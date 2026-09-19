Overstappen naar een andere Apple Watch

Heb je al een Apple Watch? Dan kun je op twee manieren de overstap maken naar je nieuwe Apple Watch. Je kunt deze opnieuw inrichten als je helemaal opnieuw wilt beginnen. Of je kunt eerst een back-up maken van je huidige Apple Watch. Dit doe je door de Apple Watch los te koppelen, maar als je de vorige Apple Watch ook wilt blijven gebruiken, dan maak je gewoon een backup van je iPhone. Het klinkt misschien raar, maar in beide gevallen wordt er een volledige back-up van je Apple Watch gemaakt.

Aan jou de keuze: wil je je oude Apple Watch blijven gebruiken, naast de nieuwe die je hebt aangeschaft? Het is namelijk mogelijk om meerdere Apple Watches te koppelen met je iPhone. Of ga je je oude Apple Watch wissen en wegdoen?

Optie 1: Je blijft je eerdere Apple Watch gebruiken Als je je oude Apple Watch actief wil blijven gebruiken, doe dan het volgende: Ga op je iPhone naar Instellingen > je naam > iCloud > iCloud-reservekopie. Tik op Maak nu reservekopie. Er wordt nu een back-up van zowel je iPhone- als je Apple Watch-gegevens gemaakt. Volg daarna de stappen bij instellen met backup.