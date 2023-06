Dit zijn de winnaars van de Apple Design Awards 2023

Apple Design Awards 2023

Elk jaar nomineert Apple meerdere apps uit de App Store om kans te maken op de felbegeerde Apple Design Awards. De nominaties werden eerder al bekendgemaakt, bestaande uit een lijst van 36 finalisten, die allemaal “uitstekende technische prestaties” lieten zien. Van die 36 finalisten zijn nu 12 uitgekozen die met een fraai blok aluminium naar huis gaan. Het gaat om “apps en games van topklasse”, die bijvoorbeeld opvallen door hun gebruiksvriendelijke interface, hun mooie uiterlijk of het feit dat ze optimaal gebruik maken van de verschillende technologieën die Apple aanbiedt.



Er zijn zes categorieën, waarbij steeds één app en één game zijn bekroond met een Apple Design Award. Apple keek daarbij naar de mate van inclusiviteit, interactie, maatschappelijke impact, visuals & graphics en innovatie. Susan Prescott, vicepresident Worldwide Developer Relations bij Apple, had de eer om de prijzen uit te reiken. Ze benadrukte dat apps en games essentieel zijn geworden in ons dagelijks leven, werk en vermaak. De winnaars vallen op door hun “doordachte app-ervaringen en boeiende gameplay”, waarmee ze gebruikers overal ter wereld vermaken en in staat stellen om geweldige dingen te doen.



Een van de winnaars is Stitch, waarbij je vakken inkleurt door te borduren. There’s an app for that!

Dit zijn de winnaars van de 2023 Apple Design Awards

Voor de zes categorieën zijn er steeds twee winnaars: een app en een game.

Inclusiviteit:

Universe — Website Builder (Gratis, iPhone/iPad/Mac + IAP , iOS 14.0+) - Makkelijk in een paar stappen een website of shop maken op je eigen domeinnaam.

, iOS 14.0+) - Makkelijk in een paar stappen een website of shop maken op je eigen domeinnaam. stitch. (Gratis, iPhone/iPad/Mac/ TV , iOS 13.0+) - Schilderen op nummer, maar dan met borduursteken. Zie ook dit profiel.

Plezier en Vermaak:

Duolingo (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Een app om spelenderwijs talen te leren.

, iOS 14.0+) - Een app om spelenderwijs talen te leren. Afterplace (€7,99, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Avonturengame waarin je werelden gaat ontdekken, die je van bovenaf bekijkt.

Interactie:

Flighty – Live Flight Tracker (Gratis, iPhone/iPad/Mac + IAP , iOS 14.0+) - Een van de beste apps voor vliegreizen.

, iOS 14.0+) - Een van de beste apps voor vliegreizen. Railbound (€5,99, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Grappige puzzelgame in een leuke stijl, waarbij het draait om railverbindingen aanleggen.

Maatschappelijke Impact:

Headspace: Meditation & Sleep (Gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 14.0+) - Mediteren voor beginners en gevorderden.

+ , iOS 14.0+) - Mediteren voor beginners en gevorderden. Endling (€0,99, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Lukt het een moedervos om haar kleine welpen in leven te houden?

Visuals en Graphics:

Any Distance - Workout Tracker (Gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 16.0+) - Een sociaal netwerk om je gemotiveerd te houden bij het sporten, gericht op positiviteit en inclusiviteit.

+ , iOS 16.0+) - Een sociaal netwerk om je gemotiveerd te houden bij het sporten, gericht op positiviteit en inclusiviteit. Resident Evil Village (€44,99, Mac + IAP , macOS 12.0+) - Een CAPCOM-game waarin het draait om overleven.

Innovatie:

SwingVision: A.I. Tennis App (Gratis, iPhone/iPad/ Watch /Mac + IAP , iOS 16.0+) - Verbeter je tennisspel met kunstmatige intelligentie.

/Mac + , iOS 16.0+) - Verbeter je tennisspel met kunstmatige intelligentie. MARVEL SNAP (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Won eerder al de Mobile Game of the Year Award. Een snel kaartspel waarbij het erom gaat de juiste kaarten te vergaren.

Al deze apps kun je uiteraard meteen installeren en proberen, want ze staan gewoon in de App Store. Wil je meer weten over de winnaars en finalisten van de Apple Design Awards? Bekijk dan de Apple Developer-website of de Apple Developer-app.