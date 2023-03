Het is eindelijk zover! Apple Music Classical is nu in pre-order in de App Store te vinden. De dienst voor klassieke muziek gaat later deze maand van start.

Apple Music Classical

De app met de officiële naam Apple Music Classical staat als “coming soon” in de App Store en zal op 28 maart 2023 officieel worden uitgebracht, ook in Nederland. Je kunt nu alvast een pre-order plaatsen, zodat de app wordt gedownload zodra deze beschikbaar komt. De app is gratis te gebruiken als je abonnee bent van Apple Music. Nog geen abonnee? Dan kun je voor een paar euro per maand lid worden. Voorlopig komt er alleen een iPhone-app, later gevolgd door een versie voor Android. Over een iPad-app is nog niets bekendgemaakt.



Apple Classical voor klassieke muziek

Apple Classical is ontstaan uit de overname van Primephonic, een Nederlandse dienst die gespecialiseerd was in klassieke muziek. Apple beloofde na de overname dat de techniek en interface gebruikt zou worden voor een nieuwe app. Nu is het eindelijk zover en kunnen we zien hoe de Apple Classical-app eruit ziet.

Eerder lekte de naam ‘Apple Classical’ al meermaals uit, onder andere in de beta van iOS-versies en in de Android-versie van de Apple Music-app. In de code waren diverse teksten te vinden die als melding op het scherm zullen verschijnen. Zo word je bij gebruik van de Apple Music-app erop gewezen dat je voor klassieke muziek beter de Apple Classic-app kunt gebruiken. De Apple Classical-app was nog niet in beta te downloaden. Hij komt op 28 maart meteen als officiële versie in de App Store te staan, zonder dat er een publieke testronde aan vooraf gaat.

Hieronder vind je het persbericht van Apple.

Apple presenteert nieuwe Apple Music Classical-app Apple heeft vandaag Apple Music Classical aangekondigd, een gloednieuwe app die speciaal is gemaakt voor klassieke muziek. Met de volledig geoptimaliseerde zoekfunctie van Apple Music Classical kun je snel en eenvoudig een stuk vinden in ’s werelds grootste verzameling klassieke muziek. Geniet van de hoogste geluidskwaliteit en ervaar je favoriete klassieke stukken op een nieuwe manier met ruimtelijke audio waar je helemaal in opgaat. Apple Music Classical is de ultieme manier om klassieke muziek te ervaren, met honderden speciaal samengestelde afspeellijsten, duizenden exclusieve albums, verhelderende biografieën over componisten, diepgravende gidsen over belangrijke werken, intuïtieve navigatiefuncties en nog veel meer.

Apple Music Classical is later deze maand verkrijgbaar. Abonnees van Apple Music kunnen de Apple Music Classical-app kosteloos downloaden en gebruiken. Bestel de app hier alvast in de App Store. Als je dit doet, wordt Apple Music Classical automatisch gedownload op de dag van de introductie. Hiervoor moet ‘Werk automatisch bij’ zijn ingeschakeld. Apple Music Classical biedt… De grootste verzameling klassieke muziek ter wereld met ruim 5 miljoen nummers en werken, van nieuwe stukken tot bekroonde meesterwerken.

Duizenden exclusieve albums.

De mogelijkheid om op componist, werk, dirigent of catalogusnummer te zoeken en direct specifieke opnames te vinden.

De hoogste geluidskwaliteit, (tot 192 kHz/24-bit Hi-Res Lossless) met duizenden opnames in ruimtelijke audio waar je helemaal in opgaat.

Volledige en accurate metadata, waardoor je exact weet naar welk werk en welke artiest je luistert.

Duizenden redactionele opmerkingen, waaronder biografieën over componisten en beschrijvingen van belangrijke werken.

Apple werkt nauw samen met een aantal van de bekendste klassieke musici en vooraanstaande klassieke muziekinstellingen wereldwijd om luisteraars van Apple Music Classical nieuwe en exclusieve content en opnames te bieden. Volg Apple Music Classical op Twitter @appleclassical voor nieuws en updates. Luisteraars kunnen met Apple Music Classical ook gloednieuwe en exclusieve artwork zien, zoals een reeks unieke digitale portretten in hoge resolutie van vele wereldberoemde componisten. Deze zijn speciaal gemaakt door een diverse groep artiesten, die gebruik hebben gemaakt van de kleurenpaletten en artistieke invloeden uit de desbetreffende periode. Het resultaat is een reeks zeer gedetailleerde portretten, waardoor je als luisteraar oog in oog komt te staan met de grootste componisten. Verkrijgbaarheid

Apple Music Classical wordt op 28 maart gelanceerd en is nu alvast te bestellen.

Hiervoor is een abonnement op Apple Music vereist (Individueel/Student/Gezin of Apple One)

Wereldwijd verkrijgbaar waar Apple Music wordt aangeboden, behalve in China, Japan, Korea en Taiwan (deze regio’s volgen later).

Apple Music Classical is verkrijgbaar op alle iPhone-modellen met iOS 15.4 of nieuwer.

Apple Music Classical voor Android is binnenkort verkrijgbaar.

Om naar muziek te luisteren op Apple Music Classical moet je verbonden zijn met internet.

Waarom een aparte app voor klassieke muziek?

Je vraagt je misschien af waarom Apple een aparte app voor klassieke muziek uitbrengt, in plaats van alles centraal te houden in de standaard Muziek-app. Dat blijkt het duidelijkst als je naar de interface van de oorspronkelijke Primephonic-apps kijkt. Die was helemaal afgestemd op het ontdekken van klassieke muziek en heeft dan ook een andere indeling dan je bij de meeste muziekdiensten gewend bent.

Klassieke stukken worden vaak door meerdere orkesten en solisten gespeeld, soms in verschillende combinaties. Het kan in de Muziek-app erg lastig zijn om die ene versie te vinden. Een aparte app kan meer nadruk leggen op informatie die relevant is voor klassieke muziek zoals componist, periode, stroming of muzieksoort (wals, preludium). Een catalogus met klassieke muziek vraagt om een andere benadering voor het categoriseren van muziek dan muziek. Het is een stuk specialistischer, mede door tracknamen die veel op elkaar lijken.

Een ander punt is dat je klassieke muziekstukken vaak in een vaste volgorde luistert. Het shufflen van nummers is minder gebruikelijk en als je bijvoorbeeld een lange opera afspeelt wil je dat dit zonder pauzes (gapless) tussen de nummers gebeurt.

Er waren al veel meer apps voor klassieke muziek, die je hieronder kunt bekijken.