Toegangscode is de sleutel tot alles op je iPhone

The Wall Street Journal maakte een reportage over misbruik van toegangcodes. Bijna alle slachtoffers die ze spraken, zeiden dat hun iPhone was gestolen tijdens het uitgaan of terwijl ze gezellig in een bar zaten. Bij sommige mensen werd de iPhone uit de handen gegraaid, terwijl anderen fysiek werden bedreigd om de iPhone uit handen te geven. In alle gevallen beschikte de dief over de toegangscode.



Terwijl je bij het gebruik van een pinautomaat meestal nog wel wat moeite doet om meekijken van de code te voorkomen, is dat bij iPhones vaak niet het geval. Mensen voeren hun toegangscode in waar anderen bij zijn. Maar daar schuilt nou juist het gevaar. Als de dief de toegangscode weet, kan het Apple ID gewijzigd worden, je kunt de Zoek mijn-functie uitschakelen, vertrouwde telefoonnummers en apparaten verwijderen, zodat het slachtoffer niets meer kan doen.

Ook kan de dief de contactinformatie wijzigen en een herstelcode aanmaken, om te voorkomen dat de werkelijke eigenaar nog toegang heeft tot het Apple ID. Om het nog iets erger te maken: met de toegangscode van de iPhone kun je Apple Pay gebruiken, heb je toegang tot bankierapps en kun je wachtwoorden uit iCloud opvragen. De dief kan een nieuw gezicht voor Face ID instellen en nog veel meer. Heb je foto’s van je paspoort in je camerarol staan, dan kan een dief zelfs creditcards aanvragen, een bankrekening openen en contracten afsluiten.

The Wall Street Journal vindt dat Apple extra beveiligingsstappen in iOS moet invoeren, om te voorkomen dat dieven met jouw Apple ID aan de haal kunnen gaan. Daar zit wel een keerzijde aan: dat maakt het voor gebruikers die regelmatig hun toegangscodes en wachtwoorden vergeten lastiger om een iPhone te gebruiken.

Reactie van Apple: we nemen het serieus

Apple heeft via een woordvoerder een verklaring afgelegd. Daarin geeft het bedrijf zichzelf eerst een schouderklopje, om vervolgens te beloven dat er altijd aan de beveiliging wordt gewerkt:

Security researchers agree that iPhone is the most secure consumer mobile device, and we work tirelessly every day to protect all our users from new and emerging threats. We sympathize with users who have had this experience and we take all attacks on our users very seriously, no matter how rare. We will continue to advance the protections to help keep user accounts secure.

Apple gaf geen details wat er concreet zal worden aan dit probleem.

Hoe kun je jezelf beschermen?

Een belangrijke tip die je uit bovenstaand verhaal kunt afleiden, is om geen toegangscodes in te voeren op openbare plekken waar veel mensen zijn. Gebruik liever Face ID of Touch ID, of wacht tot je op een plek bent waar mensen niet over je schouder kunnen meekijken.

Een andere tip is om je viercijferige toegangscode te vervangen door een langere alfanumerieke code, die minder eenvoudig af te kijken is. Dit doe je via Instellingen > Face ID en toegangscode > Wijzig toegangscode.

Gebruik voor apps van je bank een andere toegangscode dan de toegangscode die je voor het toestel gebruikt en schakel Face ID uit. Ook is het altijd verstandig om je wachtwoorden in een wachtwoordmanager zoals 1Password op te slaan. De toegangscode daarvan moet uiteraard ook weer uniek en moeilijk te raden zijn.

De iPhone is relatief goed beveiligd

Overigens is het goed om je te realiseren dat een iPhone best goed beveiligd is in vergelijking met alledaagse voorwerpen. Als iemand je huissleutel of autosleutel steelt, kan deze persoon ook zomaar toegang krijgen tot jouw eigendommen, zonder dat er een toegangscode aan te pas komt. En als je bij het pinnen bij de automaat iemand laat meekijken, is een pinpasje zó gerold. Het feit dat je iPhone beschikt over biometrische toegang door je gezicht of vingerafdruk te scannen, maakt het juist net iets veiliger omdat je deze unieke eigenschappen niet zomaar kan stelen. Als je verstandig omgaat met je iPhone en je aan een paar basisregels en voorzorgen houdt, ben je veilig.

Het enige waar helaas niet veel aan te doen is, is wanneer iemand een pistool op je hoofd houdt en je iPhone met toegangscode afhandig probeert te maken.