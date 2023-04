‘Tim Cook is een pokerspeler: je weet nooit wat hij echt denkt’

Profiel van Tim Cook in GQ Magazine

Cook staat op de cover van GQ’s Global Creativity Awards 2023-uitgave. Nou is creativiteit niet iets waar je bij de CEO van Apple aan denkt, maar volgens de personen die GQ heeft gesproken, is er bij Cook wel degelijk sprake van ‘Think Different’. Al wordt dat wel heel letterlijk genomen: Tim Cook zou geregeld van gedachte veranderen, als hij tot betere inzichten is gekomen. Zo zou hij eerder groot tegenstander van slimme brillen zoals Google Glass zijn geweest, maar is zijn standpunt sindsdien 180 graden gedraaid. Dat zal ook wel moeten, als hij later dit jaar vol overtuiging de mixed reality-bril wil onthullen.



Mijn denken evolueert altijd. Steve heeft me geleerd: nooit vasthouden aan je overtuigingen van gisteren. En om altijd, als je iets nieuws krijgt voorgeschoteld waaruit blijkt dat je ongelijk had, dat toe te geven en verder te gaan. In plaats van te blijven hangen in een overtuiging dat je gelijk hebt.

Uiteraard gaat dit gepaard met een verwijzing naar zijn legendarische voorganger Steve Jobs

Wat Tim Cook werkelijk denkt, is overigens moeilijk te doorgronden. Zijn collega Eddy Cue, die al sinds 1989 bij Apple werkt, zegt:

Hij is erg moeilijk te lezen. Als je je beslissing of je overtuigingen wilt baseren op zijn gezichtsuitdrukkingen, zal dat waarschijnlijk niet goed lukken. Ik maak altijd grapjes dat hij een geweldige pokerspeler zou zijn. Hij kan vier azen hebben en niemand zou het weten.

Cook is volgens Eddy Cue dan ook een raadsel. Er zijn al diverse biografieën en boeken over Apple verschenen, maar we weten meer over de persoonlijkheid van Steve Jobs dan over Tim Cook. Dat komt wellicht omdat Cook zijn privéleven afschermt en hij met zijn standpunten altijd op de vlakte blijft. Hij is voorstander van mensenrechten en citeert graag Dr. Martin Luther King en Robert F. Kennedy, maar daarmee weten we niet wat hem echt beweegt. De man wordt vaak afgeschilderd als een saaie boekhouder en efficiencyfanaat en lijkt daar tevreden mee. Het gebeurt slechts zelden dat hij een tijdschrift uitnodigt om een wat menselijker portret van hem te schilderen.

Wel weten we dat hij extreem vroeg opstaat en kennelijk graag aan sport doet. In het portret van GQ ontdekken we echter dat hij ’s ochtends met enige tegenzin vooral krachttraining uitvoert. Het moet nu eenmaal om fit te blijven. Waar Cook wél enthousiast van lijkt te worden is de enorme berg e-mail die hij dagelijks te verstouwen heeft. Hij zou volgens GQ elke e-mail doorlezen om te weten wat gebruikers beweegt en zou deze e-mailberichten ook regelmatig doorsturen naar collega’s.

Het hele stuk is hier te lezen. Wie meer wil weten over de man Tim Cook kan zijn biografie eens ter hand nemen (€12 bij Bol.com).