De plotselinge blokkade van Twitter voor third party-apps heeft heel wat gebruikers verrast. Ontwikkelaars van third party-apps staan echter voor een groter probleem: hun inkomsten vallen weg en ze moeten opeens een veel geld terugbetalen.

Vooropgesteld: de makers van Tweetbot en Twitterrific zouden er nooit zelf voor gekozen hebben om zo abrupt te stoppen. Maar Tapbots en The Iconfactory hebben nu wel te maken met hordes teleurgestelde klanten, een even grote berg aan supportvragen en de verplichting om het resterende abonnementsgeld terug te betalen. Dat is niet zomaar vervelend, het is voor beide ontwikkelaars rampzalig. Het gaat om kleine zelfstandige bedrijfjes die qua inkomsten voor een groot deel afhankelijk waren van Twitter. Dit valt nu weg.



Beide apps hebben nu een update gekregen en tonen een “Thanks and Goodbye”-bericht. Wie nog een lopend abonnement had, krijgt het resterende bedrag pro-rato terugbetaald. Apple -persoonlijkheid John Gruber raadt echter aan om van een refund af te zien, zodat Tapbots en The Iconfactory niet financieel ten ondergaan. Zeker als je abonnement binnenkort toch zou aflopen, is het wat flauw om nog een refund te vragen. Gruber vergelijkt het met de situatie waarbij je als werknemer ontslag krijgt van je baas. Dat kan in de VS zomaar gebeuren, maar het is hoogst ongebruikelijk dat je baas dan het salaris van de afgelopen zes maanden terugvraagt. Toch is dat wat er volgens Gruber nu gebeurt. Tapbots en The Iconfactory zullen ca. 85% van het refundbedrag uit eigen zak moeten betalen.

Doe je niets, dan zal rond 28 maart automatisch een refund worden gegeven. Gruber raadt aan om de app Tweetbot of Twitterrific voor de allerlaatste keer te openen en te kiezen voor “I Don’t Need a Refund“. Daarmee steun je twee bedrijven die een belangrijke rol hebben gespeeld in de indie Apple-community. En dat geeft je een goed gevoel. The Iconfactory heeft bijvoorbeeld het woord ’tweeten’ uitgevonden en was ook de eerste met een blauw vogeltje. Twitter nam later het vogeltje over en heeft er het hele merkimago op gebaseerd. Bovendien hebben beide apps ervoor gezorgd dat veel meer mensen Twitter op een prettige manier gebruiken, aangezien de officiële app jarenlang niet veel soeps was.

Tweetbot overzetten naar Ivory

Wat wij zelf echter nog niet wisten, is dat je je lopende Tweetbot-abonnement kunt laten overzetten naar Ivory, de Mastodon-app van dezelfde makers. Het leuke van Mostodon is, dat er weer dezelfde pioniersgeest heerst als uit de begindagen van Twitter. Niet iedereen heeft de overstap gemaakt en het voelt misschien soms nog wat ‘leeg’, maar de sfeer is een stuk vriendelijker dan op Twitter. Uiteraard is dit wel sterk afhankelijk van de mensen die je bent gaan volgen. Eén voordeel is, dat er geen algoritmes zijn die populistische en opruiende tweets in je tijdlijn zetten.

Natuurlijk is het nooit slim om je business in de tuin van iemand anders te bouwen. Heb je een winkeltje op Instagram, dan weet je dat je opeens zonder inkomsten zit als Instagram de shopping-functies schrapt. En heb je goed florerende Facebook-groep, dan komt er een einde aan als mensen massaal Facebook de rug toekeren.

Bij Tapbots en The Iconfactory was dat ook het geval: ze hebben zich bewust afhankelijk gemaakt van Twitter, al hadden ze de overname door Elon Musk en de gevolgen daarvan natuurlijk ook niet kunnen voorzien. Gelukkig hebben beide ontwikkelaars nog wat andere apps om op terug te vallen: Tapbots heeft Calcbot en Pastebot, maar die leveren waarschijnlijk minder geld op dan de maandelijkse inkomstenstroom van Tweetbot. The Iconfactory heeft meerdere betaalde apps en games, die echter wat minder bekend zijn.