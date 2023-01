Apple-events zijn ieder jaar weer een hoogtepunt voor Apple-liefhebbers. Ook in 2023 verwachten we weer een paar mooie keynotes. Wanneer vindt welk Apple-event in 2023 plaats en welke producten gaat Apple dan aankondigen? Dit staat er volgens ons op de planning!

Apple-events in 2023

Een Apple-event staat garant voor nieuwe producten en software-functies. In 2022 organiseerde Apple slechts drie events, een dieptepunt. Het kan daarom in 2023 alleen maar beter worden, met hopelijk vier of zelfs vijf events voor de verschillende producten. In deze vooruitblik kijken we naar de Apple-events van 2023 en geven we in het kort weer welke producten en overige aankondigingen we er verwachten.

Apple-event in voorjaar 2023: Reality Pro?

Apple houdt niet ieder jaar een voorjaarsevent, maar in 2023 is er een reden: de Reality Pro-headset moet langzamerhand wel eens aangekondigd worden en volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat dat tijdens het voorjaarsevent gebeuren.

Tijdens dit event zouden we deze producten kunnen zien:

Mixed-reality headset (aankondiging, nog geen release)

MacBook Pro met M2 Pro- en M2 Max-chip

Mac mini met M2 (instapmodel en high-end model)

Mogelijke datum voor voorjaars-event

Dit evenement vindt meestal begin maart plaats; alleen in heel uitzonderlijke gevallen wordt het doorgeschoven naar april. In 2022 was Apple er relatief vroeg bij op 8 maart. We verwachten voor dit jaar dat het event zou kunnen plaatsvinden op dinsdag 7 maart 2023.

Juni 2023: WWDC draait om software

Als we één zekerheid hebben, dan is het wel dat er ook dit jaar een event voor ontwikkelaars wordt georganiseerd. Tijdens de keynote van WWDC 2023 verwachten we de volgende aankondigingen:

Daarnaast zou Apple nog wat kleine hardware kunnen aankondigen, bijvoorbeeld vernieuwde AirPods Max of meer externe displays voor Mac die volgens geruchten op de planning staan. Naast het Apple Studio Display zou Apple werken aan drie displays, waaronder een vernieuwde versie van het Display XDR. Maar de nadruk zal vooral liggen op xrOS en de tools die ontwikkelaars krijgen om augmented reality-toepassingen te maken voor de headset.

Mogelijke datum voor WWDC 2023

Dit evenement vindt altijd begin juni plaats. In 2022 liep het ontwikkelaarsevenement van 6 t/m 10 juni en de best passende datum voor dit jaar is dan ook 5 t/m 9 juni. We verwachten dan ook een keynote op maandag 5 juni 2023.

September: iPhone 15 en meer

Zoals gebruikelijk staat september 2023 zeer waarschijnlijk in het teken van de iPhone en Apple Watch. Het lijkt een druk event te worden, met voornamelijk opvolgers van bestaande producten. Een nieuwe iPhone SE hoeven we niet te verwachten en er zijn zelfs geruchten dat Apple hier helemaal mee wil stoppen. Ook verwachten we geen nieuwe Apple Watch SE.

Dit zijn de verwachte producten:

iPhone 15-serie: Minimaal drie nieuwe modellen, waaronder de gloednieuwe iPhone 15 Ultra. Het Plus-model gaat waarschijnlijk verdwijnen.

Apple Watch Series 9: Kleine verbeteringen in specs, maar we hoeven geen grote vernieuwingen te verwachten. Mogelijk neemt de gewone Apple Watch een paar functies over van de Ultra.

Apple Watch Ultra 2023: Krijgt de Apple Watch Ultra in 2023 al een opvolger? Hierover is nog weinig zekerheid.

Mogelijke datum voor september-event

Apple houdt het jaarlijkse september-event meestal in de tweede week van de maand, meestal op maandag of dinsdag. Er zijn dan drie kandidaten: maandag 4 september, dinsdag 5 september of dinsdag 12 september. De datum van 11 september valt om begrijpelijke redenen af. Als we zouden moeten gokken vinden we dinsdag 12 september 2023 het meest logisch.

Najaarsevent: Meer Macs en iPads?

In onze verwachtingen voor de iPads 2023 kon je lezen, dat we niet veel nieuwe iPads verwachten. De enige iPad die enigszins aan een update toe is, is de iPad mini die waarschijnlijk iets verbeterde specs krijgt. Maar het design blijft hetzelfde. Ook de iPad Pro zou in 2023 een update kunnen krijgen, maar ook hier houden we een slag om de arm. De update van de iPad Pro in 2022 was niet echt spectaculair en grotere vernieuwingen zoals een OLED-scherm en een 14,1-inch iPad zou Apple hebben uitgesteld naar 2024 (of het gaat helemaal niet door). Mogelijk gebruikt Apple een najaarsevent vooral voor de release van de mixed reality-bril en alle augmented reality-ervaringen die daarbij horen.

Verwachte producten tijdens het najaarsevent:

Reality Pro-headset: Release van de eerder genoemde reality-headset, die in het voorjaar al is aangekondigd.

iPad mini 2023: Kleine verbetering van specs.

Mac Pro 2023: Hoewel Apple de nieuwe Mac Pro al tijdens de WWDC kan onthullen, denken we dat de daadwerkelijke release in het najaar volgt.

24-inch iMac 2023 met M2-chip

iMac 2023 met groter scherm en M2-chip

Andere Macs die mogelijk nog uitkomen, zijn een 24-inch iMac met M2 en andere producten met M2-chip. Het is onduidelijk wanneer die modellen komen, maar mogelijk worden deze ook later in het jaar onthuld.

Mogelijke datum voor Apple’s najaarsevent van 2023

Apple houdt het laatste event van het jaar meestal in oktober. Er is lang niet altijd een najaarsevent, dus de kans is aanwezig dat Apple het helemaal overslaat. In 2021 vond voor de laatste keer een najaarsevent plaats en Apple had daarbij gekozen voor maandag 18 oktober. Als we moeten gokken, dan zou maandag 16 oktober 2023 een goede datum zijn.

Nog meer vooruitblikken? In ons artikel met Apple-producten voor 2023 treden we nog meer in detail over welke producten eraan komen. Ook hebben we een vooruitblik voor de iPads 2023.