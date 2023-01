Apple MagSafe is basis van Qi2

Momenteel is Apple het meest opvallende buitenbeentje. Alle Qi-laders zijn onderling uitwisselbaar en als je een apparaat hebt dat Qi werkt, kun je er elke Qi-lader voor gebruiken. Apple’s MagSafe werkt alleen voor eigen producten en alleen vanaf de iPhone 12. Daar komt nog bij dat de Apple Watch-lader alles behalve universeel is. Hopelijk komt daar later in 2023 verandering in met de komst van Qi2, dat je overigens uitspreekt als ‘sjie toe’.



Het is daarom extra opmerkelijk dat de volgende generatie draadloos opladen gebruik maakt van Apple’s MagSafe-technologie. Qi2 werkt met een Magnetic Power Profile, waardoor apparaten die Qi2 ondersteunen dezelfde magnetische technologie gebruiken als die van Apple . De magneetwerking is daarbij belangrijk: het WPC zegt dat je hiermee zeker weet dat een apparaat altijd goed uitgelijnd op de lader ligt, zodat het opladen snel en efficiënt kan plaatsvinden. Nu is het nog zo dat Qi-laders altijd vlak liggen, maar met Qi2 kun je ook opladers krijgen die aan de muur hangen of schuin staan (zoals bij de diverse MagSafe iPhone -docks te zien is).

Voor sommige apparaten zal ook sneller opladen beschikbaar zijn. De organisatie achter Qi2 ziet alleen maar voordelen, waaronder minder elektronisch afval. Kabels en adapters gaan kapot door dagelijks aansluiten en weer lostrekken. Bij magnetisch opladen is de slijtage veel minder. Apple introduceerde MagSafe voor het eerst bij de iPhone 12 en gebruikte daarvoor een naam die al jarenlang voor MacBook-opladers was gehanteerd. Fabrikanten moeten een speciale schijf gebruiken en certificering bij Apple aanvragen, zodat opladen op een vermogen van 15 Watt mogelijk is. Doen ze dat niet, dan is 7,5 Watt het maximum, net als bij de ‘normale’ Qi-laders.

De Qi2-standaard vervangt de huidige Qi-standaard en zal later dit jaar in 2023 officieel van start gaan. De eerste opladers en devices die met Qi2 werken worden rond het feestdagenseizoen 2023 verwacht. MagSafe zal waarschijnlijk gewoon blijven bestaan als Apple’s eigen oplossing, met verplichting om te certificeren. Het is opvallend dat WPC juist voor zo’n gesloten standaard kiest, ook omdat de hoeveelheid officiële MagSafe-accessoires nog niet erg groot is. Een handjevol fabrikanten doen mee, waaronder Belkin, Mophie en Anker.