De allerlaatste MacBook Pro met Touch Bar is uit het assortiment van Apple verdwenen. Apple verkocht nog de 13-inch MacBook Pro als een soort instapmodel, maar die was zelden geliefd.

13-inch MacBook Pro uit de verkoop

Het verdwijnen van de 13-inch MacBook Pro betekent ook het officiële einde van de Touch Bar. Dit was nog het allerlaatste model met de aanraakgevoelige balk boven het toetsenbord en het ‘oude’ design. Apple hield de 13-inch MacBook in het assortiment om een goedkoop instapmodel te kunnen aanbieden. Toch was dit model nooit zo geliefd. Er stond weliswaar ‘Pro’ op de behuizing, maar vooral sinds de komst van Apple Silicon was je vaak beter af met een opgepimpte MacBook Air. Die heeft een nieuwer uiterlijk in meer kleuren, een groter scherm, betere webcam en speakers en was ook nog een stuk goedkoper. Dat Apple er nu mee stopt, heeft tot gevolg dat de line-up van de MacBook Pro’s een stuk overzichtelijker is geworden. Je hebt alleen nog de keuze uit 14-inch of 16-inch, allemaal in hetzelfde design.

Dit is de opvolger: 14-inch MacBook Pro met M3

Het verdwijnen van de 13-inch MacBook Air betekent ook dat de instapprijs omhoog is gegaan. De 13-inch MacBook Pro met Touch Bar lag in de schappen voor €1.619 terwijl je vanaf nu minstens €2.029 kwijt bent voor het nieuwe instapmodel. We hebben het dan over de 14-inch MacBook Pro met M3-chip. Ook dit is een opvallende verandering, want voorheen bracht Apple de MacBook Pro alleen met de krachtige Pro- en Max-chip uit.

Het goede nieuws: je bent goedkoper uit

Toch kunnen al deze wijzigingen gunstig uitpakken voor mensen die een MacBook Pro willen hebben. De kans is namelijk groot dat je de 13-inch MacBook Pro toch al niet serieus nam, vanwege de mindere specs. Je was daardoor aangewezen op de MacBook Pro met M2 Pro, waar je bijna 3000 euro aan kwijt was. Terwijl je misschien helemaal niet de volledige kracht van de M2 Pro nodig had en je professionele laptop alleen koos vanwege de vele poorten. Met de komst van de MacBook Pro met M3-chip ben je goedkoper uit: die kost rond de 2000 euro en heeft nog meer poorten, betere koeling, een beter scherm en betere speakers.

Bekijk alle details over de nieuwe MacBook Pro met M3-chip of lees onze samenvatting van het Scary Fast-event en je bent weer helemaal bij!