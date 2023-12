Apple stopt deze week met de verkoop van de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 in de VS. Dit is het gevolg van een langlopend conflict over patenten tussen Apple en het medische techbedrijf Masimo.

Update 22 december 2023: Het verkoopverbod in de Verenigde Staten is nu effectief op de Amerikaanse onlinewinkel van Apple. Op de productpagina’s van de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 wordt ook geen woord gerept over het meten van bloedzuurstof. De enige uitzondering hierop is een zin in de kleine lettertjes. Hieruit blijkt dat Apple na 24 december geen Apple Watch-modellen met de functie om bloedzuurstof te meten verkoopt. De verkoopstop geldt niet voor de Europese markt.

Update 19 december 2023: Apple zou met man en macht werken aan een software-update, waarmee het verkoopverbod op de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 tegengehouden zou kunnen worden. Apple hoopt met de software-update het algoritme van de bloedzuurstofmeter aan te passen, waardoor het geen inbreuk meer zou maken op de patenten van Masimo. Dat bedrijf is echter van mening dat er een hardwarematige aanpassing vereist is. Dat zou Apple aanzienlijk meer inspanningen kosten.

Apple zegt als reactie dat ze werken aan een workaround voor de Amerikaanse douane, die verantwoordelijk is voor het goedkeuren van veranderingen aan producten zodat het weer in de VS op de markt gebracht kan worden.

Hieronder volgt ons eerdere artikel van 18 december

Volgens Masimo overtreedt Apple patenten van het bedrijf om bloedzuurstof te meten met de Apple Watch. Ook zou Apple bedrijfsgeheimen hebben gestolen. In 2020 spande Masimo daarom een rechtszaak tegen Apple aan en in 2021 volgde het verzoek om een verkoopverbod. De deze langlopende zaak heeft de International Trade Commission (ITC) nu een uitspraak gedaan, nadat de zaak door de regering-Biden is beoordeeld. Het gevolg hiervan is dat de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 vanaf donderdag 21 december 15:00 uur (ET) niet meer te bestellen zijn via de Amerikaanse website van Apple. In de winkels en bij resellers zal de Apple Watch vanaf 24 december niet meer verkrijgbaar zijn. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de omzet van Apple tijdens het feestdagenkwartaal.

Verkoopverbod Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2

Apple heeft de verkoopstop zelf bevestigd. De International Trade Commission kondigde de uitspraak in oktober al aan en bevestigde daarmee het besluit van een rechter uit januari. Hierna werd de zaak doorgestuurd naar de regering Biden voor een presidentiële beoordelingsperiode van 60 dagen. Officieel loopt de beoordeling op 25 december af en kan Biden nog zijn veto uitspreken, maar Apple heeft besloten om dit niet af te wachten en de online verkoop al op 21 december te stoppen. Het verbod geldt alleen voor de VS en niet voor andere landen.

De bloedzuurstofsaturatiesensor is al sinds de Apple Watch Series 6 aanwezig, maar de modellen van voorgaande jaren zijn niet meer bij Apple verkrijgbaar en kunnen dus ook niet uit de winkel worden gehaald. Omdat de Apple Watch SE-modellen niet over een zuurstofsaturatiesensor beschikt, kunnen deze nog gewoon verkocht worden. Apple probeert ondertussen zo snel mogelijk om te voldoen aan de beslissing van de ITC, zodat de twee belangrijkste Apple Watch-modellen van dit moment weer snel verkrijgbaar zullen zijn.

Wat betekent dit voor gebruikers?

Huidige eigenaren in zowel de VS als daarbuiten, kunnen de Apple Watch gewoon blijven gebruiken zoals ze dat altijd doen. Alle functies blijven gewoon werken, ook de saturatiemeter waar het in dit geval om gaat. Het verkoopverbod heeft ook geen betrekking op Europa, dus de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 blijven hier te koop.

