Apple Watch Series 9 officieel

Het is alweer negen jaar geleden dat Apple de allereerste Apple Watch aankondigde en dus is het nu tijd voor de Apple Watch Series 9. Ten opzichte van de voorganger lijkt de Apple Watch Series 9 weinig vernieuwingen te bieden, maar aan de binnenkant is er toch het nodige veranderd. Lees daarom snel verder om te weten te komen of de Apple Watch Series 9 wat voor jou is en wat je te wachten staat als je wil upgraden of als je voor het eerst een Apple Watch koopt.

Apple Watch Series 9 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe Apple Watch Series 9:

Opvolger van de Apple Watch Series 8

Hetzelfde ontwerp als de voorganger, maar wel in nieuwe kleuren

Nieuwe snellere S9-chip

Twee formaten: 41mm en 45mm

Nieuwe mogelijkheden voor Siri

U2 chip voor nauwkeurig zoeken van iPhone

Alle functies van voorgaande modellen, zoals ECG, valdetectie, crashdetectie, saturatiemeter, temperatuursensor voor je pols en meer

Nu te bestellen, verkrijgbaar vanaf 22 september 2023

Prijs in Nederland: vanaf €449,- (aluminium); vanaf €799,- (roestvrij staal)

Design Apple Watch Series 9

Net als de afgelopen jaren brengt Apple de Apple Watch Series 9 uit in twee formaten, elk in twee soorten materiaal. De Apple Watch Series 9 komt in 41mm en 45mm, waarbij alleen het formaat (ook van het scherm) en de batterijduur iets verschilt. Het nieuwe model wordt uitgebracht met een aluminium kast, maar ook in een roestvrij stalen uitvoering. Voor de aluminium versie heeft Apple een nieuwe kleur gemaakt, namelijk roze. Andere kleuren zijn middernacht, sterrenlicht, zilver en rood. De roestvrij stalen versie komt in grafiet, zilver en goud.

Qua ontwerp ziet de kast er nagenoeg hetzelfde uit als voorgaande jaren. De kast is rond afgebogen, waarbij het scherm ook meebuigt met de behuizing. Er is dus geen drastische designverandering en hij heeft ook geen nieuwe ontwerpaspecten van bijvoorbeeld de Apple Watch Ultra gekregen.

Apple Watch Series 9 functies

De Apple Watch Series 9 is binnenin opnieuw ontworpen, met de nieuwe S9-chip. Deze is sneller dan voorgaande generaties. De CPU is 30% sneller, waardoor animaties er in watchOS 10 beter uti zien. Ook zit er een nieuwe neural engine in. De batterijduur is gelijk, met 18 uur.

Dankzij de S9-chip reageert Siri sneller, omdat alles op het apparaat zelf verwerkt wordt. Er is geen verbinding met de servers nodig. Dicteren is 25% sneller dan bij de Series 8. Ook werkt Siri op de Series 9 met je gezondheidsgegevens, maar alleen in het Engels.

De nieuwe U2-chip zorgt voor nauwkeurig zoeken van je iPhone, vergelijkbaar met AirTags. Je ziet dus hoeveel meter je iPhone van je verwijdert is, als je deze niet meer kan vinden. Dit is een aanvulling op de bestaande ping-functie, waarmee je via een geluidje je iPhone kan terugvinden.

Het scherm heeft een maximale helderheid van 2000 nits en dat is twee keer zoveel als bij de Apple Watch Series 8. Ook nieuw in de Apple Watch Series 9 is de Double tap-functie. Door met je vinger en duim tegen elkaar te tikken, activeer je bepaalde functies zoals de nieuwe widgets en het ophangen van een telefoongesprek.

Apple heeft ook aangekondigd dat ze de nieuwe FineWoven-bandjes gaan uitbrengen, waaronder die met moderne gesp. Dit is een vervanging van de leren varianten. Apple werkt ook weer samen met Nike en Hermès voor nieuwe bandjes. Deze bandjes zijn ook beschikbaar voor andere modellen.

Prijs en beschikbaarheid Apple Watch Series 9

De Apple Watch Series 9 komt beschikbaar vanaf €449,- voor de aluminium versie en vanaf €799,- voor roestvrij staal. Daarmee is de Apple Watch in Nederland zo’n €50 goedkoper geworden dan bij de Apple Watch Series 8. Hij is vanaf vandaag te bestellen en wordt geleverd op 22 september.

Dit artikel wordt nog verder aangevuld.