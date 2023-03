M3 is alweer de derde generatie Apple Silicon voor Macs en iPads, na de M1-chip en de M2-chip. Er lijkt veel te gaan veranderen, wat voor jou als gebruiker alleen maar gunstig uitpakt. Wat de verbeteringen zijn en wanneer je voor het eerst Macs en iPads met M3-chip kunt verwachten, lees je op deze pagina.

M3-chip in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de aanstaande M3-chip:

Opvolger van de huidige M2-chip van Apple

Nog niet officieel aangekondigd door Apple

Derde generatie System on a Chip (soc) die in eigen huis is ontwikkeld

Gebaseerd op ARM-instructieset

3-nanometer productieproces (voorgangers: 5-nanometer)

Compact en energiezuinig

Eerste producten verwacht vanaf zomer 2023

Wat maakt de M3-chip bijzonder?

De M3-chip is de derde generatie Apple Silicon voor Macs en iPads. Het gaat om een geïntegreerde System on a Chip (soc), bestaande uit meerdere componenten zoals een CPU, GPU en geheugenchips. De Apple M3 zal door TSMC worden gefabriceerd op basis van een 3-nanometer productieproces. In december 2022 is TSMC volgens geruchten begonnen met de massaproductie. De eerste producten met M3-chip worden in de loop van 2023 verwacht.

De overstap naar 3-nanometer brengt diverse voordelen met zich mee, vooral op het gebied van performance en energieverbruik. Omdat de transistoren dichter op elkaar zitten, ligt de dataoverdracht hoger.

Er zouden meerdere M3-chips in ontwikkeling zijn, met codenaam Ibiza, Lobos en Palma.

Producten met M3-chip

De eerste producten met M3-chip die we in 2023 verwachten zijn de volgende:

Een kanshebber is de 15-inch MacBook Air 2023, al zijn er ook geluiden dat dit model voorzien zal worden van een M2 Pro of soortgelijke chip. Apple zou ook een instapmodel 13-inch MacBook Pro met M3 kunnen uitbrengen, terwijl de krachtiger 14- en 16-inch MacBook Pro pas later uitkomen en voorzien zijn van M3 Pro en M3 Max.

Apple heeft tot nu toe de standaard M1- en M2-chips gebruikt in apparaten voor dagelijks doorsnee gebruik, zoals de MacBook Air. Deze worden altijd als eerste uitgebracht. Voor high-end devices zijn er de varianten Pro/Max/Ultra die meestal wat later uitkomen. Mogelijk is er ook nog een Extreme-versie in ontwikkeling voor de Mac Studio, die nu nog op M1 Max/Ultra draait en wel eens een generatie Apple Silicon zou kunnen overslaan. Deze zouden we dan ook in de Mac Pro kunnen aantreffen, die nog niet de overstap naar Apple Silicon heeft gemaakt.