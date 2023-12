De iPhone krijgt in iOS 17.3 een nieuwe functie genaamd Stolen Device Protection (in het Nederlands: Bescherming voor gestolen apparaat). Daarmee kunnen bepaalde functies alleen gebruikt worden met behulp van Face ID of Touch ID.

Apple heeft met Zoek mijn iPhone al allerlei functies ingebouwd die je kan gebruiken als je iPhone gestolen wordt. Maar als de dief niet alleen je iPhone te pakken heeft, maar ook nog je toegangscode weet, kan hij of zij veel gegevens bekijken en zelfs je Apple ID-wachtwoord aanpassen. Maar de nieuwe functie Stolen Device Protection, dat toegevoegd zal worden in iOS 17.3, zorgt ervoor dat er meer gegevens beschermd zijn.

Stolen Device Protection komt eraan

De nieuwe functie zorgt ervoor dat je bepaalde functies niet meer kan gebruiken met alleen een toegangscode. Zo is met deze functie ingeschakeld altijd Face ID of Touch ID nodig om je wachtwoorden in iCloud-sleutelhanger te kunnen bekijken en gebruiken. Ook voor het uitschakelen van de Verloren-modus, het wissen van alle inhoud en instellingen en het gebruiken van de iPhone voor het instellen van een nieuw device, vereisen allemaal Face ID of Touch ID. Normaal gesproken kun je als backup (als je gezicht of vingerafdruk niet herkend wordt) alsnog je toegangscode gebruiken. Maar als deze functie ingeschakeld is, werkt dat niet.

Voor sommige andere functies voegt Apple zelfs nog een extra beveiligingslaag toe. Je hebt dan niet alleen Face ID of Touch ID nodig, maar je moet daarna nog een uur wachten om verder te gaan. Daarna moet weer Face ID of Touch ID gebruikt worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanpassen van je Apple ID-wachtwoord, het bijwerken van je Apple ID-beveiligingsinstellingen, het wijzigen van je iPhone-toegangscode en het aanpassen of verwijderen van Face ID- en Touch ID-instellingen. Ook het uitzetten van Zoek mijn- en het uitschakelen van deze Stolen Device Protection vereisen een uur wachttijd en dubbele Face ID/Touch ID-verificatie. Deze wachttijd is niet nodig als de iPhone op een bekende locatie is, bijvoorbeeld thuis of werk.

Het is op dit moment niet mogelijk om de functie op afstand in te schakelen, bijvoorbeeld op een moment dat je iPhone gestolen is. Je moet het dus van tevoren al aan zetten. In het dagelijks gebruik zul je niet zoveel verschil merken, omdat je gewoon Face ID of Touch ID kan gebruiken om bepaalde instellingen te wijzigen. Maar hou er wel rekening mee dat sommige instellingen niet zomaar buitenshuis aangepast kunnen worden, omdat er dan een beveiligingsvertraging van een uur is.

Deze instellingen vereisen voortaan Face ID of Touch ID, zonder dat je terug kan vallen op toegangscode:

Bekijken en gebruiken van je inloggegevens, wachtwoorden en passkeys in iCloud-sleutelhanger

Verloren-modus uitschakelen

Alle inhoud en instellingen wissen

Betaalmethodes gebruiken die in Safari zijn opgeslagen (zoals je creditcard)

iPhone gebruiken om een ander nieuw apparaat in te stellen

Virtuele Apple Card bekijken (alleen in de VS)

Aanmelden voor een Apple Card (alleen in de VS)

Apple Cash en Apple Savings-account gebruiken in Wallet (alleen in de VS)

Normaal gesproken kun je bij deze functies ook als alternatief je toegangscode gebruiken, maar met Stolen Device Protection kan dat dus niet.

En dan zijn er nog deze extra beveiligde functies waarbij je te maken krijgt met een beveiligingsvertraging als je niet thuis of op je werkadres bent, waardoor je na Face ID/Touch ID nog een uur moet wachten:

Wijzigen Apple ID-wachtwoord

Bijwerken van je Apple ID-beveiligingsinstellingen (zoals beheren vertrouwde apparaten, vertrouwde telefoonnummers, herstelsleutel of herstelcontact)

Wijzigen van je iPhone-toegangscode

De iPhone zit vol met beveiligingsfuncties, die diefstal minder interessant maken. Maar er is één zwak punt: de toegangscode. Als iemand over je schouder meekijkt en de iPhone uit je hand grist, ligt je digitale leven op straat.

De nieuwe functie is een reactie op een eerder artikel van The Wall Street Journal. Uit onderzoek bleek toen dat een dief die jouw toegangscode weet, je hele digitale leven kan overnemen. De dief kan je toegangscode achterhalen als hij of zij bijvoorbeeld over je schouder meekijkt in een uitgaansgelegenheid of het openbaar vervoer terwijl jij je code invoert. Ook kan je iPhone natuurlijk gestolen worden door een bekende die sowieso al jouw toegangscode weet.