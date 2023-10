Het is weer tijd voor een nieuwe Apple-event en deze keer is alles net even wat anders dan normaal. Het Scary Fast-event wordt namelijk gehouden in de nacht van maandag op dinsdag, om 1:00 uur Nederlandse tijd. Of je dit event vanwege dit tijdstip nou niet of juist wel live gaat kijken, met dit artikel blijf je op de hoogte van alle aankondigingen. Je kunt hier het event live volgen, maar ook naderhand de samenvatting lezen met alle aankondigingen overzichtelijk op een rij. Dus als je de livestream aan je neus voorbij laat gaan, kun je hier altijd de volgende ochtend alle aankondigingen lezen en de presentatie nog eens rustig terug kijken.

Livestream met aankondigingen Scary Fast Mac-event

De iCulture-redactie zal zoals je van ons gewend bent, live verslag doen van het nieuwe Apple-event. Mocht je dus van plan zijn om de presentatie zelf live te volgen, dan lees je op iCulture ook alles over de nieuwe producten zodra ze aangekondigd worden. Deze keer houden we echter geen liveblog op deze pagina bij, maar je kunt wel gewoon de livestream volgen zodat je niets hoeft te missen. Zodra de presentatie afgelopen is, lees je hier ook een uitgebreide samenvatting van het Mac-event van oktober 2023.

Waar en wanneer is Apple’s Scary Fast Mac-presentatie?

De presentatie start om 1:00 uur Nederlandse tijd (in de nacht van maandag 30 oktober op dinsdag 31 oktober). We verwachten dat de presentatie ongeveer 50 minuten tot een uur gaat duren, wat overeenkomst met soortgelijke presentaties van de afgelopen jaren. Zoals gebruikelijk is het een van tevoren opgenomen presentatie, waarin Apple aan ons laat zien waar ze de afgelopen jaren aan gewerkt hebben. Dat het om de Mac draait, heeft Apple zelf al verklapt. In de uitnodiging zat het Finder-logo van de Mac verstopt en ook in het geruchtencircuit wordt gesproken over nieuwe Macs.

Er zijn talloze manieren om zelf de livestream van het Apple-event te volgen: via je iPhone, iPad, Mac, Apple TV en meer. Uiteraard kun je ook alles volgen zonder zelf live mee kijken. Op iCulture lees je alles over de aankondigingen zodra ze gedaan zijn. Hou ook de site de komende dagen in de gaten om geen detail van de aankondigingen en de presentatie te missen. Na de presentatie vind je op deze pagina ook nogmaals de video, zodat je alles nog rustig terug kunt kijken (of de presentatie op een schappelijker tijdstip voor het eerst kunt zien).

Maar na de presentatie is het nog lang niet klaar. De rest van de week lees je op iCulture alles over de nieuwste aankondigingen en modellen. Je leest er vergelijkingen, de laatste nieuwtjes en ontdekkingen, reviews en nog veel meer over alle nieuwe producten.

Verwachtingen Mac-event oktober 2023 in het kort

Dit zijn de aankondigingen die we verwachten in het kort:

Nieuwe iMac: nieuwe generatie van Apple’s alles-in-één desktop met M3-chip, als opvolger van het M1-model uit 2021

Nieuwe MacBooks Pro’s: nieuwste edities van de MacBook Pro, mogelijk in 14- en 16-inch, met M3 Pro- en M3 Max-chip

Nieuwe accessoires: mogelijk aankondiging van usb-c-versies van Magic-accessoires zoals Magic Mouse

Het event is dus redelijk overzichtelijk, met twee nieuwe Macs (iMac en MacBook Pro) en een nieuwe generatie M-chip. Bijzonder is wel dat Apple zowel de gewone M3-chip als de M3 Pro- en M3 Max-chips tegelijkertijd gaat aankondigen. Daarnaast zullen de accessoires vermoedelijk een update krijgen waarbij de Lightning-aansluiting ingeruild wordt voor usb-c, zodat ze toekomstbestendig zijn. In onze vooruitblik op Apple’s Mac-event van oktober 2023 lees je onze complete verwachtingen.

Luister onze podcast met vooruitblik op Mac-event

Heb jij onze nieuwste aflevering van de iCulture Podcast nog niet geluisterd? Doe dat dan nog snel, want daarin blikken we onder andere vooruit op het iPhone 15-event en nog veel meer.

Lees je in: wat we nu al weten

