Apple heeft in 2023 weer wat nieuwe producten uitgebracht. Maar er zijn ook producten en accessoires verdwenen uit de winkelrekken en er zijn technologie├źn die plaats moesten maken voor iets anders. De 7 meest opvallende lopen we met je langs.

Op iCulture schrijven we het liefst over nieuwe en aanstaande Apple-producten. Maar er moet soms ook afscheid worden genomen van producten en functies die niet meer langer meekunnen. Apple is daarom ook in 2023 weer gestopt met een aantal producten. We laten je zien welke dat zijn. Het gaat hierbij om producten die Apple zelf niet meer verkoopt en daarom langzaam uit het assortiment zullen verdwijnen. Soms zijn er nog wel restvoorraden bij andere winkels te krijgen.

#1 Leren accessoires

Apple stopte in 2023 met lederen accessoires, waaronder de bekende leren iPhone-hoesjes. Dit is onderdeel van een groter plan om in 2030 CO2-neutraal te worden. Maar het is ook een imagokwestie: Apple wil met deze maatregel uitstralen dat ze het beste voorhebben met dieren en het milieu. Het gaat om leren tashangers voor de AirTag, leren hoezen voor de iPad en nog veel meer. Het geldt ook voor leren Apple Watch-bandjes, maar daarbij koos Apple voor een wat vreemde spagaat: de leren Hermès-bandjes zijn niet meer in de Apple Store te vinden, maar via de eigen winkels is Hermès gewoon ermee doorgegaan en heeft zelfs nog een nieuwe collectie uitgebracht. Bij Apple is leer vervangen door FineWoven, een materiaal dat meteen kritiek opleverde omdat het voor dezelfde (hoge) prijs als leer wordt verkocht, maar minder slijtvast is.

#2 iPhone mini

Met de komst van de iPhone 15-serie is Apple gestopt met de verkoop van 5,4-inch mini-modellen. Alleen de iPhone 13 mini was op dat moment nog in het assortiment. Er zijn gebruikers die zweren bij het kleinere formaat, dat makkelijk in je broekzak past, maar de verkoopcijfers lieten een ander verhaal zien. Van de mini-iPhones werden niet voldoende stuks verkocht om nog een nieuwe ronde mee te gaan. Grootste nadeel was de korte batterijduur. Mogelijk komt de mini ooit nog terug als Apple erin slaagt om de batterijduur op miraculeuze wijze te verlengen, maar we verwachten het niet. In plaats van kleine iPhones stapte Apple over op een extra groot Plus-model.

De iPhone 13 mini naast een normale iPhone 13.

De iPhone 13 mini is nog steeds verkrijgbaar bij diverse winkels, maar je vindt ze ook als refurbished exemplaar. Hamsteren maar!

#3 MagSafe Battery Pack

Nog een ander accessoire dat niet meer in het assortiment zit bij Apple, maar wat je nog wel op sommige plekken kunt krijgen: het MagSafe Battery Pack. Maar misschien is er nog hoop. Er lijken plannen te zijn om het MagSafe Battery Pack terug op de markt te brengen, maar dan met een usb-c aansluiting. Dit wordt nog eens ondersteund door een patentaanvraag, die aan Apple is toegewezen. Daarin wordt een powerbank beschreven met twee usb-c poorten aan de bovenkant, terwijl het huidige model één Lightning-poort aan de onderkant heeft. Hij zou er dus iets anders uit kunnen zien.

Onze review van het MagSafe Battery Pack was niet alleen maar positief.

Overigens is het geen goede aankoop. In ons MagSafe Battery Pack review hadden we kritiek op de hoge prijs en de lage capaciteit. Wel is het een makkelijk compact apparaatje dat dankzij MagSafe goed blijft vastzitten aan je iPhone. Wat het nieuwe design wordt en of de capaciteit nog net zo belabberd is, zullen we pas later weten. Maar de twee poorten wekken wel de indruk dat je er meerdere apparaten tegelijk mee kunt opladen (waardoor hij nóg sneller leeg is). Gelukkig ben je niet afhankelijk van Apple’s powerbank: er zijn inmiddels tientallen goede alternatieven in de vorm van MagSafe powerbanks. We vinden de Belkin BoostCharge powerbank bijvoorbeeld een aanrader, ook omdat hij veel goedkoper en krachtiger is.

