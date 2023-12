Apple heeft sinds voorjaar 2022 het Self Service Repair-programma. Daarmee vind je niet alleen instructies hoe je zelf je iPhone kan fixen, want je kunt er ook de benodigde onderdelen en tools bestellen. Direct bij Apple zelf dus. Apple biedt dit aan als extra alternatief voor langs gaan in de Apple Store. Vorig jaar december werd dit uitgerold in Europa, waaronder in België. Nederland ontbrak toen, maar daar is nu verandering in gekomen. In Nederland is Self Service Repair nu actief, samen met onder andere Denemarken, Griekenland en Zwitserland.

Self Service Repair nu in Nederland

In totaal komen er vandaag 24 landen bij. In deze landen kun je dus bepaalde iPhone en Mac-modellen zelf repareren en er onderdelen en tools voor bestellen. Tegelijkertijd heeft Apple het aantal modellen dat je nu zelf kan repareren uitgebreid. Per vandaag zijn ook de modellen uit de iPhone 15-serie en alle Macs met M2-chip zelf te fixen. Het gaat dan niet alleen om MacBooks, zoals de MacBook Pro of MacBook Air, maar ook op desktop Macs zoals de Mac Studio en Mac Pro. In totaal worden er nu binnen dit programma 35 verschillende Apple-producten ondersteunt, in 33 landen en in 24 talen.

Eerder waren de iPhone 12-, iPhone 13-, iPhone 14- en oudere Apple Silicon Macs geschikt om zelf te repareren.

Via deze website kun je onderdelen en tools bestellen, evenals de handleidingen bekijken. De handleidingen waren eerder al in het Nederlands beschikbaar, vanwege de beschikbaarheid in België. Onderdelen die je kan bestellen, zijn de batterij, onderste luidspreker, camera, beeldscherm, simkaarthouder en Taptic Engine. Voor MacBooks kun je het display, top case met batterij en trackpad bestellen. Het zijn doorgaans de meest voorkomende iPhone-reparaties die je zelf uit kunt voeren. Gereedschappen kun je zowel kopen als huren.

Apple zegt dat ze ook de diagnostische tools voor het eerst beschikbaar gaan stellen aan consumenten. Normaal gesproken kunnen alleen erkende reparatiebedrijven bij deze tools komen, waarmee bepaalde reparaties geverifieerd kunnen worden. Ook kun je hiermee checken welke onderdelen mogelijk vervangen moeten worden. Deze diagnostische tools zijn nu beschikbaar in de VS en komen volgend jaar naar Europa.

Wil je meer weten over Apple’s Self Service Repair-programma, dan lees je hier meer over in ons overzichtsartikel.