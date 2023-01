MacBook Pro 2023 ontdekkingen en details

De MacBook Pro 2023 biedt met de nieuwe M2 Pro- en M2 Max-chip weer verbeteringen in de prestaties. Apple belooft verbeteringen in videobewerkingen, afbeeldingen upscalen en code compileren, waarbij een video bewerken op een 14-inch MacBook Pro met M2 Max-chip in vergelijking met een MacBook Pro met Intel-chip bijna zestien keer sneller gaat. Leuk en aardig al die cijfertjes en statistieken, maar welke verbeteringen bleven onopgemerkt? Deze details en ontdekkingen van de nieuwe MacBook Pro 2023 kende je nog niet.

#1 Betere hdmi-poort

De hdmi-poort in de MacBook Pro 2023 heeft een upgrade gekregen. Bij de 2021 MacBook Pro waren er al wat klachten van gebruikers dat Apple koos voor de HDMI 2.0-specs. De nieuwe MacBook Pro heeft een HDMI 2.1-poort, die een resolutie aan kan tot 8K. Bovendien kun je nu een 4K-display aansluiten tot 240Hz. Ook ondersteunt de hdmi-poort meerkanaalsaudio-uitvoer. Fijne verbeteringen dus als je de MacBook vaak op een extern scherm met speakers aansluit.

#2 Langste batterijduur ooit in een MacBook

Dankzij de verbeterde efficiëntie van de M2 Pro- en M2 Max-chip, gaat de batterij in de MacBook Pro 2023 langer mee. Bij zowel de 14- als 16-inch MacBook Pro profiteer je gemiddeld van zo’n uur langer gebruik, zowel bij internetten als films kijken. De 16-inch MacBook Pro heeft zelfs de langste accuduur ooit in een MacBook, namelijk 22 uur film kijken in de Apple TV-app. Qua snelladen en meegeleverde adapter is er niks veranderd.

Verschillen camera iPhone 14 Pro en iPhone 13 Pro 2023 MacBook Pro 14-inch 2021 MacBook Pro 14-inch 2023 MacBook Pro 16-inch 2021 MacBook Pro 16-inch Draadloos internetten Tot 12 uur Tot 11 uur Tot 15 uur Tot 14 uur Films kijken in de Apple TV-app Tot 18 uur Tot 17 uur Tot 22 uur Tot 21 uur Aantal wattuur 70 70 100 100 Meegeleverde oplader 67W- of 96W-adapter; MagSafe-kabel 67W- of 96W-adapter; MagSafe-kabel 140W-adapter; MagSafe-kabel 140W-adapter; MagSafe-kabel Snelladen √ (met 96W-adapter) √ (met 96W-adapter) √ √

#3 Optie voor meer werkgeheugen

De MacBook Pro 2021 was uit te rusten met maximaal 64GB RAM, zowel in de 14- als 16-inch versie. Je moest hiervoor kiezen voor het model met M1 Max-chip, want de M1 Pro-chip ging maximaal tot 32GB. Bij de 2023-modellen is dit ongewijzigd gebleven, maar er is wel een extra geheugenoptie bij gekomen. Je kunt de 2023 MacBook Pro met M2 Max-chip configureren met maar liefst 96GB RAM, mits je kiest voor de versie met 38-core GPU. Het is de eerste MacBook ooit waar zoveel werkgeheugen in gedaan kan worden.

#4 Betere wifi en Bluetooth

Samen met de Mac mini 2023 zijn deze MacBook Pro 2023-modellen de eerste Macs met ondersteuning voor Wifi 6E. Deze standaard biedt hogere snelheden en betrouwbaardere verbindingen. Bluetooth heeft ook een sprong gemaakt, van Bluetooth 5.0 naar Bluetooth 5.3. Deze nieuwere versie is energiezuiniger en de verbinding heeft minder last van verstoringen. Ook is de beveiliging en de kwaliteit van de verbinding beter ten opzichte van de voorgangers.

#5 Geleverd met bijpassende MagSafe-kabel

Sinds de 2021-versies van de MacBook Pro is MagSafe weer helemaal terug. Deze magnetische aansluiting gebruik je om je MacBook op te laden, al kun je ook nog gewoon opladen via usb-c. Maar bij de 2021-modellen was nog iets geks aan de hand: de meegeleverde gevlochten MagSafe-kabel paste qua kleur niet bij de kleur van de MacBook Pro zelf. Apple had alleen een zilver/witte MagSafe-kabel, die je dus ook kreeg bij de spacegrijze versie van de MacBook. Niet erg mooi, dus werd dit rechtgetrokken bij de 2022 MacBook Air die in maar liefst vier kleuren verkrijgbaar is. Elke kleur werd geleverd met een bijpassende MagSafe-kabel en dat is nu bij de 2023 MacBook Pro ook het geval. Je krijgt dus een donkergekleurde MagSafe-kabel bij de spacegrijze MacBook Pro, terwijl je bij de zilveren MacBook Pro gewoon een wit/zilver gekleurde kabel krijgt.

#6 De MacBook Pro is duurder geworden

Helaas: het is Apple niet gelukt om de MacBook Pro 2023 qua prijs gelijk te houden met de voorganger. De nieuwe modellen zijn zo’n €200,- tot €350,- duurder geworden, afhankelijk van het model. Deze prijsverhoging zien we alleen in Europa, waardoor het vermoedelijk vooral te maken heeft met inflatie en andere extra kosten.

Dit zijn de prijzen, met tussen haakjes de oudere adviesprijzen van de voorgaande modellen:

De duurste MacBook Pro (16-inch, met M1 Max-chip, 96GB RAM en 8TB opslag) kost je maar liefst €7.649,-!

Wil je een nieuwe MacBook kopen, dan vind je in ons artikel een overzicht van alle prijzen en uitvoeringen.