#4 MagSafe Duo Charger

Als we het over slechte aankopen hebben, dan mag de MagSafe Duo Charger zeker niet ontbreken. Deze dubbele oplader werd vooral gekocht door mensen die geld teveel hadden en van gekkigheid niet meer wisten wat ze moesten kopen. Met een prijs van 150 euro was de MagSafe Duo Charger vele malen duurder dan de enkele MagSafe Charger.

De MagSafe Duo Charger was duur en niet zo heel geliefd.

Twee jaar later bleek dat de oplader ongeschikt was voor de iPhone 14 Pro, omdat het camera-eiland in de weg zat. Als je bedenkt dat kopers van de duurdere Apple-accessoires ook vaak voor de iPhone Pro-modellen kiezen, dan is het een behoorlijke flater vanuit Apple gezien. De afdeling die verantwoordelijk is voor accessoires had toch kunnen zien aankomen dat de camera aan de achterkant groter zou worden? Of de MagSafe Duo Charger ooit terugkomt is de vraag. Ook hiervoor is inmiddels een beter accessoire verschenen, namelijk de Mophie 3-in-1 lader (die toevallig ook 150 euro kost maar meer functies heeft).

Een beter alternatief: de Mophie 3-in-1 oplader voor op reis.

#5 13-inch MacBook Pro

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar in 2023 was het dan toch eindelijk zover: het onaantrekkelijke 13-inch instapmodel van de MacBook Pro verdween. Met de komst van de MacBook Pro’s met M3-chip heb je alleen nog keuze uit 14-inch en 16-inch. Dat is op zich een gunstige ontwikkeling, want je kunt nu voor minder geld een instapmodel MacBook Pro kopen, die wél van bijna alle gemakken voorzien is, zoals het nieuwe design, ProMotion en veel meer poorten.

13-inch MacBook Pro 2020 met Touch Bar.

#6 Touch Bar

Het verdwijnen van de 13-inch MacBook Pro betekent ook dat het laatste model met Touch Bar ui t de schappen is verdwenen. Dat Apple de Touch Bar zo lang bleef ondersteunen is eerder een kwestie van gemakzucht, dan een bewuste keuze. Apple wilde de niet zo heel krachtige 13-inch MacBook Pro nog zo lang mogelijk op de markt houden en had geen zin in een redesign, waarbij de Touch Bar eruit werd gesloopt. Het was goedkoper om het bestaande model in het oude design nog een tijdje te blijven produceren. De aanraakgevoelige balk verscheen voor het eerst in 2016, alleen in de MacBook Pro. Hij was te vinden in modellen van 13-, 15- en 16-inch maar de laatste jaren bleef alleen de 13-inch MacBook Pro met Touch Bar over.

De Lightning-kabel kan de deur uit: geef ‘m weg aan vrienden of familie met een oudere iPhone of iPad!

#7 Lightning-poort

In 2023 zette Apple eindelijk wat meer vaart achter het vervangen van de Lightning-poort in producten. De overstap is bij de iPad al volledig afgerond: de allernieuwste modellen in de iPad line-up zijn allemaal voorzien van usb-c. Bij de iPhone was het dit jaar zover: de Lightning-poort werd vervangen door usb-c. Maar daar bleef het ook wel zo’n beetje bij. We hadden verwacht dat Apple ook Mac-bureauaccessoires zoals de Magic Mouse van usb-c zou voorzien, op het moment dat de 24-inch iMac werd vernieuwd. Maar nee. Ook de standaard AirPods en de AirPods Max zijn nog voorzien van een Lightning-aansluiting. Apple verving wel de AirPods Pro 2 uit 2022 door een variant met usb-c en daarmee hebben in ieder geval de duurste oortjes de overstap naar usb-c gemaakt. Maar de rest moet nog.

