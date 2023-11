‘Apple stopt samenwerking met Goldman Sachs voor Apple Card’

Apple en Goldman Sachs stoppen samenwerking

Het is op dit moment onduidelijk wat de consequenties zijn voor gebruikers en of Apple al een andere bankpartner voor de Apple Card heeft gevonden. Het nieuws over komt een jaar nadat Apple en Goldman Sachs hun samenwerking tot 2029 verlengden, meldt de Wall Street Journal. De afgelopen maanden was meermaals in het nieuws dat Goldman Sachs miljarden dollars heeft verloren aan de samenwerking en er het liefst onderuit wilde. American Express dook daarna op als mogelijke kanshebber, maar die deal lijkt nog niet rond te zijn en gaat mogelijk helemaal niet door. De afspraak is namelijk dat Apple Card tot 2026 op het concurrerende Mastercard-netwerk moet draaien. Apple zal dan ook het contract met Mastercard moeten openbreken om naar Amex te kunnen overstappen.

Verliesgevende business

Apple is afhankelijk van Goldman Sachs vanwege de bankvergunning die nodig is om creditcards te kunnen uitgeven en een spaarrekening te kunnen aanbieden. De twee bedrijven werken sinds 2019 samen en dat was vooral in het voordeel van Apple. Goldman Sachs lijkt er minder gelukkig mee: uit kwartaalcijfers bleek dat alle consumentenactiviteiten van de bank (waaronder de Apple Card) zwaar verliesgevend zijn. De bank wil daarom de consumer finance-activiteiten afslanken.

Een van de wijzigingen die Goldman Sachs wilde doorvoeren is het moment waarop de creditcardrekening wordt gestuurd. Dit gebeurt voor alle klanten aan het begin van de maand, terwijl andere creditcardbedrijven het verspreid over de maand doen. Dit zorgt ervoor dat de klantenservice gelijkmatig wordt belast. Bij de Apple Card is dat niet zo: de klantenservice wordt aan het begin van de maand overspoeld met telefoontjes, terwijl het team de rest van de maand niets te doen heeft. Een andere klacht van Goldman Sachs is het acceptatiebeleid: Apple bepaalt welke klanten worden goedgekeurd en dat levert ook veel klanten op waar ze niets aan verdienen.

Kan Apple zomaar stoppen met de Apple Card?

Hoe dan ook, Apple staat voor een keuze: stoppen met de Apple Card of een nieuwe partner zoeken. Er dient zich daarbij nog een nieuwe kanshebber aan: Synchrony Financial. Dit bedrijf werkt al samen met Amazon en PayPal voor de uitgifte van creditcards, maar heeft uiteraard niet het ‘dure’ imago van zakenbank Goldman Sachs. Apple wilde de berichtgeving van de Wall Street Journal niet bevestigen, maar gaf wel een algemene verklaring dat ze aangaven dat de kaart erg succesvol is en dat ze een waanzinnige ervaringen willen bieden aan klanten.

“Apple and Goldman Sachs are focused on providing an incredible experience for our customers to help them lead healthier financial lives. The award-winning Apple Card has seen a great reception from consumers, and we will continue to innovate and deliver the best tools and services for them.” – Apple in reactie op de Goldman Sachs-geruchten

Toch is stoppen nog steeds een optie, al betekent het wel gezichtsverlies voor Apple en kost het miljarden. Apple koopt dan de lopende contracten af en stopt gaandeweg met de uitgifte van creditcards. Het zal echter een hele klus zijn om met een overtuigend marketingverhaal te komen, waarom Apple ondanks het enorme succes van de creditcard toch wil stoppen.

Dit verandert er voor Apple Card-gebruikers

Voor klanten met een Apple Card verandert er voorlopig niets. Het duurt nog zeker 12 tot 15 maanden voordat Goldman Sachs uit de samenwerking is gestapt en Apple heeft daardoor alle tijd om een nieuwe bankpartner te vinden. Daarna zullen er mogelijk wat aanpassingen in de voorwaarden volgen. Voor Europeanen heeft het hele gebeuren nog minder impact, aangezien de Apple Card alleen in de VS wordt uitgegeven en het vrij ingewikkeld is om er eentje te bemachtigen. Bovendien heeft de Apple Card geen lucratief puntensysteem, dat je wel bij veel andere creditcards vindt.

Meer over de Apple Card lees je op onze aparte pagina en in ons overzicht van Apple’s financiële activiteiten.