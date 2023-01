Details en ontdekkingen van Mac mini 2023

De nieuwe Mac mini lijkt een fijne update te zijn voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe krachtigere en betaalbare Mac-desktop. Met de nieuwe M2- en M2 Pro-chip is de Mac mini weer een stuk krachtiger en is hij meer geschikt voor professionals die veel met foto- en videobewerking bezig zijn. Maar los van de betere prestaties van de nieuwe chip, zijn er ook nog wat kleine details en ontdekkingen van nieuwe specs naar voren gekomen die je misschien gemist hebt. Deze details van de nieuwe Mac mini 2023 moet je ook kennen.

#1 Ondersteuning tot drie displays tegelijkertijd

De vorige Mac mini met M1-chip kon je verbinden met maximaal twee displays tegelijkertijd. Bij de Intel-variant die Apple nog verkocht, kon je maximaal drie displays aansluiten. Bij de nieuwe M2- en M2 Pro-versies heeft Apple de mogelijkheden verder uitgebreid. Bij de M2-versie kun je nog steeds twee schermen tegelijkertijd aansluiten, maar de resoluties en mogelijkheden zijn verbeterd. Dit zijn de mogelijkheden per uitvoering:

M2: Maximaal twee displays; één scherm met resolutie tot 6K met 60Hz via Thunderbolt én één scherm met een resolutie tot 5K met 60Hz óf één scherm met een resolutie tot 4K met 60Hz via HDMI (dit was één scherm met resolutie tot 6K met 60Hz via Thunderbolt én één scherm met een resolutie tot 4K met 60Hz via HDMI bij de M1-versie)

M2 Pro: Met drie diplays: twee schermen met een resolutie tot 6K met 60Hz via Thunderbolt én één scherm met een resolutie tot 4K met 60Hz via HDMI Met twee displays: één scherm met een resolutie tot 6K met 60Hz via Thunderbolt én één scherm met een resolutie tot 4K met 144Hz via HDMI Met één display: één scherm met een resolutie tot 8K met 60Hz óf een scherm met resolutie tot 4K met 240Hz



Ten opzichte van de voorgangers worden er dus hogere resoluties tegelijkertijd ondersteund en ook een hogere verversingsgraad.

#2 Tot 240Hz beeldverversing

We noemden het al even: de ondersteuning voor hogere beeldverversing. Op alleen de M2 Pro-versie kun je een display aansluiten tot maximaal 240Hz via HDMI. Apple heeft niet expliciet genoemd welke HDMI-versie in deze Mac mini zit, maar het lijkt erop dat het hier gaat om HDMI 2.1. Een hogere beeldverversing zorgt voor soepelere beelden, wat belangrijk kan zijn voor videobewerking. Ook goed om te weten: de HDMI-poort op alle nieuwe modellen ondersteunt meerkanaalsaudio-uitvoer.

#3 Tot 8TB opslag (maar alleen op het M2 Pro-model)

Voorheen kon je de Mac mini uitrusten tot maximaal 2TB, maar met ingang van de nieuwe modellen is dit verhoogd naar 8TB. Maar let op: alleen op het duurdere M2 Pro-model kun je voor deze optie kiezen. Bij de M2-versie is de maximale opslag nog steeds 2TB en begint de opslag bij 256GB. Bij de M2 Pro kun je dus kiezen voor maximaal 8TB en begint de opslag bij 512GB. Overigens betaal je wel flink voor de optie van 8TB: een verhoging van 512GB (de standaard) tot 8TB kost je maar liefst €2.760,- extra. Kies je voor 4TB, dan betaal je €1.380,- extra.

#4 Meer opties voor werkgeheugen

Qua hoeveelheid werkgeheugen kun je nu iets verder gaan dan voorheen. De M2-versie ondersteunt maximaal 24GB centraal geheugen (was 16GB bij de M1-versie), terwijl de M2 Pro-variant tot maximaal 32GB kan gaan. Dat is nog niet zo veel als bij de vorige Intel-versie, waarbij je kon kiezen voor maximaal 64GB werkgeheugen. Bij de M2 Pro versie krijg je overigens standaard 16GB RAM.

#5 Verbeterde koptelefoonaansluiting

De koptelefoonaansluiting is nog altijd present op de Mac mini, ondanks dat Apple deze inmiddels op geen enkele iPhone of iPad meer heeft. De nieuwe Mac mini (zowel M2 als M2 Pro) hebben een mini-jack-aansluiting met geavanceerde ondersteuning voor koptelefoons met een hoge impedantie. Dat wil zeggen dat het een hogere geluidskwaliteit ondersteunt. De vorige Mac mini’s (zowel M1 als Intel) hadden nog een gewone mini-jack-aansluiting.

#6 Betere wifi en Bluetooth

De Mac mini 2023 zijn de eerste Macs met ondersteuning voor Wifi 6E. Deze nieuwste standaard, die we eerder al op de iPad Pro 2022 vonden, biedt hogere snelheden en betrouwbaardere verbindingen. Daarnaast is de Mac mini voorzien van Bluetooth 5.3, in plaats van Bluetooth 5.0. Bluetooth 5.3 is energiezuiniger en de verbinding heeft minder last van verstoringen. Ook is de beveiliging en de kwaliteit van de verbinding beter ten opzichte van de voorgangers.

#7 Kleur: alleen nog zilver, geen spacegrijs meer

Sinds 2018 bracht Apple de Mac mini in het spacegrijs uit, om vervolgens in 2020 met de M1-versie weer te switchen naar zilver. Maar de spacegrijze Intel-versie bleef nog beschikbaar en was tegelijkertijd een handige manier om de twee modellen van elkaar te onderscheiden. Mocht je de hoop hebben gehad dat Apple voor de krachtigere M2 Pro-versie weer voor spacegrijs zou gaan, komt bedrogen uit. Elke nieuwe 2023 Mac mini is er alleen in zilver, waardoor dit het einde betekent van de spacegrijze Mac mini. Totdat Apple ooit weer eens van gedachte verandert (of misschien zelfs een middernachtversie uit gaat brengen).

#8 Mac mini is goedkoper geworden (maar ook duurder)

Goedkoper en duurder tegelijk, hoe zit dat precies? De vanafprijs van de goedkoopste Mac mini is een stukje lager geworden. Voorheen was de M1-versie verkrijgbaar vanaf €799,-, maar dit is gedaald naar €719,-. Dat geldt ook voor de uitgebreidere M2-versie ten opzichte van de uitgebreidere M1-versie, beide met een upgrade naar 512GB. De 512GB M1-variant kostte €1.029,-, terwijl dit bij de M2-versie nu €949,- is. In beide gevallen dus een voordeel van €80,-.

Maar bij de M2 Pro-versie zien we een hoger prijskaartje ten opzichte van het model dat hij vervangt. De Intel-versie die Apple nog verkocht, kostte €1.259,-. Maar de nieuwe M2 Pro Mac mini 2023 kost je maar liefst €1.569,-, dus ruim €300,- meer. Toegegeven: je krijgt daarvoor een veel betere Mac mini, met een snellere chip, betere specs en de voordelen van Apple Silicon.

Wil je meer lezen over de Mac mini 2023, lees dan onze pagina over dit nieuwe model. Lees ook onze samenvatting van Apple’s januari 2023-aankondigingen om meer te lezen over wat er zoal onthuld is.