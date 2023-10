Apple Pencil met usb-c: Apple Pencil 3, maar toch ook weer niet

De Apple Pencil is Apple’s schrijfpen voor de iPad. In de afgelopen jaren heeft Apple twee modellen uitgebracht, respectievelijk de Apple Pencil en Apple Pencil 2. Nu is het tijd voor de een nieuwe Apple Pencil: de Apple Pencil met usb-c. In de Apple Pencil zitten allemaal sensoren, waarmee je kunt tekenen en notities kunt maken. Dit moet je allemaal weten over de nieuwe Apple Pencil met usb-c.

Apple Pencil met usb-c in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Apple Pencil met usb-c:

Nieuwe generatie Apple Pencil, officieel Apple Pencil (usb-c) genoemd

Geschikt voor meerdere iPad-modellen

Magnetisch opladen aan de zijkant van de iPad

Bevat sensoren kantelen, herkent geen drukgevoeligheid of dubbel tikken

Vanaf begin verkrijgbaar voor een lagere prijs van €95,-

Design Apple Pencil met usb-c: lijkt op Apple Pencil 2

Apple heeft het ontwerp van de Apple Pencil met usb-c niet aangepast. De Apple Pencil met usb-c heeft bijna hetzelfde ontwerp als de vorige generatie, maar dan wel aan de bovenkant een uitschuifbaar dopje. Daarachter zit de usb-c-poort verstopt, waarmee je hem kan opladen en koppelen. Het heeft de vorm van de tweede generatie, met één vlakke kant zodat hij niet zo makkelijk wegrolt en je hem kan opladen via de zijkant van de iPad.

Net als de vorige generaties is het derde model alleen in het wit verkrijgbaar. Aan de bovenkant zit alleen een logo verwerkt.

Functies Apple Pencil met usb-c

Qua functies ondersteunt de nieuwe Apple Pencil met usb-c bijna dezelfde mogelijkheden als de Apple Pencil 2. Dit zijn de functies die je kan gebruiken:

Nauwkeurig schrijven en tekenen

Sensoren voor het schuin houden van de Apple Pencil

Magnetische bevestiging aan geschikte iPads (niet magnetisch opladen)

Geschikt voor Apple Pencil Hover op iPad Pro

Sommige functies ontbreken dus in dit model. De Apple Pencil met usb-c herkent niet hoe hard je op het scherm drukt en heeft ook niet de functie om twee keer op de pen te tikken om te wisselen tussen een pen en een gum. Ook het draadloos opladen via de zijkant van de iPad is niet geschikt.

In plaats daarvan laad je de Apple Pencil met usb-c op via de usb-c-poort aan het uiteinde. Je steekt de kabel in de Apple Pencil en het andere uiteinde in de iPad of een stroomadapter.

Geschikte iPads voor Apple Pencil met usb-c

Deze Apple Pencil met usb-c is geschikt voor alle iPads met usb-c-poort. Dat zijn in het kort deze modellen:

iPad Pro 2018 en nieuwer

iPad Air 2020 en nieuwer

iPad mini 2021

iPad 2022

Prijs en beschikbaarheid Apple Pencil met usb-c

De nieuwe Apple Pencil met usb-c is vanaf begin november beschikbaar voor een prijs van €95,-. De andere modellen van de Apple Pencil zijn ook nog steeds te koop. Zo ziet de line-up van Apple Pencil-modellen eruit:

