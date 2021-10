Apple heeft een compleet nieuw abonnement voor Apple Music aangekondigd. Het heet Apple Music Voice Plan en kost €4,99 per maand. Dit abonnement werkt alleen met Siri, op al je Apple-apparaten. Het komt dit najaar in 17 landen en regio’s, waaronder Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten, maar nog niet in Nederland en België. Het is bedoeld voor één persoon en bedienen doe je met je stem, waarbij je afspeellijsten te horen krijgt op basis van natuurlijke taal. Siri krijgt bovendien een update met nieuwe Apple Music playlists voor stemmingen en activiteiten, zoals een etentje met vrienden en relaxen voordat je naar bed gaat.







Voice Plan kan bijvoorbeeld worden gebruikt op de HomePod mini en de AirPods. Je krijgt toegang tot de complete catalogus van 90 miljoen liedjes, tienduizenden afspeellijsten, genre-stations en meer. Je kunt bijvoorbeeld op basis van stemming of activiteit een afspeellijst opvragen. Apple had al een goedkopere Apple Music-bundel voor studenten van €4,99 per maand, maar wie daar niet voor in aanmerking komt kan ook deze Voice Plan-bundel afsluiten. Tenminste, als je in een van de gekozen landen en regio’s woont – waarbij Nederland en België weer schitteren door afwezigheid.

Je kunt je abonneren op Apple Music Voice Plan via Siri, door te zeggen: “Hey Siri, start my Apple Music Voice trial”. Aanmelden via de Apple Music-app kan ook. Je kunt onbeperkt skippen als een nummer niet bevalt en zowel luisteren als bedienen kun je op (bijna) al je Apple-producten doen, zoals de HomePod mini, AirPods, CarPlay, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV en Mac. Wil je ook de premium-functies zoals Spatial Audio, Lossless Audio, songteksten, muziekvideo’s en meer, dan moet je upgraden naar de normale bundel van €9,99 per maand. Er is een eenmalige 7-dagen proefperiode voor mensen die nog twijfelen, zonder dat dit automatisch verlengd wordt.