanvullende functionaliteit op het GSMA Consumer Model vereist, die Vodafone op dit moment nog niet ondersteunt” en dat “de Apple Watch met eSIM wordt op dit moment niet in Nederland aangeboden” en dat Vodafone “uiteraard de ontwikkelingen in de markt volgen en daarbij kijken naar de wensen van de klant”. Nadat duidelijk was dat de Apple Watch 4G naar Nederland kwam, veranderde het statement van Vodafone iets. In september 2021 zei Vodafone tegenover iCulture dat “Vodafone voorlopig de eSIM op de Apple Watch niet zal aanbieden”.

We spoelen vooruit naar september 2022, nadat de nieuwste Apple Watch-modellen en de Apple Watch Ultra aangekondigd werden. Laatstgenoemde is er zelfs alleen maar in een Cellular-variant. Na opnieuw navraag van iCulture in september 2022 zei Vodafone dat “als we besluiten de eSIM op de Apple Watch aan te bieden, we onze klanten hierover zullen informeren”. Kort daarna plaatste een moderator op het Vodafone-forum opnieuw een ietwat gewijzigd statement, waarin stond dat “Vodafone kijkt naar de wensen van de klant en volgt de ontwikkelingen in de markt” en dat “deze laten zien dat de Apple Watch een belangrijk product is geworden”. Die laatste toevoeging gaf dus iets meer hoop.

Naar aanleiding van dit laatste statement hebben wij dus opnieuw bij Vodafone geïnformeerd wat de huidige status is. We hebben specifiek gevraagd wat voor hen de benodigde “ontwikkelingen in de markt” zijn en wanneer de Apple Watch voor hen belangrijk genoeg is. Ook hebben we nog nagevraagd of de technische beperkingen met betrekking tot het GSMA Consumer Model (waar Vodafone in 2020 en 2021 naar verwees) inmiddels zijn opgelost. Helaas kregen wij op al onze vragen geen inhoudelijke reactie. Vodafone hield het bij het statement bovenaan dit artikel. Op onze vervolgmail is nog niet gereageerd.

Hoe nu verder?

Het blijft dus wachten op een officiële aankondiging, mocht Vodafone inderdaad plannen hebben om de Apple Watch Cellular te ondersteunen. Er zit daardoor niets anders op dan afwachten, ook al is nog steeds niet duidelijk of Vodafone überhaupt plannen heeft om de Apple Watch eSIM te ondersteunen. In theorie kan de aankondiging op ieder moment komen, maar het kan ook nog jaren duren. Er zijn op dit moment voor zover wij kunnen zien geen concrete aanwijzingen dat Vodafone er actief mee bezig is. De multisim, die vereist is om je eigen nummer en databundel te delen met de eSIM in de Apple Watch, wordt überhaupt niet door de huidige Vodafone-abonnementen ondersteunt. KPN en T-Mobile gebruiken deze multisim-oplossing wel.

Ben je Vodafone-klant en ben je het wachten zat? Dan zou je kunnen overwegen om over te stappen naar T-Mobile of KPN. In ons artikel lees je wat je allemaal nodig hebt om de Apple Watch 4G in Nederland te gebruiken.