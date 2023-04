Het boek is voorzien van een voorwoord door Laurene Powell Jobs, de weduwe van Steve Jobs. Maar het draait in ‘Make Something Wonderful’ vooral om Steve Jobs zelf: je kunt toespraken, correspondentie en interviews met de legendarische Apple-oprichter teruglezen. Daarnaast vind je er e-mails, foto’s en video’s die nog nooit eerder zijn gepubliceerd. Het boek is bedoeld om mensen te inspireren zelf mooie dingen te gaan maken.



De titel is afgeleid van een uitspraak van de man himself. Hij zou tijdens een interne Apple-vergadering hebben gezegd: “One of the ways that I believe people express their appreciation to the rest of humanity is to make something wonderful and put it out there”. De aanvullende teksten in het boek zijn geschreven door Leslie Berlin , de “geschiedschrijfster van Silicon Valley”. Ze schreef onder andere The Man Behind the Microchip (over Robert Noyce, medeoprichter van Fairchild Semiconductor) en Troublemakers , over het ontstaan van Silicon Valley.

Helaas gaat het vooralsnog alleen om een digitale editie. Het is nog niet bekendgemaakt of er ook een gedrukte uitgave komt. Een foto op de website van het Steve Jobs Archive, met een textiel kaft, wekt wel die indruk. Het Steve Jobs Archive is in september 2022 van start gegaan als verzamelplaats van allerlei materiaal rondom de overleden Apple-topman. Het is opgericht door Laurene Powell Jobs, Jony Ive, Tim Cook en anderen.

