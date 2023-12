Eerste auto’s met vernieuwde CarPlay: deze merken hebben de primeur

De eerste auto's met de volgende generatie Apple CarPlay zijn nog net op het nippertje aangekondigd vóórdat 2023 voorbij is. Porsche en Aston Martin laten zien hoe hun CarPlay-dashboard er in 2024 uit gaat zien.

Aston Martin en Porsche hebben vandaag voor het eerst een voorproefje gegeven van de eerste dashboards met de volgende generatie CarPlay, die in 2024 op de markt komen. De nieuwe dashboards werden ontdekt door Car and Driver. Zelf heeft Apple alleen bevestigd dat Aston Martin de eerste partner zal zijn. Het is al anderhalf jaar geleden (!) dat Apple tijdens WWDC 2022 de vernieuwingen aankondigde, met de belofte dat de eerste auto’s voor het einde van 2023 zouden worden onthuld. De volgende generatie CarPlay is nauwer geïntegreerd met voertuigfuncties zoals klimaatregeling en het instrumentenpaneel. Ook is er ondersteuning voor meerdere displays op het dashboard, een speciale FM-radio-app, widgets en meer personalisatie.

CarPlay 2.0 bij Porsche en Aston Martin

De huidige versie van CarPlay neemt alleen het infotainmentscherm van de auto over, terwijl de nieuwe versie meer informatie uitwisselt tussen auto en iPhone. Daardoor hoef je minder vaak te wisselen tussen CarPlay en het besturingssysteem van de autofabrikant, omdat CarPlay ook toegang heeft tot zaken als stoelverwarming, klimaatregeling en meer.

De volgende generatie CarPlay-interface is afgestemd op een specifiek voertuig, zoals hieronder te zien is.

Volgende generatie CarPlay in een Porsche.

Volgende generatie CarPlay in een Aston Martin. CarPlay neemt niet alleen het infotainmentscherm over, maar ook het instrumentenpaneel met toerenteller en snelheidsmeter.

Bij de aankondiging van de volgende generatie CarPlay beloofde Apple dat onder andere Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault en Volvo van de partij zouden zijn. Aston Martin werd toen nog niet genoemd. Het is niet bekend of er ondertussen afhakers of nieuwkomers zijn, aangezien Apple sinds de eerste aankondiging er niets meer over heeft gezegd.

