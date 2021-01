Je kunt met je AirPods Max tegen allerlei problemen aanlopen. Soms zit de koptelefoon niet prettig, zijn er problemen met het wisselen tussen de transparantiemodus en ruisonderdrukking of condenseert de binnenkant van de oorschelpen. Apple heeft zelf een supportpagina voor wat algemenere tips voor de AirPods Max, maar dit artikel geeft je tips voor problemen die specifiek optreden met de AirPods Max. Mocht je probleem niet op in dit artikel worden besproken, bekijk dan ons algemene artikel over mogelijke problemen met AirPods. Heb je problemen met je AirPods Pro, dan helpen we je daar ook bij.

AirPods Max zit niet lekker

Een goede aansluiting is belangrijk voor optimaal geluid en een goede werking van noice cancelling. De AirPods Max zijn door hun telescopische armen in staat om precies op de juiste manier te worden afgesteld op je hoofd. Daarbij zorgt het traagschuim in de oorkussen voor nog eens een betere pasvorm. Ondanks dat ervaar je misschien dat de koptelefoon toch niet helemaal prettig op je hoofd zit. Mogelijk zitten de magnetische oorkussen dan niet helemaal op hun plek.

Klik de oorkussen even los en controleer de oorschelp en -kussen op schade. Verwijder eventuele viezigheid dat in de weg zit. Klik de oorkussen dan weer op de juiste manier vast.

Als er eentje kapot is, kun je bij Apple een nieuwe set bestellen. Is dat niet het geval, maar sluiten ze nog steeds niet goed aan? Neem dan contact op met Apple Support.

Bekijk ook Losse oorkussens AirPods Max vanaf nu te bestellen Apple's magnetische oorkussens voor de AirPods Max zijn nu ook los te bestellen. Dat is vooral handig als je huidige set versleten is, maar je kan daardoor ook je eigen kleurencombinatie maken.

Je kan ook proberen de hoofdband te stellen door de telescopische armen uit te trekken. Op deze manier kun je de AirPods Max zo stellen dat hij passend op je hoofd zit.

Problemen met wisselen tussen ruisonderdrukking en transparantiemodus

Sommige gebruikers ervaren een probleem wanneer ze tussen de transparantiemodus en ruisonderdrukking schakelen. Eén van de oorschelpen schakelt over naar de gewenste modus, terwijl de ander in de vorige modus blijft hangen. Dat is natuurlijk vervelend, maar gelukkig is dat simpel op te lossen door de AirPods Max te resetten. De reset voer je als volgt uit:

Zorg dat je AirPods Max niet helemaal leeg is. Druk de zijknop en de Digital Crown tegelijk in totdat het statuslampje op de rechter oorschelp oranje begint te knipperen. Je AirPods Max start nu opnieuw op.

Mocht het probleem aanhouden, dan helpt het misschien om je AirPods Pro te resetten naar de fabrieksinstellingen. Voer daarvoor de volgende stappen uit:

Ga in de Instellingen naar Bluetooth en druk op het blauwe i’tje achter je AirPods Max. Druk vervolgens op “Vergeet dit apparaat” en bevestig door op “Vergeet apparaat” te drukken. Houd daarna de zijknop en de Digital Crown tegelijk ingedrukt voor 15 seconden. Het statuslampje op de rechter oorschelp begint eerst oranje te knipperen en wordt dan wit. De hoofdtelefoon is gereset en gereed om opnieuw te koppelen.

Bekijk ook AirPods resetten: zo zet je de AirPods (Pro/Max) terug naar fabrieksinstellingen Wil je de AirPods resetten? Het terugzetten naar fabrieksinstellingen kan hardnekkige problemen met de AirPods oplossen, zoals een sneller leeglopend oplaaddoosje, verbindingsproblemen of een krakend geluid uit de oortjes. In deze tip lees je hoe je dat precies doet.

Haperend of vertraagd geluid

De H1-chip in je AirPods Max zorgen voor een sterke en stabiele verbinding tussen je koptelefoon en je apparaat. Ondanks die chip kun alsnog je haperingen of vertragingen ervaren wanneer je audio afspeelt. Signalen van andere apparaten in je omgeving zijn mogelijk de oorzaak. Wil je controleren of interferentie inderdaad de oorzaak is van het probleem? Gebruik je AirPods Max dan in verschillende ruimtes. Hierdoor kun je mogelijk achterhalen welk apparaat stoort met je koptelefoon. Voor meer tips kun je terecht in ons artikel over audio vertraging bij je hoofdtelefoon.

Bekijk ook Audio van draadloze hoofdtelefoon vertraagd? Dit kun je doen Heb je last van vertraging in het geluid op je iPhone als je een draadloze koptelefoon gebruikt? Zeker bij het kijken van video's kan dat erg vervelend zijn als audio vertraagd binnenkomt. In deze tip leggen we uit wat je hieraan kunt doen.

Condensatie in de oorschelpen

Meerdere gebruikers van de AirPods Max geven aan last te hebben vocht in de oorschelpen. Dit treed op na langer gebruik van de koptelefoon, omdat het aluminium de warmte vasthoudt en je oren laat zweten. Als gevolg van condensatie kan de draagdetectie minder goed werken. Er zijn twee mogelijke oplossingen hiervoor. Allereerst kun je het vocht verwijderen door de magnetische oorkussen er af te halen en de binnenkant schoon te vegen met een droog doekje. Desnoods kun je de oorkussen even laten drogen als ze erg nat zijn. Een tweede oplossing is om je AirPods Max niet te lang achter elkaar te gebruiken.

In onze tip over het schoonmaken van je AirPods lees je hier nog veel meer over.

Bekijk ook Zo kun je je AirPods (Pro) en AirPods Max schoonmaken Hoe kun je AirPods schoonmaken en vuil verwijderen? Welke middelen heb je daarvoor nodig? Alles over vuil verwijderen uit de AirPods, het oplaaddoosje en het reinigen van de AirPods Max lees je hier.

Batterij loopt snel leeg

Een groep gebruikers klaagt over batterijproblemen met de AirPods Max. Apple belooft voor de AirPods Max een batterijduur van zo’n 20 uur, waarbij de AirPods Max in een energiebesparende modus gaat als je hem opbergt in de Smart Case. Maar in sommige gevallen lijkt dat niet te gebeuren, waardoor de AirPods Max ongemerkt bijvoorbeeld ‘s nachts leeg loopt.

Een mogelijke oplossing is om je AirPods Max maar met één Apple-apparaat (bijvoorbeeld je iPhone) te gebruiken. Ook kun je het automatisch wisselen van de AirPods uitschakelen, om te voorkomen dat hij ongewenst verbinding maakt met je Apple-apparaten in de buurt.

Bekijk ook Zo kun je het automatisch wisselen van de AirPods uitschakelen Sinds iOS 14 gaan je AirPods automatisch wisselen als je een ander Apple-apparaat gebruikt. Je AirPods zijn dan altijd met het juiste toestel verbonden, maar dit kan ook ongewenst zijn. Gelukkig kun je het automatisch wisselen van AirPods uitschakelen.

Heb je nog last van andere problemen met de AirPods Max? In veel gevallen lost een reset van de AirPods het probleem op.