Apple biedt nu meer keus met nieuwe, betaalbaardere Apple Pencil Apple komt met een nieuwe, goedkopere Apple Pencil, zodat iPad-gebruikers meer keus hebben. De nieuwe Apple Pencil is tot op de pixel nauwkeurig, razendsnel en kantelgevoelig en daarom ideaal voor notities maken, schetsen, annoteren, een dagboek bijhouden en meer. Het ontwerp heeft een matte afwerking en een platte zijkant, zodat de Apple Pencil magnetisch vastklikt aan de zijkant van iPad en via USB‑C kan worden gepaird en opgeladen. De nieuwe Apple Pencil is vanaf begin november verkrijgbaar. “De oorspronkelijke Apple Pencil was een ongekende nieuwe manier om notities te maken en te schetsen en tekenen, en bracht eindeloze mogelijkheden voor productiviteit en creativiteit”, aldus Bob Borchers, Vice President Worldwide Product Marketing bij Apple. “In combinatie met de veelzijdigheid van iPad is de nieuwe Apple Pencil nu een nieuwe mogelijkheid om te ervaren hoe geweldig het is om bijvoorbeeld digitaal te schrijven en documenten te annoteren.” Meer keus met betaalbaardere Apple Pencil Apple Pencil rekt de grenzen van de creativiteit nog verder op en voorziet iPad van nog meer mogelijkheden. De nieuwe Apple Pencil heeft ook die geliefde, fantastische features tegen een aantrekkelijke prijs en is te gebruiken met alle iPad-modellen met een USB-C-poort. Met de introductie van de nieuwe Apple Pencil kunnen iPad-gebruikers de ideale Apple Pencil kiezen die compatibel is met hun iPad. Digitale-inktkwaliteit, pairen en opladen Apple Pencil is de absolute top in precisie en snelheid. Ook de nieuwe Apple Pencil is tot op de pixel nauwkeurig, snel en kantelgevoelig, kenmerken die Apple Pencil (1e en de 2e generatie) zo geliefd maken. De nieuwe Apple Pencil werkt perfect met iPadOS-features als Schrijven en ‘Snelle notities’ en is ook ideaal om in Freeform met anderen samen te werken. In combinatie met M2-modellen van iPad Pro ondersteunt de nieuwe Apple Pencil de hover-feature voor tekenen met een nog grotere nauwkeurigheid. Onder een verschuifbaar kapje zit een USB-C-poort, zodat de nieuwe Apple Pencil met een USB-C-kabel kan worden gepaird en opgeladen. Eenmaal magnetisch vastgeklikt aan iPad gaat de nieuwe Apple Pencil in sluimerstand voor een maximale batterijduur. Apple Pencil-modellen De nieuwe Apple Pencil is het betaalbaarste model en daarmee ideaal voor dagelijks productief en creatief gebruik. Dankzij het opladen en pairen via USB-C past de nieuwe Apple Pencil geweldig bij iPad (10e generatie) en werkt hij ook met alle iPad-modellen met USB-C-poort, zoals iPad Pro, iPad Air en iPad mini. Apple Pencil (1e generatie) ondersteunt drukgevoeligheid en zorgt voor een opmerkelijk soepele en natuurlijke tekenervaring. Apple Pencil (1e generatie) werkt met iPad (10e generatie), en is door de Lightning-poort op iPad (9e generatie) ook gemakkelijk op dat model aan te sluiten voor pairen en opladen. Apple Pencil (2e generatie) verbetert en stroomlijnt professionele workflows nog verder door drukgevoeligheid, dubbel tikken en de hover-feature van Apple Pencil op iPad Pro-modellen met M2. Apple Pencil (2e generatie) is compatibel met iPad Pro, iPad Air en iPad mini-modellen, heeft een matte afwerking en een platte zijkant voor magnetisch pairen en opladen. Klanten kunnen de beste Apple Pencil kiezen die compatibel is met hun iPad-model. Ga voor meer informatie over compatibiliteit naar apple.com/nl/apple-pencil. iPadOS 17 maakt iPad nog persoonlijker en veelzijdiger Met iPadOS 17 wordt iPad nog persoonlijker, sneller en efficiënter: In Notities zijn er nieuwe manieren om pdf’s in te delen, te lezen, van aantekeningen te voorzien en ermee samen te werken, en je kunt snel notities aan elkaar koppelen.

Freeform krijgt nieuwe tekentools en bevat nu ook ‘Follow Along’ voor mensen die met elkaar samenwerken.

Het vernieuwde toegangsscherm benut het hele display van iPad voor nieuwe manieren om iPad naar wens in te richten, met prachtige achtergronden, nieuwe manieren om je favoriete foto’s te laten zien en opvallende lettertypen en kleuren voor datum en tijd.

Interactieve widgets laten informatie op een nog handigere manier zien, en je kunt met slechts één tikje meteen vanuit het toegangsscherm of beginscherm je taken laten uitvoeren.

De zoekfunctie van Berichten is vernieuwd en er zijn nieuwe manieren bijgekomen om je te uiten, zoals nieuwe emoji-stickers en de mogelijkheid om Live stickers te maken door onderwerpen uit foto’s te lichten.

Vanaf later dit jaar biedt de automatische invulfunctie de mogelijkheid formulieren in te vullen door snel namen en (e-mail)adressen over te nemen uit Contacten. Prijzen en verkrijgbaarheid De nieuwe Apple Pencil is vanaf begin november los verkrijgbaar voor €95.

De nieuwe Apple Pencil is compatibel met alle iPad-modellen met een USB-C-poort: iPad (10e generatie), iPad Air (4e en 5e generatie), 11-inch iPad Pro (1e, 2e, 3e en 4e generatie), 12,9-inch iPad Pro (3e, 4e, 5e en 6e generatie) en iPad mini (6e generatie).

De nieuwe Apple Pencil is nog voordeliger verkrijgbaar voor het onderwijs.

Onderwijskorting is beschikbaar voor (aankomende) studenten in het hoger onderwijs en hun ouders, docenten, mensen die thuisonderwijs geven en andere medewerkers uit het onderwijs op elk niveau. Ga voor meer informatie naar apple.com/nl-edu/shop.

Apple Pencil (1e generatie) is compatibel met iPad (10e generatie) en iPad (9e generatie). Voor het koppelen en opladen heb je een nieuwe USB-C-naar-Apple-Pencil-adapter nodig. Deze wordt meegeleverd met de nieuwste versie van Apple Pencil (1e generatie) voor € 119.

Heb je al een Apple Pencil (1e generatie)? Dan is de USB-C-naar-Apple-Pencil-adapter afzonderlijk verkrijgbaar voor € 10.

Apple Pencil (2e generatie) is compatibel met iPad Air, iPad mini en iPad Pro en is afzonderlijk verkrijgbaar voor € 149.

Wil je kennismaken met de basisprincipes van iPad plus Apple Pencil, of wil je je verder in de mogelijkheden verdiepen, dan kun je je aanmelden voor een gratis Today at Apple-sessie in elke Apple Store op apple.com/nl/today, of voor een Persoonlijke onlinesessie.