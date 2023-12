Het Twitter/X-alternatief van Instagram genaamd Threads is nu ook beschikbaar in Nederland en de rest van Europa. Afgelopen zomer verscheen het al in de VS, maar in Europa was het netwerk nog niet beschikbaar.

Deze zomer bracht Instagram het nieuwe sociale netwerk Threads uit. Het wordt gezien als een alternatief voor X/Twitter, waarbij je korte updates kan plaatsen, accounts kan volgen en een tijdlijn kan bekijken. De afgelopen week liep er al een aftelklok op de Threads-website als je die vanuit Europa opende, die aftelde naar vandaag. En nu is het zover, want Threads is beschikbaar in Nederland.

Threads in Nederland beschikbaar

Toen Threads afgelopen zomer voor het eerst beschikbaar kwam, werd al snel duidelijk dat het even zou duren voordat het sociale netwerk officieel in Europa beschikbaar zou komen. Sterker nog, Meta (de eigenaar van Instagram en Threads) begon met het blokkeren van de toegang tot Threads vanuit de EU. De reden hiervoor had waarschijnlijk te maken met de privacyregels die in de EU gelden. Iedereen met een Instagram-account kreeg namelijk als het ware ook meteen een Threads-account. En je Threads-account verwijderen (deactiveren) kon niet zonder je Instagram-profiel op te zeggen. Inmiddels is dit verholpen. Je Threads-account staat nu los van je Instagram-profiel, hoewel de twee nog wel steeds veel met elkaar te maken hebben.

Of er achter de schermen nog andere wijzigingen zijn om Threads te laten voldoen aan de Europese regelgeving, is niet duidelijk. In ieder geval kan iedereen met een Instagram-account zich wel aanmelden voor Threads, ook in Nederland en België. Ga daarvoor naar deze website.

Tip: binnenkort zullen we met iCulture ook weer actief zijn op Threads. Je kunt ons in ieder geval wel alvast volgen via deze link.