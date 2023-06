Apple Vision Pro is nu officieel

Er gaan al jaren geruchten dat Apple bezig is met een AR/VR-bril, ook wel mixed reality-bril genoemd. Het eerste exemplaar zou vrij prijzig zijn en gericht op een kleine groep mensen. Een naam lekte ook al uit: Apple Reality Pro. Dit blijkt echter niet de naam die Apple heeft gekozen: het is Apple Vision Pro geworden. Wat is er precies over aangekondigd tijdens de keynote van WWDC 2023? Dat lees je hier!

Apple Vision Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Vision Pro:

Eerste mixed reality-headset van Apple

Vision Pro is een soort projectiescherm op je hoofd

Draait op visionOS, een nieuw platform voor spatial computing

Krijgt eigen App Store

Eerste versie gericht op ontwikkelaars voor het maken van toepassingen

Design van de Vision Pro-headset

Zoals al eerder uitlekte krijgt de Vision Pro-headset het uiterlijk van een soort skibril, maar dan nét iets stijlvoller. Aan de zijkant zit een Digital Crown. Er is dus geen fysieke controller, maar je gebruikt je handen, ogen en de draaiknop. Je kunt ook kijken naar een zoekveld en beginnen te dicteren. Voor het invoeren van een URL zul je moeten dicteren. Anderen kunnen door het glas je ogen zien. Zo’n display aan de voorkant waarbij je de ogen van de gebruiker nog kunt zien, is radicaal anders dan gebruikelijke VR-brillen.

Vision Pro werkt met Bluetooth-accessoires. Er loopt een duidelijke kabel aan de achterkant van je hoofd, waar de batterij aan is verbonden. De voorkant bestaat uit één stuk glas, terwijl de achterkant gemaakt is van 3D-breiwerk. Je kunt de grootte van de band wijzigen door te verwisselen of door aan te draaien.

Functies van de Vision Pro-headset

De Vision Pro is geschikt voor diverse toepassingen. Apple probeert voor de headset een brede groep toekomstige gebruikers te interesseren, met toepassingen op het gebied van samenwerken, games en productiviteit. Apple belooft voor het eerst een perfecte 3D-interface te hebben gemaakt.

Bij het opzetten van de bril krijg je je thuisomgeving te zien, met daarin zwevend een laag met apps en toepassingen. De apps worden dus geprojecteerd. Je kunt aan de Digital Crown draaien om te wisselen tussen ‘fully immersion’ in VR of teruggaan naar je huiskameromgeving. Er zitten allerlei mogelijkheden in, zoals een 3D-object uit een bericht trekken en projecteren. Veel augmented reality komt er echter niet aan te pas.

Er zullen bij de start meer dan 100 Apple Arcade-titels beschikbaar zijn op Vision Pro. Ook zal de Disney+ app vanaf de eerste dag aanwezig zijn.

De batterij gaat 2 uur mee, maar als je met het stopcontact verbinding maakt kun je de headset de hele dag gebruiken. Brilgebruikers kunnen speciale magnetische lenzen bestellen die door Zeiss zijn ontwikkeld. De videobeelden zijn 4K en het geheel wordt aangedreven door een nieuwe R1-chip.

Om te zorgen dat alles zo realistisch mogelijk klinkt is er sprake van Spacial Audio. Maar er wordt ook gebruik gemaakt van LiDAR en Audio Ray Tracing om de audio aan te passen aan jouw kamer.

Een van de meest bijzondere eigenschappen is EyeSight, dat het gebogen OLED-paneel gebruikt om je ogen te projecteren. Het lijkt transparant, maar het is eigenlijk een weergave. Deze 3D-persona’s werken in Microsoft Teams, Webex en Zoom.

De Vision Pro draait op het besturingssysteem visionOS, dat eigenschappen van iOS, iPadOS en macOS bevat. Volgens Apple is visionOS het eerste besturingsysteem dat vanaf de grond is opgebouwd voor spatial computing.

Speciaal voor ontwikkelaars komt er een nieuwe app, genaamd Reality Composer Pro. Een voorbeeld is Adobe Lightroom, die je met je handen en ogen kunt bedienen. Ook komt Unity naar de Vision Pro en er is een nieuw authenticatiesysteem, genaamd Optic ID. Dit maakt gebruik van een irisscanner.

Er zijn 5.000 patenten vastgelegd om deze headset mogelijk te maken. Het is volgens Apple “the most advanced personal electronics device ever”.

Release en prijs Vision Pro

Wat gaat al dat moois kosten? De prijs is vanaf $3.499 in de VS en hij komt begin volgend jaar beschikbaar. Je zult in de Apple Store moeten zijn om een demo te boeken. Aanvankelijk zal de headset alleen in de VS verkrijgbaar zijn, later volgen andere landen. Voor de uitrol is nog geen schema bekendgemaakt.

