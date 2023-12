Na een relatief rustig jaar is er veel om naar uit te kijken voor 2024. Apple heeft een druk jaar voor de boeg, met de introductie van een nieuwe productcategorie, grote updates voor de iPad Pro en Apple Watch, nieuwe AI-functies en een slimmere Siri. Maar ook: meer regels waaraan Apple moet voldoen en

#1 Aanpassingen door regelgeving (maar nu echt)

In onze vooruitblik van vorig jaar voorspelden we al dat Apple gedwongen zou zijn om grote wijzigingen door te voeren, vanwege regelgeving vanuit de EU. Daar hebben we in 2023 nog niet veel van gezien. Apple stapte met de iPhone over naar de usb-c aansluiting, maar er zijn nog genoeg producten die aangepast moeten worden zoals muizen en toetsenborden. Daarnaast spelen er nog andere wijzigingen, zoals het openstellen van de App Store, iMessage en browsers. Volgens bronnen zou Apple in iOS 17 alternatieve App Stores willen toestaan in de EU, maar het wordt waarschijnlijk een late versie iOS 17.x in het voorjaar of de zomer van 2024.

#2 Vision Pro (en nu echt)

We kregen tijdens WWDC 2023 de eerste glimp van Apple’s AR/VR-bril te zien, inclusief het bijbehorende besturingssysteem visionOS. Inmiddels heeft een select groepje ontwikkelaars de headset al in handen gekregen om te testen. In 2024 gaat het dan echt gebeuren: Vision Pro komt begin 2024 op de markt in de VS en de eerste apps zijn dan ook te downloaden. Een grote impact zal het dan nog niet hebben. Deze eerste versie is erg duur en maar beperkt verkrijgbaar. Wel verwachten we in 2024 veel geruchten over toekomstige varianten die goedkoper zijn en een breder publiek aanspreken.

#3 Een stortvloed aan iPads, waaronder een grotere iPad Pro en iPad Air

Apple heeft in 2023 pas op de plaats gemaakt als het om iPads gaat. Er verscheen geen enkele nieuwe iPad en zelfs de iPad mini uit 2021 werd niet vernieuwd. Voor 2024 verwachten we dat er updates uitkomen voor alle modellen , waarbij de grootste update voor de iPad Pro 2024 is weggelegd. Er wordt gesproken over twee formaten: 11-inch en 13-inch, allemaal met OLED-scherm en binnenin een M3-chip. Ook zou de iPad Air in twee formaten op de markt komen, waaronder een 12,9-inch formaat. Je leest er meer over in onze vooruitblik iPads in 2024.

Bekijk ook Vooruitblik iPads in 2024: welke verbeteringen kunnen we verwachten? Welke iPads gaat Apple in 2024 vernieuwen en welke verbeteringen kun je daarbij verwachten? We blikken vooruit op de vernieuwde modellen van komend jaar, zoals de iPad mini en iPad Air.

#4 AirPods-lijn in 2024 vernieuwd

Ook de AirPods krijgen in 2024 een make-over. Bloomberg spreekt zelfs van een compleet nieuw design voor de AirPods 4. Bij andere producten zullen de aanpassingen wat minder groot zijn. Zo zou Apple van plan zijn de AirPods Max te voorzien van een usb-c poort. In ons overzichtsartikel AirPods in 2024 lees je er meer over.

Bekijk ook 'Apple gaat AirPods-lijn in 2024 compleet vernieuwen' Apple is volgens Bloomberg van plan om de AirPods-lijn behoorlijk te vernieuwen. Er staan onder andere een AirPods Max met usb-c en compleet vernieuwde AirPods 4 op de planning voor volgend jaar.

#5 Vernieuwde CarPlay in auto’s

Apple beloofde dat het compleet vernieuwde CarPlay nog in 2023 zou uitkomen, maar wij verwachten daar niet zoveel van. De meeste aankondigingen van autofabrikanten zullen waarschijnlijk pas begin 2024 bekend worden. Pas dan kunnen we een blik werpen hoe het er bij de verschillende automerken uit zal gaan zien. Verwacht daarom een hoop aankondigingen over CarPlay in de eerste helft van het jaar.

Bekijk ook CarPlay van de toekomst: dit kun je doen met de volgende generatie CarPlay Apple heeft grootse plannen met CarPlay. Hoewel het nog een lange tijd duurt, heeft Apple al laten zien wat de volgende generatie van CarPlay allemaal te bieden heeft. We nemen met je door hoe de toekomst van CarPlay eruit gaat zien.

