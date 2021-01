Zo zet je je Apple Watch terug naar fabrieksinstellingen

Wil je je Apple Watch verkopen of even helemaal opnieuw beginnen? Dan moet je het horloge terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Lees hier hoe je dat doet.

Apple Watch factory reset

Er zijn twee manieren om je Apple Watch te herstellen naar de fabrieksinstellingen. Het kan namelijk met én zonder je iPhone. We raden aan het gewoon met je iPhone te doen. Als je die niet hebt, dan kan het ook zonder. Hoe je het ook wilt aanpakken, wij leggen het uit.

Apple Watch herstellen naar fabrieksinstellingen

De meest gangbare manier om je Apple Watch te herstellen is door het via de gekoppelde iPhone te doen. Het kan niet met een willekeurige iPhone die niet is gekoppeld. Weet je niet welke iPhone gekoppeld is? Laat dan een ping-geluid afspelen vanaf de Apple Watch. Heb je de iPhone bij de hand, volg dan deze stappen:

Zorg dat de Apple Watch en iPhone dicht bij elkaar zijn. Het horloge om je pols en de iPhone in je hand is voldoende. Open de Watch-app op de iPhone en tik bovenin op Alle Apple Watches. Tik op het i-symbool rechts van de betreffende Apple Watch. Kies voor Koppel Apple Watch los. Bevestig je keuze en vul je Apple ID wachtwoord in.

Als je een mobiel abonnement hebt toegevoegd aan je Apple Watch moet je ook kiezen of je deze wil behouden of verwijderen. Behoud het abonnement als je zelf de Apple Watch wil blijven gebruiken. Verwijder het abonnement als je je Apple Watch wil verkopen.

Als je alles bevestigd hebt zal je iPhone een back-up maken van de Apple Watch. Dit gebeurt automatisch en kan even duren. Wanneer je in de toekomst een Apple Watch koppelt zet je hierdoor eenvoudig een back-up terug als je dat wil. Het herstellen van je Apple Watch is klaar als het scherm de tekst “Start koppeling” vertoont.

Bekijk ook Zoekgeraakte iPhone terugvinden dankzij je Apple Watch Weet je niet waar je je iPhone gelegd hebt, dan kun je die terugvinden via je Apple Watch. Je kunt een ping-geluidje laten afspelen en zelfs de flitser laten knipperen. Deze tip legt uit hoe je zo gemakkelijk je iPhone terugvindt via je Apple Watch.

Apple Watch herstellen zonder iPhone

Heb je de gekoppelde iPhone niet bij de hand of is deze defect? Dan is het mogelijk om je Apple Watch te herstellen naar de fabrieksinstellingen vanaf het horloge zelf. Het werkt iets omslachtiger en bovendien werkt het alleen als jij de pincode en het bijbehorende Apple ID wachtwoord weet. Heb je dus een Apple Watch in de kleedkamer van de sportschool gevonden, dan kun je er niks nuttigs mee doen. Zo ga je te werk:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch en tik op Algemeen. Scroll helemaal naar beneden en kies Stel opnieuw in. Kies voor Wis alle inhoud en instellingen. Typ het Apple ID wachtwoord in. Bevestig je keuze door op Wis alles te tikken.

Als je een Apple Watch herstelt zonder iPhone wordt het activeringsslot niet verwijderd. Dit slot zorgt ervoor dat niemand behalve de eigenaar de Apple Watch volledig kan loskoppelen van de bijbehorende iPhone. Het volledige loskoppelen werkt via de Watch-app op de iPhone middels de hierboven beschreven stappen.

Ben je van plan je Apple Watch te verkopen? Bekijk dan eerst onze tip. Wij helpen je met het bepalen van de juiste prijs en zoeken mee naar de beste verkooppartij voor jou.