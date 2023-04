Ted Lasso in Amsterdam

Niet dat Amsterdam op nog meer toeristen zat te wachten, maar na het kijken van de meest recente aflevering van Ted Lasso zouden Amerikanen wel eens heel veel zin krijgen om naar de hoofdstad af te reizen. In de ‘Sunflowers’-aflevering op Apple TV+ komt van alles langs. AFC Redmond is op bezoek bij Ajax om een vriendschappelijke wedstrijd te spelen, maar verliest natuurlijk weer. Coach Ted Lasso geeft het team tot morgenochtend 10:00 uur om naar eigen voorkeur in te vullen en bijvoorbeeld te gaan stappen in Amsterdam. En wat er dan gebeurt…

Let op, hierna volgen spoilers!



Rebecca’s avontuur op een woonboot

‘Sunflowers’ is de zesde aflevering van het derde seizoen van Ted Lasso en het zou wel eens een van de beste kunnen zijn. En dat is niet alleen omdat er regelmatig Nederlands wordt gesproken en we veel herkenbaars te zien en te horen krijgen. Jamie leert Roy fietsen op het Rokin, we horen Rob de Nijs op de radio en het Redmond-team zingt aan het einde het Ajax-nummer ‘Three Little Birds’. Daarnaast krijgen we heel veel beelden van de Amsterdamse grachten te zien, het Homomonument bij de Westertoren komt langs en er is zelfs gefilmd in de Johan Cruijff Arena, om het allemaal nog geloofwaardiger te maken. Maar er is meer: de vijf personen die in deze aflevering worden gevolgd, komen allemaal tot nieuwe inzichten of maken iets bijzonders mee.

Deze keer geen biscuits voor Rebecca, maar een avond op een woonboot, nadat ze als onoplettende toerist op een fietspad stond te bellen en vervolgens in de gracht belandt. De woonbootbewoner biedt aan om te komen opwarmen en haar kleding te wassen en te drogen. Alleen duurt dat drie uur en ondertussen bloeit er iets op tussen de twee, terwijl Rebecca in een truttige jurk van van zijn ex rondloopt en ze samen ‘Zij gelooft in mij’ van André Hazes zingen. Uiteindelijk valt ze na een voetmassage in slaap en vertrekt de volgende ochtend, zonder dat ze de naam van de woonbootbewoner weet.

Colin gaat naar een gay bar, maar wordt gevolgd door journalist Trent. Die is er echter niet op uit om hem te ontmaskeren, maar blijkt dezelfde dilemma’s te hebben meegemaakt. Ondertussen probeert Higgins de ballenjongen Will mee te nemen naar het Red Light district voor zijn eerste seksuele ervaring. Maar ze eindigen in een jazzbar, waar Higgins een potje Chet Baker meespeelt.

Keeley’s exen gaan fietsen

Opvallend is dat de rivalen Jamie en Roy juist wat dichter naar elkaar toe groeien door te praten over hun jeugdherinneringen. Fans van Keeley komen minder aan hun trekken, want zij vertrekt aan het begin van de aflevering naar Noorwegen om het noorderlicht te kijken met haar nieuwe liefde, Jack.

Jamie leert Roy fietsen en ze gaan op zoek naar windmolens. De twee zijn samen op pad, terwijl de rest van het team ruzie maakt over hoe de avond in Amsterdam gevuld moet worden. Een seksclub? Een privéfeestje met Martin Garrix in Groningen? Tulpen? Of toch maar in het hotel blijven en een film kijken? Het eindigt in een kussengevecht.

Ted ziet driehoeken

Ted maakt ondertussen iets heel anders mee. Coach Beard stelt voor om wiet-thee te drinken, maar Ted twijfelt. Hij besluit om naar het Van Gogh-museum te gaan, waar een erudiete medewerker hem inzicht geeft in het leven van Van Gogh en de strijd die hij heeft meegemaakt. Ted ziet parallellen met zijn eigen leven, niet in het minst omdat zijn staat Kansas ook wel bekend staat om de Sunflower State. Daarna besluit hij naar de slecht beoordeelde Yankee Doodle Burger Barn te gaan, waar hij in een hallucinatie Nate ziet langskomen en een lesje over driehoeken krijgt. Dit inspireert hem tot een nieuwe opstelling, die later door Beard wordt uitgelegd als totaalvoetbal – een Nederlandse vinding uit de jaren zeventig.

Als je wat verveeld was geraakt door de (soms wat flauwe) grappen van Ted Lasso, dan zet deze aflevering de serie weer op het juiste spoor. De grappen zijn deze keer wel leuk, de plotselinge wendingen zijn té voor de hand liggend en er zit ook nog wat diepte in, door de nieuwe inzichten die verschillende hoofdfiguren krijgen. Het is tevens een van de langste afleveringen van Ted Lasso, met een lengte van meer een uur. Een flinke zit, maar die is het waard – ook als je geen fan van Ajax bent.