#6 Bijzondere producten: iPhone 16 Ultra en Apple Watch X

Dat er een nieuwe generatie iPhone en Apple Watch in september uitkomt, is niet zo moeilijk te raden. Maar dit jaar zou er iets bijzonders aan de hand zijn. Bij de iPhone 16 komt er een nieuw Ultra-model, een high-end toestel met de meest krachtige chip, gemaakt van titanium en meer opslag. We zijn vooral benieuwd welke extra functies Apple erin gaat stoppen om de naam ‘Ultra’ te rechtvaardigen. Daarnaast kunnen we de normale line-up van de iPhone 16 verwachten, met een Plus- en Pro-model. En er zijn geruchten over een toekomstige iPhone SE 4.

Bekijk ook iPhone 16 Ultra: dit weten we al over de ultieme iPhone van 2024 De iPhone 16 Ultra lijkt hét topmodel van 2024 te gaan worden. Wat weten we al over deze high-end iPhone die nog geavanceerde wordt dan de Pro Max-modellen? We vertellen je alles wat er al is gezegd over de iPhone 16 Ultra.

Bij de Apple Watch kunnen we misschien nog wel grotere wijzigingen verwachten. Er wordt gesproken over een nieuw design. Bij de tiende generatie Apple Watch zou Apple flink willen uitpakken, vergelijkbaar met de iPhone X. De jubileumeditie van de Apple Watch wordt dunner dan ooit en krijgt magnetische aansluiting voor de bandjes, waardoor huidige bandjes wellicht niet meer passen.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple Watch X krijgt nieuw design met magnetische aansluiting' Het lijkt erop dat 2024 een belangrijk jaar wordt voor de Apple Watch. Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat de Apple Watch X een compleet nieuw design krijgen. Daarnaast test Apple een nieuwe aansluiting met magneten, waardoor de huidige bandjes wellicht onbruikbaar worden.

#7 Verdere uitrol van de M3-chip

Apple verraste ons door de M3-chip ook meteen in een Pro- en Max-variant uit te brengen. Daarbij kregen de 14-inch en 16-inch MacBook Pro en de 24-inch iMac voorrang boven alle andere producten. De rest van de line-up moet nog worden bijgewerkt. Het gaat onder andere om de volgende producten:

13- en 15-inch MacBook Air

Mac Studio

Mac Pro

iPad Pro

iPad Air

#8 Vernieuwde HomePod met 7-inch scherm

Er zijn in 2023 meerdere geruchten geweest over de HomePod met display. Het begon al in maart, met geruchten over een HomePod met 7-inch scherm. Eind oktober volgden gelekte afbeeldingen, waaruit zou moeten blijken dat Apple actief aan het ontwikkelen is. Een week later kwam verdere bevestiging: Apple was bezig om tvOS op een iPad mini te testen. Dit moet uiteindelijk uitmonden in een speaker met scherm.

Bekijk ook 'Apple werkt aan HomePod met lcd-scherm' Apple is volgens geruchten bezig met een nieuwe HomePod, voorzien van een lcd-scherm. Gelekte afbeeldingen laten zien hoe dat eruit kan zien.

#9 Siri en veel meer AI-diensten

Siri krijgt een flinke upgrade in iOS 18 en kan veel complexere taken uitvoeren. Dat schreven we afgelopen september, naar aanleiding van een artikel bij The Information. Apple’s AI-team onder leiding van John Giannandrea zou miljoenen per dag investeren in kunstmatige intelligentie en generatieve AI. Er wordt gewerkt aan nieuwe taalmodellen, waardoor er veel ingewikkelder taken mogelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is het maken van een gif op basis van de vijf laatstgemaakte foto’s. Siri kan nu al wel complexe taken uitvoeren, maar dat verloopt dan vaak via de Opdrachten-app. Door Siri slimmer te maken en meer complexe AI-opdrachten te integreren heeft Apple een antwoord op de opkomst van ChatGPT en soortgelijke diensten. Apple zou dergelijke AI-functies ook in tvOS willen inbouwen.



#10 RCS

Tenslotte nog een andere ontwikkeling waar we in 2024 naar kunnen uitkijken: de komst van RCS op de iPhone. Dit zal in 2024 gaan gebeuren, heeft Apple in een verklaring beloofd. RCS zal zorgen voor een betere uitwisseling van berichten tussen platformen. Google, Samsung en providers proberen al jaren Apple over te halen om RCS-support aan te bieden. Apple was lang tegenstander en vond dat het niet veilig genoeg was. Maar ze zijn nu toch overstag.