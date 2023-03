Gele iPhone 14? Ja, graag!

Vorig jaar bracht Apple op 18 maart de groene iPhone 14 (Pro) uit in twee tinten, waaronder alpengroen. Het is dus geen gekke gedachte dat dit jaar ook weer een extra kleurtje erbij komt. Volgens een bericht op het Chinese sociale medium Weibo zou het gaan om een gele kleur. Het account heeft echter geen verifieerbaar track record.



Ook bij de iPhone 12 kwam er een extra kleur bij, namelijk paars. Een gele kleur hebben we ook al wel eens gezien, namelijk bij de iPhone 11 en de iPhone XR . Of er ook een extra gele variant komt van de iPhone 14 Pro is nog even afwachten, aangezien dit misschien te sterk lijkt op goud.

Volgens MacRumors staat er voor volgende week daadwerkelijk een mediabriefing gepland. Het onderwerp daarvan is nog niet bekendgemaakt, maar het zou best over een geel exemplaar van de iPhone 14 kunnen gaan. Daarnaast brengt Apple in het voorjaar meestal nieuwe kleuren voor de Apple Watch-bandjes uit en ook hier zouden we wel een paar gele exemplaren willen zien. Mocht je geel voor je device niet zien zitten, dan is er altijd nog een hoesje.